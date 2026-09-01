Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Điểm vui chơi tại Hà Nội đông khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Xã hội

[GALLERY] Điểm vui chơi tại Hà Nội đông khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Những địa điểm như vườn thú Hà Nội, hồ Gươm hay Nhà tù Hỏa Lò đông nghịt khách tới tham quan dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Thiên Anh
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay được nghỉ dài ngày, nhiều địa điểm di tích lịch sử, vui chơi giải trí tại Hà Nội đón lượng khách gấp nhiều lần so với ngày thường.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay được nghỉ dài ngày, nhiều địa điểm di tích lịch sử, vui chơi giải trí tại Hà Nội đón lượng khách gấp nhiều lần so với ngày thường.
Vườn thú Hà Nội chứng kiến cảnh người dân xếp hàng dài để vào vui chơi, tham quan, ngắm những loài động vật.
Vườn thú Hà Nội chứng kiến cảnh người dân xếp hàng dài để vào vui chơi, tham quan, ngắm những loài động vật.
Tại các chuồng thú, nhiều gia đình cho các bạn nhỏ tới để ngắm những loài như hồ, sư tử, gấu, voi...
Tại các chuồng thú, nhiều gia đình cho các bạn nhỏ tới để ngắm những loài như hồ, sư tử, gấu, voi...
Bên cạnh việc trải nghiệm ngắm thú, vườn thú Hà Nội cũng tích hợp thêm nhiều trò chơi giải trí để phục vụ du khách.
Bên cạnh việc trải nghiệm ngắm thú, vườn thú Hà Nội cũng tích hợp thêm nhiều trò chơi giải trí để phục vụ du khách.
Dòng người xếp hàng lên cầu thang để ngắm các loài thú tại vườn thú Hà Nội.
Dòng người xếp hàng lên cầu thang để ngắm các loài thú tại vườn thú Hà Nội.
Một địa điểm khác cũng thu hút người dân trải nghiệm trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay đó là không gian đi bộ tại hồ Gươm.
Một địa điểm khác cũng thu hút người dân trải nghiệm trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay đó là không gian đi bộ tại hồ Gươm.
Con đường cẩm tú cầu xanh là địa điểm được nhiều du khách nán lại tại không gian phố đi bộ hồ Gươm để chụp ảnh check-in.
Con đường cẩm tú cầu xanh là địa điểm được nhiều du khách nán lại tại không gian phố đi bộ hồ Gươm để chụp ảnh check-in.
Dù có đông đúc, không gian đi bộ khu vực hồ Gươm vẫn giữ được sự an toàn.
Dù có đông đúc, không gian đi bộ khu vực hồ Gươm vẫn giữ được sự an toàn.
Một địa điểm khác cũng được nhiều du khách chọn đó là nhà tù Hỏa Lò - Hà Nội.
Một địa điểm khác cũng được nhiều du khách chọn đó là nhà tù Hỏa Lò - Hà Nội.
Dòng người xếp hàng để vào nhà tù Hỏa Lò để tham quan.
Dòng người xếp hàng để vào nhà tù Hỏa Lò để tham quan.
Dù lượng khách lớn, dòng người vẫn duy trì trật tự. Nhiều người đứng dưới các dãy ô che nắng hoặc tranh thủ tìm bóng cây trong lúc chờ mua vé.
Dù lượng khách lớn, dòng người vẫn duy trì trật tự. Nhiều người đứng dưới các dãy ô che nắng hoặc tranh thủ tìm bóng cây trong lúc chờ mua vé.
Du khách đến đây thuộc nhiều lứa tuổi, từ các nhóm bạn trẻ, gia đình đưa trẻ nhỏ đi chơi cho đến những đoàn khách nước ngoài.
Du khách đến đây thuộc nhiều lứa tuổi, từ các nhóm bạn trẻ, gia đình đưa trẻ nhỏ đi chơi cho đến những đoàn khách nước ngoài.
Thiên Anh
#vui chơi Hà Nội #quốc khánh 2/9 #vườn thú #Hồ Gươm #Nhà tù Hỏa Lò #du khách

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT