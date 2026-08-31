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[GALLERY] "Tour Yêu nước": Chạm vào ký ức Hà Nội một thời dịp Quốc khánh 2/9

Xã hội

[GALLERY] "Tour Yêu nước": Chạm vào ký ức Hà Nội một thời dịp Quốc khánh 2/9

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân và du khách có dịp ngược dòng ký ức qua “Tour Yêu nước: Chạm vào ký ức một thời” để trở về Hà Nội những năm 1970 – 1980.

Thiên Anh
Một tour du lịch kéo dài khoảng 75 phút, đưa du khách trở về Hà Nội giai đoạn 1975-1986 đang thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.
Một tour du lịch kéo dài khoảng 75 phút, đưa du khách trở về Hà Nội giai đoạn 1975-1986 đang thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.
Điểm đặc biệt của sản phẩm này không nằm ở việc tham quan một di tích hay bảo tàng theo cách truyền thống, mà ở việc người tham gia được trực tiếp “sống” trong một phần đời sống thời bao cấp.
Điểm đặc biệt của sản phẩm này không nằm ở việc tham quan một di tích hay bảo tàng theo cách truyền thống, mà ở việc người tham gia được trực tiếp “sống” trong một phần đời sống thời bao cấp.
Tại không gian trải nghiệm, những hình ảnh từng quen thuộc với nhiều thế hệ như tem phiếu, cửa hàng mậu dịch, vòi nước công cộng, cảnh xếp hàng lấy nước, căn bếp, chiếc radio hay những đám cưới thời bao cấp được tái hiện. Du khách không chỉ quan sát mà còn được tham gia vào các hoạt động mô phỏng đời sống của người Hà Nội nhiều thập niên trước.
Tại không gian trải nghiệm, những hình ảnh từng quen thuộc với nhiều thế hệ như tem phiếu, cửa hàng mậu dịch, vòi nước công cộng, cảnh xếp hàng lấy nước, căn bếp, chiếc radio hay những đám cưới thời bao cấp được tái hiện. Du khách không chỉ quan sát mà còn được tham gia vào các hoạt động mô phỏng đời sống của người Hà Nội nhiều thập niên trước.
Điều đáng chú ý là sản phẩm này hướng tới cả nhóm khách trẻ - những người phần lớn không có trải nghiệm trực tiếp về thời kỳ bao cấp. Với họ, những câu chuyện từng được nghe cha mẹ, ông bà kể lại trở thành một trải nghiệm mới có tính tương tác và giải trí.
Điều đáng chú ý là sản phẩm này hướng tới cả nhóm khách trẻ - những người phần lớn không có trải nghiệm trực tiếp về thời kỳ bao cấp. Với họ, những câu chuyện từng được nghe cha mẹ, ông bà kể lại trở thành một trải nghiệm mới có tính tương tác và giải trí.
Đây cũng là điểm khác biệt quan trọng của mô hình du lịch ký ức so với cách khai thác di sản truyền thống. Thay vì chỉ cung cấp thông tin, sản phẩm biến các câu chuyện lịch sử thành một “dịch vụ trải nghiệm”, trong đó du khách trả tiền để được tham gia, tương tác và chụp ảnh trong một không gian được dàn dựng có chủ đích
Đây cũng là điểm khác biệt quan trọng của mô hình du lịch ký ức so với cách khai thác di sản truyền thống. Thay vì chỉ cung cấp thông tin, sản phẩm biến các câu chuyện lịch sử thành một “dịch vụ trải nghiệm”, trong đó du khách trả tiền để được tham gia, tương tác và chụp ảnh trong một không gian được dàn dựng có chủ đích
Xu hướng này cho thấy dư địa của các sản phẩm du lịch ngắn ngày ngay tại đô thị vẫn còn khá lớn. Người dân Hà Nội hoặc du khách lưu trú trong thành phố không nhất thiết phải dành nhiều ngày cho một chuyến đi xa. Những trải nghiệm kéo dài chưa đến một giờ hoặc vài giờ có thể trở thành lựa chọn phù hợp với nhóm khách muốn khám phá văn hóa địa phương nhưng hạn chế về thời gian.
