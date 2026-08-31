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Xã hội

Hà Nội mở cửa miễn phí loạt di tích và bùng nổ chuỗi sự kiện dịp lễ 2/9

Người dân và du khách đến Hà Nội dịp 2/9 sẽ được miễn phí vé tham quan di tích, thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật và ngắm pháo hoa mừng lễ.

Bảo Châu

Thủ đô Hà Nội bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 với không khí sôi động khi đồng loạt miễn phí vé tham quan tại nhiều di tích, bảo tàng, đồng thời triển khai chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật phong phú phục vụ nhu cầu giải trí của đông đảo người dân cùng du khách.

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Ảnh minh hoạ.

Chuỗi chương trình nghệ thuật phục vụ miễn phí

Từ ngày 28/8 đến 2/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức hàng loạt buổi biểu diễn không thu phí phục vụ công chúng. Khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm hẹn nghệ thuật rộn ràng với các tiết mục của Nhà hát Chèo Hà Nội tại vườn hoa đền Bà Kiệu và tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh". Nhà hát Múa rối Thăng Long mang các phần trình diễn đặc sắc tới xã Đại Xuyên và vườn hoa Lạc Long Quân.

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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức hàng loạt buổi biểu diễn không thu phí phục vụ công chúng. (Ảnh minh hoạ: Thư Vũ)

Nhiều chương trình lưu động khác cũng diễn ra tại xã Bát Tràng, Công viên Thống Nhất, cùng các xã Đan Phượng, Minh Châu, Phúc Sơn. Bên cạnh sân khấu ngoài trời, khán giả yêu nghệ thuật kịch hát có thể thưởng thức các tác phẩm chất lượng cao như "Nét duyên Chèo Hà thành" tại rạp Đại Nam, vở cải lương "Người con gái Hà thành" tại rạp Chuông Vàng hay chương trình "Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội" tại điểm hẹn 31-33 Lương Văn Can.

Di tích và bảo tàng đồng loạt mở cửa miễn phí

Du khách có thể ghé thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám để trải nghiệm các trò chơi dân gian tại Hồ Văn hay nghệ thuật chạm khắc gỗ ở khu Nội tự. Bảo tàng Hà Nội tổ chức triển lãm quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm cùng các hoạt động giáo dục di sản như làm quạt Chàng Sơn, nặn tò he Xuân La.

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(Ảnh minh hoạ: Di tích Văn Miếu Quốc - Tử Giám)

Ngoài ra, các điểm đến như Di tích Nhà tù Hỏa Lò với không gian trưng bày "Tâm son, chí thép", Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đền Ngọc Sơn cùng chuỗi di tích 48 Hàng Ngang, 90 Thợ Nhuộm, 5D Hàm Long và Vạn Phúc cũng sẵn sàng đón khách tìm hiểu lịch sử.

Trải nghiệm tour đêm và thưởng thức pháo hoa

Khi thành phố lên đèn, Hà Nội tiếp tục duy trì sức hút với hàng loạt sản phẩm du lịch buổi tối độc đáo. Du khách có thể đăng ký tour đêm "Tinh hoa đạo học và Sử đá lưu danh" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào các tối thứ Tư, thứ Bảy, Chủ nhật hoặc tham gia tour đêm tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò và thưởng thức ẩm thực quanh khu vực hồ Tây.

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Người dân và du khách có thể trải nghiệm tour đêm tại Di tích Nhà tù Hoả Lò vào dịp lễ. (Ảnh: Thu Hiền)

Điểm nhấn được mong chờ nhất chính là màn trình diễn pháo hoa mừng Quốc khánh vào tối 2/9 tại 5 vị trí: trước tòa soạn Báo Hà Nội Mới, trước Bưu điện Hà Nội, đảo Dừa (Công viên Thống Nhất), vườn hoa Lạc Long Quân và Đường đua F1 (Khu Liên hợp thể thao Quốc gia).

Trải nghiệm Làng Văn hoá - Du lịch vùng ngoại ô

Dành cho những ai muốn rời không gian nội đô, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là lựa chọn lý tưởng khi mở cửa miễn phí vé vào cổng dịp này. Chương trình "Vui Tết Độc lập" tái hiện không gian Chợ vùng cao phía Bắc cùng sự kiện "Cao nguyên mở hội".

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Ảnh minh hoạ.

Các nhóm bạn trẻ, học sinh có thể tham gia gói trải nghiệm "Dấu chân bản làng" hay "Về với đại ngàn Tây Nguyên". Trong khi đó, các gia đình có thể lựa chọn hành trình 2 ngày 1 đêm "Nhịp sống bản làng" để hòa mình vào đời sống cộng đồng qua các hoạt động mặc trang phục dân tộc, đạp xe dạo quanh không gian làng, ngâm chân thư giãn và thưởng thức ẩm thực bản địa.

Mời quý độc giả xem video: Rực rỡ sắc đỏ sao vàng dịp Lễ Quốc khánh 2/9: Tà áo dài cùng cờ Tổ quốc gây sốt mạng xã hội/ Nguồn: VTV8
#Hà Nội #Quốc khánh #hoạt động miễn phí #văn hóa #du lịch #bắn pháo hoa

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