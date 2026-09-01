Đón liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội trở về đất mẹ sau hơn 54 năm

Sau hơn 54 năm, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội - người con ưu tú của quê hương phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) đã được đón trở về với đất mẹ.

Ngày 01/9, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Phúc.

Hơn 54 năm qua, phần mộ liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội được chăm sóc tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, xã Đức Cơ (Gia Lai). Sau khi cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN, đối sánh xác định danh tính, gia đình mong muốn đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Phúc.

Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội được di chuyển về nơi an táng tại Nghĩa trang Quảng Phúc. Ảnh: UBND phường Bắc Gianh.

Đáp ứng nguyện vọng của gia đình, UBND phường Bắc Gianh đã phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục quy tập, di chuyển hài cốt và chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại quê nhà.

Tại lễ truy điệu, các đại biểu, thân nhân và người dân đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội và sự hy sinh của ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Phúc.