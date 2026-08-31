Hà Nội bố trí trông giữ xe miễn phí trong dịp lễ Quốc khánh 2/9

Hà Nội tổ chức trông giữ phương tiện không thu giá dịch vụ tại hàng chục khu vực trọng điểm từ 17h chiều 31/8 đến hết ngày 2/9.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vui chơi, tham quan của nhân dân và du khách, nhất là tại các khu vực di sản, di tích lịch sử, công viên; đồng thời góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ và hạn chế tình trạng ùn tắc, chèo kéo, ép giá trông giữ phương tiện.

Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành Văn bản về việc thực hiện trông giữ phương tiện miễn phí tại một số địa điểm trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại Thông báo số 811/TB-VP ngày 27/8/2026 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng,

Bãi xe miễn phí tại phường Cửa Nam/nguồn tienphong.vn

Thời gian thực hiện trông giữ phương tiện miễn phí bắt đầu từ 17h ngày 31/8/2026 đến hết ngày 2/9/2026.

Theo văn bản, Sở Xây dựng đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội bố trí nhân lực trông giữ xe miễn phí tại dốc Ngọc Hà (phường Ba Đình), ô đất giáp Trường Đại học Công nghiệp (phường Tây Tựu) và lòng đường các tuyến phố Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng, Lê Phụng Hiểu.

Công ty Cổ phần Đồng Xuân đảm nhận các điểm dưới lòng đường phố Lý Thái Tổ và Nguyễn Hữu Huân.

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tại Bến xe Yên Nghĩa và bãi đỗ xe ga Nhổn.

Thành đoàn Hà Nội bố trí lực lượng trông giữ xe tại Cung Thiếu nhi Hà Nội (số 36 Lý Thái Tổ).

Cùng với đó, UBND các xã, phường chỉ đạo các đơn vị bố trí nhân lực trông giữ phương tiện không thu giá dịch vụ tại 19 vị trí công cộng.

Danh sách bao gồm khuôn viên các công viên: Bách Thảo, Hoàng Thành Thăng Long, Tuổi Trẻ, Thủ Lệ, Thống Nhất, Cầu Giấy, Phùng Khoang, Indira Gandhi; ô đất vườn ươm dốc La Pho; Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Trường THCS Trưng Vương, Trường TH Lý Thường Kiệt; cùng các điểm đỗ xe tạm thời trên tuyến phố Lê Phụng Hiểu, Trần Nguyên Hãn, Hàng Trống, Nhà Thờ, hè phố Lý Thái Tổ và Ngô Quyền.

Ngoài các vị trí này, chính quyền các xã, phường chủ động rà soát, bố trí thêm các điểm trông giữ miễn phí và gửi danh sách về Sở Xây dựng để tổng hợp, thông tin rộng rãi đến nhân dân.

Để bảo đảm công tác vận hành diễn ra an toàn, Sở Xây dựng đề nghị Công an TP Hà Nội chỉ đạo lực lượng công an cơ sở phối hợp hướng dẫn phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ tại các điểm trông giữ.

Đồng thời, Phòng Kiểm tra thuộc Sở Xây dựng có trách nhiệm xây dựng phương án nhân lực phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức giao thông và báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước 6h ngày 3/9/2026.

Các di tích trên địa bàn Hà Nội mở cửa đón người dân và du khách trong những ngày nghỉ lễ. Thành phố miễn phí tham quan trong ngày 2/9 tại các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí đối với người Việt Nam. Dịp này, Hà Nội tiếp tục phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng 45.000 suất quà cho nhân dân và du khách đến tham quan, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để đáp ứng nhu cầu đi lại trong 5 ngày nghỉ Quốc khánh, thành phố miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị; duy trì hơn 17.000 lượt xe buýt mỗi ngày. Các tuyến đường sắt đô thị 2A và 3.1 được tổ chức vận hành với tần suất 10 phút/chuyến. Thành phố đồng thời bố trí 42 xe buýt dự phòng, sẵn sàng tăng cường giải tỏa hành khách khi nhu cầu phát sinh.