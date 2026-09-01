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Xã hội

Ứng cứu 5 thuyền cá bị sóng đánh chìm ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa kịp thời ứng cứu 5 tàu cá không may bị sóng đánh chìm trên biển.

Hạo Nhiên

Ngày 1/9, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ ngư dân kéo thuyền cá bị sóng đánh chìm trên biển Cửa Việt vào bờ an toàn.

Trước đó, vào lúc 6h ngày 1/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt nhận được tin báo về việc thuyền cá của ông Hồ Văn Thắng (ngụ thôn Gio Hải 1, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) bị sóng đánh chìm trong lúc ra khơi.

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Lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ 5 thuyền cá bị sóng đánh chìm. Ảnh: Nghĩa Thắng

Được biết, khu vực thuyền cá bị đánh chìm cách bờ khoảng 100m, ngư dân Hồ Văn Thắng đã bơi vào bờ an toàn.

Đến 7h ngày 1/9, chiếc thuyền gặp nạn cùng một số ngư lưới cụ đã lực lượng chức năng kéo vào bờ.

Sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Hải An thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận tin báo, thủy triều dâng, sóng to đã làm trôi 4 thuyền đánh cá và ngư lưới cụ của người dân khu vực thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy.

Ngay lập tức, Đồn Biên phòng Hải An đã cử 20 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Xem thêm video Bộ đội Biên phòng ứng cứu ngư dân bị thương nặng trên biển. Thực hiện: ANH QUÂN
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