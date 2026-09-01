Hà Nội siết chặt an toàn giao thông trên các cây cầu trọng điểm

Hà Nội đang rà soát, hoàn thiện tổ chức giao thông trên các cây cầu lớn, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý những vi phạm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Những cây cầu lớn như Nhật Tân, Thăng Long, Vĩnh Tuy, Thanh Trì... từ lâu đã trở thành các "trục xương sống" giao thông đối ngoại, giữ vai trò sinh mệnh trong việc kết nối lõi đô thị Hà Nội với các vùng phụ cận. Đây cũng là những tuyến có mật độ phương tiện lớn, tốc độ lưu thông cao, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm và dịp lễ, Tết.

Tuy nhiên, những vi phạm quy định an toàn vẫn âm thầm diễn ra hàng ngày. Sự chủ quan của một bộ phận người điều khiển phương tiện, từ chạy quá tốc độ, bám đuôi cự ly hẹp, bỏ qua tín hiệu xin đường cho đến tạt đầu, lấn làn vô tội vạ đang biến các trục giao thông huyết mạch thành những "bẫy" tai nạn rình rập.

Nhằm giải quyết dứt điểm các nguy cơ mất an toàn, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã chủ động tham mưu Công an thành phố phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch rà soát về tổ chức giao thông tại các cây cầu trên địa bàn Thủ đô, trong đó tập trung trọng điểm thực hiện trước tiên tại cầu Nhật Tân. Theo đó, lực lượng chức năng sẽ tập trung rà soát, bổ sung, hệ thống biển báo chỉ dẫn, biển cảnh báo khoảng cách, giới hạn tốc độ, cũng như sơn kẻ đường, phân định rõ phần đường, làn đường cho từng loại phương tiện.

Hà Nội đang rà soát, hoàn thiện tổ chức giao thông trên các cây cầu lớn, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý những vi phạm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. (Ảnh Công an TP Hà Nội)

Song song với việc hoàn thiện hạ tầng, công tác tuyên truyền, hướng dẫn sẽ được đẩy mạnh để người dân nắm rõ quy định và nâng cao ý thức tự giác. Sau giai đoạn tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát (phạt nguội) kết hợp lực lượng tuần tra lưu động. Ngoài ra Phòng CSGT sẽ đẩy mạnh việc tiếp nhận, xử lý các vi phạm TTATGT qua phản ánh của người dân.

Trên cơ sở kết quả triển khai tại cầu Nhật Tân, phương án rà soát và tổ chức giao thông này sẽ tiếp tục được nhân rộng đồng bộ trên các cây cầu lớn khác như Thăng Long, Vĩnh Tuy, Thanh Trì…

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông khi lưu thông qua cầu cần đặc biệt chú ý hệ thống biển báo, đèn tín hiệu và vạch kẻ đường; tuân thủ giới hạn tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường được quy định.

Tài xế cũng cần duy trì khoảng cách an toàn phù hợp với xe phía trước, chủ động giảm tốc khi tình hình giao thông phức tạp và tuyệt đối không chuyển làn đột ngột hoặc thực hiện các thao tác thiếu quan sát.