Xu hướng này cho thấy dư địa của các sản phẩm du lịch ngắn ngày ngay tại đô thị vẫn còn khá lớn. Người dân Hà Nội hoặc du khách lưu trú trong thành phố không nhất thiết phải dành nhiều ngày cho một chuyến đi xa. Những trải nghiệm kéo dài chưa đến một giờ hoặc vài giờ có thể trở thành lựa chọn phù hợp với nhóm khách muốn khám phá văn hóa địa phương nhưng hạn chế về thời gian.
Đặc biệt, với khách trẻ, yếu tố “check-in” và khả năng tạo nội dung cho mạng xã hội cũng có thể trở thành một phần giá trị của sản phẩm. Một không gian được thiết kế trực quan, có đạo cụ, bối cảnh và câu chuyện cụ thể dễ tạo ra hình ảnh, video ngắn và nội dung chia sẻ trên mạng xã hội. Qua đó, chính khách hàng có thể trở thành một kênh quảng bá cho tour.
Đặc biệt, với khách trẻ, yếu tố “check-in” và khả năng tạo nội dung cho mạng xã hội cũng có thể trở thành một phần giá trị của sản phẩm. Một không gian được thiết kế trực quan, có đạo cụ, bối cảnh và câu chuyện cụ thể dễ tạo ra hình ảnh, video ngắn và nội dung chia sẻ trên mạng xã hội. Qua đó, chính khách hàng có thể trở thành một kênh quảng bá cho tour.
Từ góc độ kinh doanh, đây là cách khai thác tài nguyên văn hóa theo hướng trải nghiệm thay vì chỉ bán vé tham quan. Một câu chuyện lịch sử, nếu được đầu tư về kịch bản, không gian, đạo cụ và đội ngũ hướng dẫn, có thể được đóng gói thành nhiều sản phẩm khác nhau, từ tour trải nghiệm, chương trình dành cho học sinh đến hoạt động dành cho khách du lịch quốc tế.
Từ góc độ kinh doanh, đây là cách khai thác tài nguyên văn hóa theo hướng trải nghiệm thay vì chỉ bán vé tham quan. Một câu chuyện lịch sử, nếu được đầu tư về kịch bản, không gian, đạo cụ và đội ngũ hướng dẫn, có thể được đóng gói thành nhiều sản phẩm khác nhau, từ tour trải nghiệm, chương trình dành cho học sinh đến hoạt động dành cho khách du lịch quốc tế.
Mô hình này cũng phù hợp với xu hướng du lịch hiện nay khi du khách ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm có tính bản địa và câu chuyện riêng, thay vì chỉ tìm kiếm các điểm đến nổi tiếng. Với Hà Nội, kho tư liệu về đời sống đô thị, ẩm thực, kiến trúc, văn hóa và sinh hoạt của các thời kỳ lịch sử tạo ra nguồn chất liệu lớn để phát triển những sản phẩm tương tự.
Mô hình này cũng phù hợp với xu hướng du lịch hiện nay khi du khách ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm có tính bản địa và câu chuyện riêng, thay vì chỉ tìm kiếm các điểm đến nổi tiếng. Với Hà Nội, kho tư liệu về đời sống đô thị, ẩm thực, kiến trúc, văn hóa và sinh hoạt của các thời kỳ lịch sử tạo ra nguồn chất liệu lớn để phát triển những sản phẩm tương tự.
Việc đưa tem phiếu, xếp hàng lấy nước hay cửa hàng mậu dịch trở thành một phần của tour du lịch vì thế không chỉ đơn thuần là kể lại một giai đoạn lịch sử. Đó còn là cách biến những giá trị văn hóa khó định lượng thành sản phẩm dịch vụ cụ thể, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của thị trường và mở thêm một hướng kinh doanh cho du lịch đô thị Hà Nội.
Việc đưa tem phiếu, xếp hàng lấy nước hay cửa hàng mậu dịch trở thành một phần của tour du lịch vì thế không chỉ đơn thuần là kể lại một giai đoạn lịch sử. Đó còn là cách biến những giá trị văn hóa khó định lượng thành sản phẩm dịch vụ cụ thể, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của thị trường và mở thêm một hướng kinh doanh cho du lịch đô thị Hà Nội.
Thiên Anh
#du lịch Hà Nội #ký ức Hà Nội #trải nghiệm lịch sử #du lịch ký ức #tour trải nghiệm #văn hóa Hà Nội

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