Bão số 5 giật cấp 10 hướng về Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 5 không thay đổi cường độ, hướng di chuyển, hướng về vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Thời điểm 10h sáng 1/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc - 113,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 10h ngày 2/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc -117,2 Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Hình ảnh bão số 5 từ hệ thống giám sát lúc 10 giờ ngày 1/9. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia/TTXVN phát.

Đến 10h ngày 3/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc -118 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 5-10 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 10h ngày 4/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc -117 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông(Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 3-5 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3km, cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão,vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3-5m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài sẽ dao động ở mức trên báo động 1.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc thành phố Đồng Nai. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Do ảnh hưởng của mưa và vận hành điều tiết thủy điện phía thượng lưu, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang lên và dao động ở mức trên báo động 1. Lúc 7h ngày 1/9, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,11m, trên báo động 1 là 0,11m. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1