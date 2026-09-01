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Xã hội

Triệu tập tài xế xe giường nằm Việt Tân Phát vì vượt ẩu, gây va chạm trên đèo

Sự việc này xảy ra chỉ một ngày trước khi một chiếc xe giường nằm khác cũng thuộc hãng Việt Tân Phát gặp tai nạn lật xe tại Gia Lai, khiến 4 người tử vong.

Hà Ngọc Chính- H.Đại

Ngày 1/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đã triệu tập tài xế hãng xe Việt Tân Phát để làm rõ hành vi lái xe lấn làn nguy hiểm và gây ra va chạm trên quốc lộ 19, đoạn đèo Mang Yang.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Việt Tân Phát chạy ẩu khi đổ đèo Mang Yang. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra vào chiều ngày 30/8.

Theo hình ảnh từ video, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 53E-455.xx đã cố tình vượt tại đoạn đường đèo dốc, khúc cua quanh co có vạch vàng liền – nơi có biển báo cấm lấn làn và tuyệt đối cấm vượt.

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Xe của nhà xe Việt Tân Phát vi phạm vượt ẩu, lấn làn. Ảnh cắt từ Clip MXH

Thời điểm đi sang trái làn đường, tài xế bất ngờ phát hiện có xe chạy ngược chiều đi lên nên đã phanh gấp và lùi lại giữa đường. Pha xử lý này khiến xe Việt Tân Phát va chạm với một xe khách khác đang chạy cùng chiều, gây hư hỏng nhẹ.

Qua xác minh ban đầu, Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết, chiếc xe của nhà xe Việt Tân Phát sau khi vi phạm lấn làn đã va chạm vào xe khách đi phía trước cùng chiều của hãng xe Tuấn Hưng.

Ngay sau khi thu thập đầy đủ thông tin, đơn vị đã triệu tập tài xế lái xe khách vi phạm là Đỗ Thành Tiến (45 tuổi), trú tổ 2, phường An Khê, Gia Lai và những người có liên quan.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã xử phạt tài xế về hành vi vi phạm "điều khiển xe ô tô vượt xe khác trong trường hợp không được vượt" với số tiền 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Mời bạn đọc xem video: Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai cẩu chiếc xe lật gây chết người phục vụ điều tra. Nguồn: Hà Chính
#Việt Tân Phát #xe khách #Gia Lai #đèo Mang Yang #vượt ẩu #tai nạn

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