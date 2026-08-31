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Xã hội

Thêm 3 nạn nhân tử vong trong vụ lật xe khách tại Gia Lai

Trưa 31/8, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai xác nhận, 3 bệnh nhân trong vụ lật xe tuyến tránh Quốc lộ 19 đã tử vong, tăng số nạn nhân tử vong lên con số 4 người.

Hà Ngọc Chính

4 nạn nhân trong vụ tai nạn lật xe khách được xác định tử vong và nhiều nạn nhân khác bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai và Bệnh viện Hùng Vương.

Hiện ngành chức năng tỉnh đã xác định danh tính 1 nạn nhân trong vụ tai nạn là chị P.T.M.K (SN1980, trú Tổ 6, An Khê, Gia Lai). Đến trưa 31/8, đã có thêm 3 nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng. Cơ quan chức năng đang khẩn trương xác định danh tính nhằm liên lạc với người thân để đưa về nhà lo hậu sự.

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Vị trí xe gặp nạn tại Km104+600. Ảnh Hà Chính

Đối với những trường hợp đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Gia Lai, đến nay 4 nạn nhân đang được chỉ định phẫu thuật, 1 nạn nhân đang được theo dõi với đa chấn thương, trong đó nặng nhất là sọ não.

Quá trình nắm bắt tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn do tài xế vào khúc cua gặp đoạn đường trơn trượt, có bùn đất chảy ra từ lề đường sau mưa lớn nên đã không làm chủ tốc độ và tay lái.

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Cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân dẫn đến tai nạn lật xe. Ảnh Hà Chính

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định tài xế L. không vi phạm nồng độ cồn và không sử dụng ma túy. Tài xế có giấy phép lái xe hạng D còn thời hạn. Chiếc xe khách được sản xuất năm 2025, có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực đến tháng 12/2027.

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Theo cơ quan chức năng: Mưa nhiều khiến bùn đất tràn ra đường có thể là nguyên nhân khiến xe bị lật. Ảnh Hà Chính

Trước đó, báo Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, khoảng 3h10 sáng 31/8, tại Km10+600 tuyến tránh Đông, địa bàn phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã xảy ra lật xe khách gường nằm khiến 1 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương nặng.

Mời bạn đọc xem video: Bốn nạn nhân tử vong trong vụ lật xe khách tại Gia Lai. Nguồn VTV1
#UBND tỉnh Gia Lai #Thêm 3 nạn nhân tử vong #ật xe khách tại Gia Lai #Quốc lộ 19 #lên 4 người #sáng 31/8

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