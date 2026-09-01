Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đón liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội trở về đất mẹ sau hơn 54 năm

Sau hơn 54 năm, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội - người con ưu tú của quê hương phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) đã được đón trở về với đất mẹ.

Hạo Nhiên

Ngày 01/9, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Phúc.

Hơn 54 năm qua, phần mộ liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội được chăm sóc tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, xã Đức Cơ (Gia Lai). Sau khi cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN, đối sánh xác định danh tính, gia đình mong muốn đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Phúc.

788716359-1395747749354480-4931510876125511141-n.jpg
Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội được di chuyển về nơi an táng tại Nghĩa trang Quảng Phúc. Ảnh: UBND phường Bắc Gianh.

Đáp ứng nguyện vọng của gia đình, UBND phường Bắc Gianh đã phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục quy tập, di chuyển hài cốt và chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại quê nhà.

Tại lễ truy điệu, các đại biểu, thân nhân và người dân đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội và sự hy sinh của ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Phúc.

Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội sinh ngày 1949 tại xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ, nay thuộc phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị.

Năm 1971, ông lên đường nhập ngũ. Ngày 25/5/1972, liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội hy sinh tại chiến trường miền Nam.

#Hài cốt #liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội #Quảng Trị #đất mẹ #quê hương #hi sinh

Bài liên quan

Xã hội

Chuyện về người liệt sỹ tiên đoán trước cái chết của mình

(Kiến Thức) - Người vợ của liệt sỹ Lê Văn Huỳnh vẫn không thể nào quên được cái đêm lạ lùng đầu năm 1973 khi giọng ông Huỳnh đều đều buồn bã vang lên trong giấc mơ.

“Anh đi nhé, em đừng buồn. Thân xác anh đi rồi,  nhưng linh hồn vẫn ở mãi bên em” - vợ liệt sỹ Huỳnh nghe thấy chồng nói trong giấc mơ. Người vợ rụng rời chân tay, đoán rằng có chuyện chẳng lành xảy ra với người chồng đang chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị. Quả nhiên, thời gian sau đó, bà nhận được báo tử của chồng. Điều khác thường là liệt sỹ Huỳnh đã tiên đoán chính cái chết của mình, và viết một bức thư chỉ rõ ràng nơi chôn thi thể của ông.

Lời kể lạ lùng của “người vợ 7 ngày”

Xem chi tiết

Xã hội

Xúc động lễ an táng 12 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về đất mẹ

Sau hơn 40 năm, 12 hài cốt liệt sĩ anh dũng hy sinh trên đất bạn Lào đã được quy tập, đưa về an táng trên đất mẹ.

Xuc dong le an tang 12 hai cot liet si hy sinh tai Lao ve dat me
Sáng 19/5, tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn), chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức lễ an táng và truy điệu 12 hài cốt anh hùng liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
Xem chi tiết

Xã hội

Xúc động lễ truy điệu, an táng 13 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực Câu Nhi, thôn Nam Chánh, xã Nam Hải Lăng (Quảng Trị) cùng nhiều di vật.

Ngày 28/8, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng.

Trong không khí trang nghiêm, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Quân khu 4, các cựu chiến binh, thân nhân các anh hùng liệt sĩ cùng đông đảo người dân đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới