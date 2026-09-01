Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Toyota Fortuner 2027 thế hệ mới sắp ra mắt, có gì đáng mong đợi?

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota Fortuner 2027 thế hệ mới sắp ra mắt, có gì đáng mong đợi?

Toyota Fortuner 2027 mới sắp ra mắt, xe dự kiến thay đổi đáng kể từ nền tảng khung gầm, thiết kế đến nội thất và có khả năng bổ sung hệ truyền động hybrid.

Tâm Võ
Toyota đang phát triển thế hệ tiếp theo của Fortuner và các nguyên mẫu đã bắt đầu được thử nghiệm ở nước ngoài. Sau màn ra mắt toàn cầu, mẫu SUV này dự kiến tiếp tục được giới thiệu tại nhiều thị trường. Fortuner mới nhiều khả năng vẫn trung thành với cấu trúc body-on-frame, đặc trưng của dòng xe này. Tuy nhiên, những thay đổi bên dưới có thể đáng kể hơn nhiều so với thế hệ hiện hành.
Toyota đang phát triển thế hệ tiếp theo của Fortuner và các nguyên mẫu đã bắt đầu được thử nghiệm ở nước ngoài. Sau màn ra mắt toàn cầu, mẫu SUV này dự kiến tiếp tục được giới thiệu tại nhiều thị trường. Fortuner mới nhiều khả năng vẫn trung thành với cấu trúc body-on-frame, đặc trưng của dòng xe này. Tuy nhiên, những thay đổi bên dưới có thể đáng kể hơn nhiều so với thế hệ hiện hành.
Một trong những nâng cấp đáng chú ý được nhắc tới là khả năng Fortuner chuyển sang sử dụng nền tảng khung rời TNGA-F. Kiến trúc này đang được Toyota áp dụng trên Hilux và một số dòng SUV cỡ lớn. Việc sử dụng nền tảng mới được kỳ vọng tạo điều kiện để Toyota cải thiện độ cứng kết cấu, chất lượng vận hành cũng như khả năng off-road của Fortuner.
Một trong những nâng cấp đáng chú ý được nhắc tới là khả năng Fortuner chuyển sang sử dụng nền tảng khung rời TNGA-F. Kiến trúc này đang được Toyota áp dụng trên Hilux và một số dòng SUV cỡ lớn. Việc sử dụng nền tảng mới được kỳ vọng tạo điều kiện để Toyota cải thiện độ cứng kết cấu, chất lượng vận hành cũng như khả năng off-road của Fortuner.
Bên cạnh đó, điện hóa có thể trở thành một thay đổi quan trọng trên thế hệ mới. Toyota được cho là đang nghiên cứu hệ truyền động hybrid dành cho Fortuner, song thông tin chi tiết về cấu hình hiện chưa được xác nhận.
Bên cạnh đó, điện hóa có thể trở thành một thay đổi quan trọng trên thế hệ mới. Toyota được cho là đang nghiên cứu hệ truyền động hybrid dành cho Fortuner, song thông tin chi tiết về cấu hình hiện chưa được xác nhận.
Nếu được áp dụng, hệ thống hybrid của Fortuner 2027 nhiều khả năng sẽ cần được phát triển phù hợp với đặc tính của một mẫu SUV kích thước lớn sử dụng khung rời, thay vì sử dụng nguyên trạng giải pháp trên Innova HyCross hay Urban Cruiser Hyryder.
Nếu được áp dụng, hệ thống hybrid của Fortuner 2027 nhiều khả năng sẽ cần được phát triển phù hợp với đặc tính của một mẫu SUV kích thước lớn sử dụng khung rời, thay vì sử dụng nguyên trạng giải pháp trên Innova HyCross hay Urban Cruiser Hyryder.
Những hình ảnh xe thử nghiệm cho thấy Fortuner thế hệ mới có thể tiếp tục giữ kiểu dáng cao, khỏe khoắn quen thuộc, trong khi nhiều chi tiết ngoại thất được thiết kế lại. Phần đầu dự kiến có cụm đèn LED thanh mảnh hơn, lưới tản nhiệt lớn và cản trước mới.
Những hình ảnh xe thử nghiệm cho thấy Fortuner thế hệ mới có thể tiếp tục giữ kiểu dáng cao, khỏe khoắn quen thuộc, trong khi nhiều chi tiết ngoại thất được thiết kế lại. Phần đầu dự kiến có cụm đèn LED thanh mảnh hơn, lưới tản nhiệt lớn và cản trước mới.
Hai bên thân xe có thể xuất hiện những đường gân rõ nét hơn, đi cùng tỷ lệ thân xe được điều chỉnh và bộ mâm hợp kim mới. Ở phía sau, Toyota được cho là sẽ thay đổi đồ họa chiếu sáng. Một khả năng đang được nhắc tới là dải LED chạy ngang kết nối hai cụm đèn hậu, đi kèm tên Fortuner bố trí trên cửa cốp.
Hai bên thân xe có thể xuất hiện những đường gân rõ nét hơn, đi cùng tỷ lệ thân xe được điều chỉnh và bộ mâm hợp kim mới. Ở phía sau, Toyota được cho là sẽ thay đổi đồ họa chiếu sáng. Một khả năng đang được nhắc tới là dải LED chạy ngang kết nối hai cụm đèn hậu, đi kèm tên Fortuner bố trí trên cửa cốp.
So với ngoại thất, nội thất được kỳ vọng là khu vực nhận nhiều thay đổi đáng kể. Fortuner thế hệ mới có thể sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm cùng kích thước 12,3 inch.
So với ngoại thất, nội thất được kỳ vọng là khu vực nhận nhiều thay đổi đáng kể. Fortuner thế hệ mới có thể sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm cùng kích thước 12,3 inch.
Danh sách trang bị dự kiến còn có khả năng kết nối nâng cao, cập nhật phần mềm qua mạng OTA, camera 360 độ, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống điều hòa được nâng cấp. Gói công nghệ hỗ trợ người lái ADAS cũng có thể được mở rộng.
Danh sách trang bị dự kiến còn có khả năng kết nối nâng cao, cập nhật phần mềm qua mạng OTA, camera 360 độ, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống điều hòa được nâng cấp. Gói công nghệ hỗ trợ người lái ADAS cũng có thể được mở rộng.
Hiện Toyota chưa công bố chính thức thời điểm ra mắt, thông số kỹ thuật hay hệ truyền động của Fortuner thế hệ mới. Theo nguồn tin, mẫu SUV này có thể trình làng toàn cầu trước khi năm tài chính 2026-2027 kết thúc.
Hiện Toyota chưa công bố chính thức thời điểm ra mắt, thông số kỹ thuật hay hệ truyền động của Fortuner thế hệ mới. Theo nguồn tin, mẫu SUV này có thể trình làng toàn cầu trước khi năm tài chính 2026-2027 kết thúc.
Video: Hé lộ mẫu xe SUV Toyota Fortuner 2027 thế hệ mới.
Tâm Võ
#Toyota Fortuner 2027 thế hệ mới #Toyota Fortuner 2027 sắp ra mắt #giá xe Toyota Fortuner 2027 #xe SUV Toyota Fortuner 2027 #hé lộ Toyota Fortuner 2027 #Toyota Fortuner 2027 về Việt Nam

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT