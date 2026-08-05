Bé trai tử vong sau nghi bị bạo hành tại cơ sở giáo dục không phép

Gần 3 tuổi tử vong sau khi bị thương tích nghi do bạo hành tại lớp can thiệp chưa cấp phép ở Thanh Hóa, gây xôn xao dư luận

Ngày 4/8, đại diện UBND phường Hải Bình (Thanh Hóa) xác nhận bé trai L.T.G.B. (gần 3 tuổi), nạn nhân trong vụ nghi bị bạo hành tại cơ sở giáo dục can thiệp chưa cấp phép đã tử vong sau gần một tháng gia đình và các bác sĩ nỗ lực cứu chữa.

Trước đó, chiều 10/7, khi đón con, người mẹ bàng hoàng phát hiện bé lờ đờ, tím tái, khó thở và có vết bầm tím lớn ở mạn sườn phải. Bệnh nhi lập tức được đưa đi cấp cứu, chuyển từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa lên Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nguy kịch do dập tụy, dập tá tràng, gãy xương sườn, chảy máu nội tạng, suy hô hấp và suy tuần hoàn. Nghi ngờ con bị bạo hành, gia đình đã gửi đơn đề nghị công an và chính quyền địa phương vào cuộc điều tra, làm rõ.

Bé trai hôn mê sau buổi học ở cơ sở can thiệp đã tử vong sau gần 1 tháng điều trị tại bệnh viện. Ảnh nguồn tienphong.vn

Dẫn theo Vietnamnet, theo báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 18/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận hồ sơ vụ việc do Công an phường Hải Bình chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, cháu L.T.G.B. (SN 2023), trú tổ dân phố Hải Thượng, phường Nghi Sơn, có biểu hiện tăng động, tự kỷ và chậm nói. Từ ngày 22/6 đến 10/7, gia đình gửi cháu theo học tại một cơ sở giáo dục can thiệp ở tổ dân phố Hải Lâm, phường Hải Bình. Cơ sở này do Hàn Thị Hằng (SN 1993), trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, làm chủ và trực tiếp giảng dạy.

Sáng 10/7, cháu B. được gia đình đưa đến lớp như thường lệ. Đến chiều cùng ngày, cháu có biểu hiện mệt mỏi, lờ đờ nên Hằng thông báo cho mẹ cháu đến đón và cùng đưa bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu, điều trị.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra, xác minh ban đầu cho thấy, ngoài bà Hằng, tại lớp can thiệp còn có Nguyễn Thị Trang (SN 2001), trú tại thôn Trường An, xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa, được Hằng thuê để cùng giảng dạy, chăm sóc các cháu.

Tuy nhiên, từ ngày 5/7, chị Trang nghỉ việc nên chỉ còn Hằng trực tiếp trông nom, giảng dạy. Ngoài cháu B., Hằng còn nhận chăm sóc, dạy 19 trẻ khác có biểu hiện tăng động, tự kỷ, độ tuổi từ 2 đến 13.

Vào ngày xảy ra sự việc, chỉ có một mình Hằng phụ trách việc giảng dạy, chăm sóc 20 trẻ. Trưa 10/7, Hằng cho cháu B. cùng 19 trẻ khác ngủ trong một phòng, còn mình sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Sau giấc ngủ trưa, cháu B. có biểu hiện uể oải, chậm chạp, mắt lờ đờ. Hằng cũng phát hiện vùng mạn sườn phải của cháu có vết bầm nên đã báo cho mẹ cháu đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Quá trình làm việc với Bệnh viện Nhi Trung ương xác định cháu B. nhập viện trong tình trạng hôn mê, có vết thương vùng mạn sườn và tổn thương nội tạng. Ngoài ra, cháu được xác định nhiễm Adenovirus và được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, lớp học tư thục của bà Hằng không có giấy phép hoạt động. Để phục vụ điều tra, UBND phường Hải Bình đã yêu cầu bà Hằng tạm dừng tất cả hoạt động tiếp nhận, trông giữ trẻ.