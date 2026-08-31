[GALLERY] "Tour Yêu nước": Chạm vào ký ức Hà Nội một thời dịp Quốc khánh 2/9

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân và du khách có dịp ngược dòng ký ức qua “Tour Yêu nước: Chạm vào ký ức một thời” để trở về Hà Nội những năm 1970 – 1980.