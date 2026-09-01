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[GALLERY] Cận cảnh 1,4 km đường ven rạch Xuyên Tâm trước giờ thông xe

Xã hội

[GALLERY] Cận cảnh 1,4 km đường ven rạch Xuyên Tâm trước giờ thông xe

Sau thời gian thi công khẩn trương, khoảng 1,4 km đường ven rạch Xuyên Tâm, đoạn qua phường An Nhơn, TP HCM sẵn sàng thông xe kỹ thuật đúng ngày Quốc khánh 2/9.

Xuân Danh
Đoạn đường ven bờ trái rạch Xuyên Tâm, từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, đang hoàn thiện những công đoạn cuối trước thời điểm thông xe kỹ thuật vào sáng 2/9 - đúng dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh.
Đoạn đường ven bờ trái rạch Xuyên Tâm, từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, đang hoàn thiện những công đoạn cuối trước thời điểm thông xe kỹ thuật vào sáng 2/9 - đúng dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh.
Tuyến đường mới rộng khoảng 6m chạy dọc bờ rạch, tạo thêm không gian giao thông cho khu vực phường An Nhơn. Những đoạn mặt đường đã hoàn thiện đang được tiếp tục chỉnh trang để đưa vào sử dụng.
Tuyến đường mới rộng khoảng 6m chạy dọc bờ rạch, tạo thêm không gian giao thông cho khu vực phường An Nhơn. Những đoạn mặt đường đã hoàn thiện đang được tiếp tục chỉnh trang để đưa vào sử dụng.
Ông Huỳnh Sanh, 77 tuổi, có nhà sát rạch Xuyên Tâm, cho biết người dân địa phương rất vui khi tuyến đường mới được xây dựng. Theo ông, công trình giúp khu vực thay đổi rõ rệt sau thời gian dài chờ đợi.
Ông Huỳnh Sanh, 77 tuổi, có nhà sát rạch Xuyên Tâm, cho biết người dân địa phương rất vui khi tuyến đường mới được xây dựng. Theo ông, công trình giúp khu vực thay đổi rõ rệt sau thời gian dài chờ đợi.
Tại công trường, các công nhân khẩn trương hoàn thiện những hạng mục còn lại. Công trình được triển khai đồng thời nhiều phần việc như đường giao thông, kè, thoát nước và hạ tầng kỹ thuật.
Tại công trường, các công nhân khẩn trương hoàn thiện những hạng mục còn lại. Công trình được triển khai đồng thời nhiều phần việc như đường giao thông, kè, thoát nước và hạ tầng kỹ thuật.
Bên cạnh việc mở đường, người dân kỳ vọng khu vực ven rạch tiếp tục được đầu tư cây xanh và không gian công cộng.
Bên cạnh việc mở đường, người dân kỳ vọng khu vực ven rạch tiếp tục được đầu tư cây xanh và không gian công cộng.
Người dân địa phương cho rằng nếu được chỉnh trang đồng bộ, tuyến rạch sẽ có diện mạo khang trang hơn.
Người dân địa phương cho rằng nếu được chỉnh trang đồng bộ, tuyến rạch sẽ có diện mạo khang trang hơn.
Khu vực gần sông Vàm Thuật là điểm tiếp giáp giữa dự án rạch Xuyên Tâm và dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Người dân mong tiến độ hai công trình được phối hợp để các tuyến đường không bị ngắt quãng tại điểm giao nhau.
Khu vực gần sông Vàm Thuật là điểm tiếp giáp giữa dự án rạch Xuyên Tâm và dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Người dân mong tiến độ hai công trình được phối hợp để các tuyến đường không bị ngắt quãng tại điểm giao nhau.
Bà Trần Thị Liễu, gần 70 tuổi, cho biết bà đến sinh sống tại khu vực này từ năm 1975. Khi đó, khu vực còn thưa thớt, dòng rạch Xuyên Tâm khá sạch và người dân sử dụng nước cho nhiều sinh hoạt hằng ngày.
Bà Trần Thị Liễu, gần 70 tuổi, cho biết bà đến sinh sống tại khu vực này từ năm 1975. Khi đó, khu vực còn thưa thớt, dòng rạch Xuyên Tâm khá sạch và người dân sử dụng nước cho nhiều sinh hoạt hằng ngày.
Theo bà Liễu, khoảng hai thập kỷ trở lại đây, rạch Xuyên Tâm dần ô nhiễm, nước chuyển màu đen và rác thải xuất hiện nhiều. Vì vậy, người dân kỳ vọng dự án lần này không chỉ tạo đường mới mà còn cải thiện môi trường sống.
Theo bà Liễu, khoảng hai thập kỷ trở lại đây, rạch Xuyên Tâm dần ô nhiễm, nước chuyển màu đen và rác thải xuất hiện nhiều. Vì vậy, người dân kỳ vọng dự án lần này không chỉ tạo đường mới mà còn cải thiện môi trường sống.
Đoạn đường 1,4km sắp thông xe là một phần của gói thầu XL-03, khởi công tháng 5/2025. Gói thầu xây dựng kè hai bờ với tổng chiều dài khoảng 2,7 km, nạo vét lòng rạch rộng 20 m, sâu 3,5 m và làm gần 3 km đường giao thông. Ngoài hệ thống giao thông, dự án còn đầu tư thoát nước, chiếu sáng, hào kỹ thuật và mảng xanh.
Đoạn đường 1,4km sắp thông xe là một phần của gói thầu XL-03, khởi công tháng 5/2025. Gói thầu xây dựng kè hai bờ với tổng chiều dài khoảng 2,7 km, nạo vét lòng rạch rộng 20 m, sâu 3,5 m và làm gần 3 km đường giao thông. Ngoài hệ thống giao thông, dự án còn đầu tư thoát nước, chiếu sáng, hào kỹ thuật và mảng xanh.
Theo ông Phan Nhật Linh, Trưởng Ban Quản lý dự án 3 phần đường bờ trái dài khoảng 1,4 km thuộc phường An Nhơn sẽ thông xe kỹ thuật sáng 2/9. Đến nay, xử lý nền đã hoàn tất, kè đạt khoảng 90%, thu gom nước thải 97%, đường giao thông 70% và hào kỹ thuật 75%. Các hạng mục còn lại dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026, toàn gói thầu XL-03 phấn đấu đưa vào sử dụng trong năm 2026.
Theo ông Phan Nhật Linh, Trưởng Ban Quản lý dự án 3 phần đường bờ trái dài khoảng 1,4 km thuộc phường An Nhơn sẽ thông xe kỹ thuật sáng 2/9. Đến nay, xử lý nền đã hoàn tất, kè đạt khoảng 90%, thu gom nước thải 97%, đường giao thông 70% và hào kỹ thuật 75%. Các hạng mục còn lại dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026, toàn gói thầu XL-03 phấn đấu đưa vào sử dụng trong năm 2026.
Xuân Danh
#Quốc khánh #TP HCM #Đường ven rạch Xuyên Tâm #Giao thông TP HCM #Dự án hạ tầng TP HCM #Môi trường rạch Xuyên Tâm

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