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[GALLERY] Người dân vào Lăng và Khu di tích Phủ Chủ tịch dịp lễ Quốc khánh

Xã hội

[GALLERY] Người dân vào Lăng và Khu di tích Phủ Chủ tịch dịp lễ Quốc khánh

Sáng 1/9, hàng vạn người dân từ khắp nơi đã đổ về Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thiên Anh
Mỗi dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, hàng vạn người dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc lại về Thủ đô Hà Nội để vào Lăng viếng Bác, tỏ lòng thành kính trước công lao xây dựng, giữ gìn và bảo vệ dân tộc.
Mỗi dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, hàng vạn người dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc lại về Thủ đô Hà Nội để vào Lăng viếng Bác, tỏ lòng thành kính trước công lao xây dựng, giữ gìn và bảo vệ dân tộc.
Ghi nhận của PV, ngay từ sớm trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân đã xếp hàng dài trên đường Ngọc Hà để vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ghi nhận của PV, ngay từ sớm trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân đã xếp hàng dài trên đường Ngọc Hà để vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dù thời tiết khá nóng bức nhưng không thể ngăn nổi lòng thành kính, ngưỡng mộ của người dân từ khắp mợi miền đất nước được vào viếng vị cha già dân tộc.
Dù thời tiết khá nóng bức nhưng không thể ngăn nổi lòng thành kính, ngưỡng mộ của người dân từ khắp mợi miền đất nước được vào viếng vị cha già dân tộc.
Ngày Quốc khánh 2/9 luôn là dịp đặc biệt, khi triệu triệu người dân Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước đổ về Thủ đô Hà Nội, hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử để bày tỏ lòng thành kính, tri ân vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - người Lãnh tụ thiên tài đã cống hiến cả cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ngày Quốc khánh 2/9 luôn là dịp đặc biệt, khi triệu triệu người dân Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước đổ về Thủ đô Hà Nội, hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử để bày tỏ lòng thành kính, tri ân vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - người Lãnh tụ thiên tài đã cống hiến cả cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Nhiều người dân đã vượt cả trăm kilomet để trở về quảng trường Ba Đình lịch sử để viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhiều người dân đã vượt cả trăm kilomet để trở về quảng trường Ba Đình lịch sử để viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Giữa không gian linh thiêng của Quảng trường Ba Đình lịch sử và bên người cha già của dân tộc, nhiều đoàn khách và người dân cùng chung một lòng thành kính.
Giữa không gian linh thiêng của Quảng trường Ba Đình lịch sử và bên người cha già của dân tộc, nhiều đoàn khách và người dân cùng chung một lòng thành kính.
Sau khi viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều du khách đã tới không gian triển lãm ảnh trong khuôn viên của di tích.
Sau khi viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều du khách đã tới không gian triển lãm ảnh trong khuôn viên của di tích.
Dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm nay, không khí thiêng liêng, ấm áp lại lan tỏa khắp khu vực Khu di tích Phủ Chủ tịch, khi dòng người nối dài xếp hàng chờ đợi để được vào thăm nơi sống và làm việc của Người.
Dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm nay, không khí thiêng liêng, ấm áp lại lan tỏa khắp khu vực Khu di tích Phủ Chủ tịch, khi dòng người nối dài xếp hàng chờ đợi để được vào thăm nơi sống và làm việc của Người.
Nhiều bạn học sinh háo hức khi lần đầu được tới viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhiều bạn học sinh háo hức khi lần đầu được tới viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Người dân vào thăm Di tích Nhà sàn - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc trong 11 năm cuối đời (1958 - 1969).
Người dân vào thăm Di tích Nhà sàn - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc trong 11 năm cuối đời (1958 - 1969).
Ai cũng xúc động khi nghe các hướng dẫn viên kể lại những câu chuyện về Bác Hồ.
Ai cũng xúc động khi nghe các hướng dẫn viên kể lại những câu chuyện về Bác Hồ.
Bên cạnh Di tích Nhà sàn là ao cá bác Hồ.
Bên cạnh Di tích Nhà sàn là ao cá bác Hồ.
Thiên Anh
#Lăng Bác #quốc khánh 2/9 #viếng Chủ tịch #đại lễ #quảng trường #Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

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