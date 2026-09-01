Hàng nghìn du khách tri ân, dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc dịp 2/9

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, đông đảo du khách thập phương đã về Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) dâng hương, tri ân các anh hùng, liệt sỹ.

Những ngày này, Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã đón hàng nghìn người dân, du khách thập phương về dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ.

Mỗi du khách về với Ngã ba Đồng Lộc đều mang theo một cảm xúc đặc biệt, đó là lòng tự hào, sự biết ơn và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Dòng người trở về Ngã ba Đồng Lộc dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ. Ảnh: Đồng Lộc

Tại đây, các đoàn khách đã được nghe giới thiệu về những câu chuyện lịch sử, những chiến công vang dội của quân và dân ta nơi chiến trường Đồng Lộc anh hùng.

Cùng gia đình từ Hà Nội vào dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, anh Nguyễn Văn Duẫn, chia sẻ: "Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, tôi cùng gia đình về đây dâng hương tri ân 10 nữ Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc. Tôi rất xúc động và biết ơn sự cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ để có nền độc lập, tự do của Tổ quốc…”.

Hàng nghìn người dân, du khách dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Đồng Lộc

Trao đổi với pv, ông Đào Anh Tuân - Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu Tưởng niệm Lý Tự Trọng, cho biết: “Dịp lễ này, mỗi ngày Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc đón hàng nghìn người dân, du khách về dâng hương. Để phục vụ tốt nhu cầu dâng hương của du khách, chúng tôi đã bố trí cán bộ, nhân viên trực 100% quân số”.

Ngã ba Đồng Lộc thuộc xã Đồng Lộc (tỉnh Hà Tỉnh) nằm gọn trong một thung lũng hình tam giác, hai bên đồi núi trọc, giữa là con đường độc đạo, giao điểm của quốc lộ 15A và tỉnh lộ 2 của Hà Tĩnh.

Cán bộ Ban Quản lý Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc giới thiệu về những câu chuyện lịch sử, chiến công vang dội của quân và dân ta nơi chiến trường Đồng Lộc anh hùng. Ảnh: Đồng Lộc

Từ cuối tháng 4/1965, quốc lộ 1A bị chia cắt hoàn toàn, ngã ba Đồng Lộc trở thành con đường duy nhất để hậu phương miền Bắc chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Từ đó, ngã ba này trở thành trọng điểm đánh phá ác liệt nhất của đế quốc Mỹ trên toàn tuyến Quân khu 4.

Từ tháng 4 đến tháng 10/1968, không quân Mỹ tập trung mọi phương tiện đánh vào khu vực Đồng Lộc 1.863 lần. Mảnh đất nhỏ bé này phải hứng chịu một khối lượng bom khổng lồ với gần 50.000 quả các loại.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Đồng Lộc

Bình quân, mỗi mét vuông đất tại Đồng Lộc phải gánh chịu ít nhất 3 tấn bom. Lúc cao điểm nhất, tại ngã ba này đã tập trung 1,6 vạn người, phần lớn là bộ đội pháo binh và thanh niên xung phong làm nhiệm vụ phá bom, mở đường.

Trưa 24/7/1968, Tiểu đội 4 - Thanh niên xung phong (thuộc Đại đội 2, Tổng đội 55) gồm 10 cô gái được giao nhiệm vụ san lấp hố bom và sửa đường để thông xe sau các đợt ném bom của máy bay địch. Chiều cùng ngày, trận bom thứ 15 dội xuống Đồng Lộc, một quả bom rơi trúng cửa hầm nơi các nữ thanh niên xung phong trú ẩn. Hầm sập, các chị hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, người trẻ nhất mới 17, ba chị lớn nhất cùng 24 tuổi.

Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: Đồng Lộc

Sự hy sinh của 10 cô gái tại Ngã ba Đồng Lộc đã trở thành biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về những mất mát, hy sinh để đất nước có được hòa bình, độc lập, tự do.

Để ghi nhớ công ơn to lớn của 10 nữ thanh niên xung phong cùng các anh anh hùng liệt sĩ, ngày 9/12/2013, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận Khu Di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt.