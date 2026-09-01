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Kho tri thức

Túi Trắng - 'mê cung đá cẩm thạch' kỳ lạ giữa sa mạc nước Mỹ

Giữa sa mạc Arizona có một vùng đá trắng kỳ ảo được gọi là White Pocket - Túi Trắng. Địa điểm này khiến nhiều người tưởng mình đang đứng trên hành tinh khác.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nhìn từ xa, White Pocket giống như một khối đá cẩm thạch khổng lồ bị ai đó dùng dao khắc thành vô số đường cong, nếp gấp và những chiếc “bát” tự nhiên. Những dải đá trắng, kem, đỏ cam đan xen tạo thành một mê cung địa chất kỳ quái. Nhưng có một điều cần đính chính: White Pocket không phải đá cẩm thạch. Phần lớn cảnh quan nơi đây được tạo nên từ sa thạch, đặc biệt là các lớp sa thạch Navajo, một loại đá trầm tích nổi tiếng của cao nguyên Colorado.

Ảnh: Bureau of Land Management

White Pocket nằm trên cao nguyên Paria, bên trong Vermilion Cliffs National Monument ở miền bắc Arizona. Đây là một khu vực cực kỳ hẻo lánh, nổi tiếng với những địa hình sa thạch có hình dạng và màu sắc khác thường. Cơ quan Quản lý Đất đai Hoa Kỳ (BLM) mô tả White Pocket là một vùng sa thạch nhiều màu, với những lớp đá trắng, vàng và cam được tạo nên bởi quá trình lắng đọng khoáng vật rồi bị các yếu tố tự nhiên bào mòn qua thời gian.

Ảnh: Bureau of Land Management

Điều khiến White Pocket đặc biệt không chỉ là màu sắc mà còn là những nếp uốn kỳ lạ trên bề mặt đá. Các lớp sa thạch vốn được hình thành từ những trầm tích cổ, nhưng sau đó bị biến dạng mạnh, tạo nên những cấu trúc trông giống như bột đất sét vừa bị nhào nặn. Nguồn gốc chính xác của những biến dạng này vẫn được giới địa chất nghiên cứu, với các cách giải thích liên quan đến biến dạng trầm tích mềm, sự trượt sụt quy mô lớn và các hoạt động địa chất cổ đại.

Qua hàng triệu năm, gió và nước tiếp tục bóc mòn những phần đá mềm hơn, làm nổi bật các đường cong, khe rãnh và “sóng đá”. Một số khu vực trông giống những lớp vải khổng lồ bị vò nhàu, nơi khác lại giống mai của một sinh vật khổng lồ đang ngủ dưới lòng sa mạc.

Ảnh: Bureau of Land Management

White Pocket cũng đặc biệt ở chỗ không có những con đường mòn được đánh dấu rõ ràng. Đường tiếp cận có nhiều cát sâu và đá sắc, BLM yêu cầu phương tiện bốn bánh có khoảng sáng gầm cao; cơ quan này thậm chí khuyến nghị thuê hướng dẫn viên nếu người lái không có kinh nghiệm. Bên trong khu vực, các cấu trúc sa thạch rất mong manh và cần được bảo vệ khỏi tác động của con người.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#White Pocket #Sa thạch Navajo #Địa chất sa mạc Arizona #Cảnh quan kỳ lạ

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