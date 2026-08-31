Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên bão cấp 8

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành cấp 8, giật cấp 10, các bộ ngành và địa phương tăng cường cảnh báo, kiểm soát phương tiện ra khơi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h ngày 31/8, tâm hệ thống ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 7, giật cấp 9. Hệ thống di chuyển theo hướng Nam với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo đến 13h ngày 1/9, hệ thống chuyển hướng Đông, di chuyển với tốc độ 15-20km/giờ trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10. Đến 13h ngày 2/9, bão được dự báo di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 15-20km/giờ, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ có thể duy trì cấp 8, giật cấp 10. Trong 48-72h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới Có khả năng mạnh lên thành bão. Ảnh nchmf.gov.vn

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão và gió mạnh trên biển; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho các thuyền trưởng và chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển khẩn trương theo dõi sát diễn biến thời tiết. Chủ động thay đổi lộ trình, thoát nhanh khỏi vùng biển nguy hiểm hoặc tuyệt đối không di chuyển vào khu vực có gió mạnh.

Vùng nguy hiểm áp thấp nhiệt đới trong 24h tới: Phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc, từ 119,5 - 114,5 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Các lực lượng chức năng đang siết chặt công tác giám sát hoạt động của các phương tiện đường thủy, đặc biệt là tàu thuyền du lịch tại các khu vực vịnh, đảo và vùng ven biển. Đồng thời, công tác tuyên truyền, hướng dẫn được đẩy mạnh nhằm giúp các chủ tàu và thuyền trưởng chủ động triển khai phương án phòng chống dông, lốc, gió mạnh, quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão và gió mạnh trên biển đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.