Nga phát triển hạt nano dẫn nhiệt để đốt cháy tế bào ung thư

Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia MISIS (Nga) đã phát triển một loại nano từ tính điều chỉnh được nhiệt độ sử dụng gia nhiệt trong điều trị bệnh ung thư.

Tăng nhiệt từ tính là một phương pháp đầy hứa hẹn để điều trị cục bộ các mô khối u. Một trong những thách thức vẫn là nguy cơ quá nhiệt mô không kiểm soát, có thể dẫn đến tổn thương và chết các tế bào khỏe mạnh.

Các hạt nano có khả năng kiểm soát nhiệt độ để đốt cháy tế bào ung thư mà không ảnh hưởng đến mô khác.

Các nhà khoa học từ Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia MISIS (NUST MISIS) đã phát triển một loại hạt nano từ tính mới có khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ trong phạm vi nhiệt độ điều trị thích hợp từ 42-52°C.

Trong tương lai, khả năng này có thể loại bỏ nguy cơ gây tổn thương mô khỏe mạnh trong quá trình điều trị ung thư bằng phương pháp tăng nhiệt từ tính.

Cơ chế gia nhiệt và tiêu hủy tế bào ung thư của vật liệu nano mới.

Các hạt nano oxit sắt, ferit spinel, các hạt từ tính kim loại và vật liệu từ tính tự điều chỉnh hiện đang được nghiên cứu cho các ứng dụng tăng nhiệt.

Sự đổi mới quan trọng của nhóm nghiên cứu đại học là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Được xây dựng trên nền strontium hexaferrite, phản ứng nhiệt độ của vật liệu này được tinh chỉnh bằng cách pha tạp indium.

Các hạt nano của nó được sản xuất thông qua phương pháp nghiền bi năng lượng cao, một kỹ thuật đơn giản, có thể mở rộng quy mô và dễ thực hiện.

Các nhà nghiên cứu đã thành công trong việc thu được các hạt nano có kích thước xấp xỉ 10 nanomet, chúng vẫn ổn định trong chất lỏng nhờ lớp phủ polymer tương thích sinh học. Trong các thí nghiệm, ngưỡng nhiệt độ dao động từ 42 đến 52°C, tùy thuộc vào thành phần vật liệu.

Liệu pháp tăng thân nhiệt lần đầu tiên được sử dụng để điều trị ung thư vào năm 1898. Từ đó, phương pháp này đã liên tục được cải tiến.

"Các hạt mà chúng tôi đã phát triển có thể được coi là 'máy sưởi nano' từ tính với cơ chế giới hạn nhiệt độ tích hợp. Khi tiếp xúc với từ trường bên ngoài, chúng tạo ra nhiệt. Tuy nhiên, một khi đạt đến mức nhiệt độ đã thiết lập, các đặc tính từ tính của vật liệu thay đổi, và các hạt bắt đầu hấp thụ ít năng lượng hơn từ từ trường. Kết quả là, quá trình làm nóng tiếp theo chậm lại, và nhiệt độ ổn định ở mức không đổi trong phạm vi có ý nghĩa điều trị", Igor Shchetinin, trưởng phòng thí nghiệm Vật liệu nano từ tính đa chức năng tại NUST MISIS cho biết.

Quá trình phát triển hiện đang ở giai đoạn khoa học vật liệu và nghiên cứu sinh học sơ bộ. Cần thử nghiệm thêm trước khi ứng dụng y tế tiềm năng, bao gồm các nghiên cứu trong dịch sinh học, trên các mô hình tế bào khác nhau, và sau đó là trên các mô hình tiền lâm sàng phức tạp hơn.