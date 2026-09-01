Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 268 trường hợp mắc sốt xuất huyết

Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 268 ca sốt xuất huyết, giảm so với tuần trước, với nhiều hoạt động phòng chống dịch tích cực chuẩn bị cho năm học mới.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/8 đến ngày 28/8), toàn thành phố ghi nhận 268 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 74 phường, xã; trong đó có Dân Hòa, Hồng Vân, Hà Đông, Yên Nghĩa, Thanh Oai..., giảm 41 trường hợp so với tuần trước (309 trường hợp).

Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 2.175 trường hợp tại 117 phường, xã, số mắc giảm 533 trường hợp so với số mắc trung bình 5 năm 2021-2025 (2.708 mắc), giảm so với cùng kỳ năm 2023 (6.897 mắc).

Trong tuần ghi nhận 12 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại các phường, xã: Chương Mỹ, Hát Môn, Bạch Mai, Hòa Phú, Kiều Phú, Phúc Thọ, Phương Liệt, Phượng Dực, Từ Liêm, Yên Nghĩa. Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 91 ổ dịch, hiện còn 30 ổ dịch đang hoạt động.

Bên cạnh đó, Hà Nội ghi nhận 115 trường hợp mắc tay chân miệng tại 58 phường, xã; trong đó có Yên Lãng, Văn Miếu, Quảng Oai, Đại Mỗ, Hoàng Liệt..., giảm 61 trường hợp so với tuần trước (176 trường hợp). Số mắc giảm so với tuần trước, chủ yếu ghi nhận các trường hợp mắc tản phát. Dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng trong giai đoạn tháng 9 khi học sinh bắt đầu vào năm học mới.

Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 4.830 trường hợp mắc tay chân miệng, 0 ca tử vong, bệnh nhân ghi nhận tại 126 phường, xã. Trong tuần ghi nhận 01 ổ dịch cộng đồng tại Yên Lãng; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 72 ổ dịch, 01 ổ dịch đang hoạt động.

Ngoài ra, Hà Nội cũng ghi nhận 04 trường hợp mắc sởi tại 3 phường, xã, cộng dồn năm 2026 ghi nhận 392 trường hợp mắc tại 110 phường, xã; 2 trường hợp ho gà tại 4 phường, xã, cộng dồn 2026 103 trường hợp mắc tại 56 phường, xã; 53 trường hợp COVID-19 tại 35 phường, xã, cộng dồn 2026 1.577 trường hợp tại 121 phường, xã.

Trong tuần qua, CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố để phát hiện sớm, tổ chức khoanh vùng điều tra, xử lý triệt để khu vực có ca bệnh, ổ dịch. Tổ chức giám sát khu vực có ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết tại 22 phường, xã. Tập huấn ứng dụng vẽ bản đồ khoanh vùng ca bệnh bằng phần mềm Google maps cho cán bộ chuyên trách của 126 phường xã.

Tuần tới, CDC Hà Nội tổ chức thường trực đội cơ động phòng chống dịch trong dịp nghỉ Quốc Khánh 2/9/2026 sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn thành phố; giám sát ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động, khu vực có ca bệnh tại 14 phường, xã. Tổ chức giám sát công tác phòng chống dịch, bệnh tay chân miệng tại các khu vực có ca bệnh và ổ dịch.

CDC Hà Nội đề nghị Trạm Y tế xã Hồng Vân tiếp tục tham mưu UBND xã huy động các lực lượng tại chỗ để xử lý dứt điểm các ổ dịch sốt xuất huyết còn hoạt động trên địa bàn xã.

CDC Hà Nội đồng thời thành lập các đội cơ động phòng, chống dịch, duy trì trực 24/24h trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Nguồn SKĐS

Các Trạm Y tế phường, xã tham mưu UBND phường xã triển khai thực hiện mô hình chủ động phòng, chống bệnh truyền nhiễm và triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy toàn phường xã theo chỉ đạo của UBND Thành phố và hướng dẫn cập nhật của Sở Y tế; hàng tuần chủ động báo cáo tiến độ triển khai về CDC Hà Nội trước 15h thứ 5 hàng tuần theo quy định.

Tăng cường triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết theo hướng dẫn của CDC Hà Nội; giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm và tại cộng đồng.

Đồng thời, các đơn vị tăng cường giám sát phát hiện bệnh tay chân miệng tại cộng đồng và các trường mầm non, mẫu giáo; tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng chống bệnh tay chân miệng. Phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch trên động vật và triển khai thực hiện các hoạt động liên ngành về phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Song song với đó, tăng cường các hoạt động truyền thông, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, COVID-19, Adenovirus và các dịch bệnh mùa hè. Tuyên truyền người dân chủ động đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vắc xin phòng bệnh.

Ngành Y tế Thủ đô khuyến cáo mỗi gia đình dành ít nhất 10 phút mỗi tuần kiểm tra, lật úp và làm sạch các dụng cụ chứa nước; duy trì thói quen ngủ màn, kể cả ban ngày. Khi có biểu hiện sốt cao liên tục, đau đầu, đau mỏi người hoặc xuất huyết, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà.

Với sự chỉ đạo của UBND thành phố, sự vào cuộc của ngành Y tế, chính quyền cơ sở và người dân, các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết đang được triển khai đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình, góp phần kiểm soát dịch bệnh và tạo môi trường an toàn để học sinh bước vào năm học mới.