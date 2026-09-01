Chửi bới hành hung nam tái xế, nhóm khách nữ có thể bị xử lý ra sao?

Chuyên gia pháp lý cho rằng, nhóm người trong đó có nhiều nữ đuổi đánh nam tài xế taxi ở Móng Cái có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự.

Công an phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh đã đang triệu tập những người liên quan vụ xô xát khiến một tài xế taxi bị thương xảy ra rạng sáng 30/8.

Khoảng 2h20 sáng 30/8, anh N.T.Đ. (SN 1998), một tài xế taxi đón 4 khách gồm một nam, ba nữ, có dấu hiệu đã uống rượu bia trước quán Lin Lounge 79, khu phố Thọ Xuân.

Hình ảnh nam tài xế taxi bị nhóm hành khách nữ hành hung được camera ghi lại.

Đáng chú ý, khi xe vừa di chuyển, hai phụ nữ ngồi ghế phụ yêu cầu quay lại đón thêm bạn. Nam tài xế giải thích xe đã chở đủ 4 người theo quy định nên không thể nhận thêm. Nhóm khách sau đó dùng tay đánh vào vùng mặt, đầu và chửi bới tài xế.

Đáng chú ý, anh Đ mở cửa chạy về phía quán Lin Lounge 79 để tránh bị hành hung nhưng bị nhóm này cùng một số người khác đuổi theo, dùng tay chân, giày dép, gậy và điếu cày đánh gục trên đường. Anh Đ sau đó chạy vào phòng hát của quán đến gần 3h sáng cùng ngày mới được một tài xế taxi khác đưa đến bệnh viện. Sau đó, người thân anh Đ đã có đơn trình báo sự việc đến Công an phường Móng Cái 1.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, đây là vụ việc nghiêm trọng, gây bất bình, bức xúc trong dư luận xã hội và có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Do đó, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Nếu vụ việc được xác định là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội các đối tượng sẽ xử lý hình sự những người này về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 bộ luật hình sự. Trường hợp hành vi được xác định là hành hung gây thương tích cho nạn nhân có thể xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự.

Có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng

Theo luật sư Cường, với những gì diễn ra qua clip và kết quả xác minh bước đầu của cơ quan chức năng, vụ việc này có tính chất nghiêm trọng, có thể gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội và xâm phạm đến sức khỏe của tài xế taxi. Điều đáng chú ý là sự việc này diễn ra lúc rạng sáng, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến sức khỏe, danh dự nhân phẩm của nạn nhân, gây bức xúc trong dư luận xã hội nên hành vi sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Cơ quan công an sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên có liên quan, đặc biệt là hành vi, thái độ của những người phụ nữ trên xe ô tô và những người đàn ông đã hành hung tài xế taxi này khi người này chạy ra khỏi xe... Đặc biệt cần xác định ai là người trực tiếp đánh tài xế, ai là người đuổi theo, ai sử dụng gậy hoặc điếu cày, ai có hành vi kích động, xúi giục hoặc giúp sức cho người khác hành hung nạn nhân.

Cùng với đó, sẽ làm rõ hậu quả đã gây ra đối với xã hội đã đến mức được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội hay chưa và cũng làm rõ nạn nhân có thương tích hay không. Đồng thời đánh giá nhận thức, thái độ của những người đã hành hung tài xế taxi, làm rõ những yếu tố kích thích có phải là chất cấm hay không để giải quyết triệt để sự việc. Trong trường hợp nhiều người cùng tham gia, cơ quan điều tra phải làm rõ ý chí chung, sự câu kết, vai trò và mức độ tham gia của từng người để xác định trách nhiệm pháp lý tương ứng.

Nếu kết quả xác minh cho thấy hành vi của nhóm người này đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội có thể đặt ra vấn đề xử lý về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Điều 318 quy định người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu thuộc các trường hợp như có tổ chức, dùng vũ khí hoặc hung khí, gây cản trở giao thông nghiêm trọng, xúi giục người khác gây rối, hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng hoặc tái phạm nguy hiểm, thì mức hình phạt có thể từ 2 năm đến 7 năm tù.

Trong vụ việc này, thông tin ban đầu cho thấy có nhiều người cùng tham gia, sự việc xảy ra từ trong xe taxi rồi tiếp tục diễn ra bên ngoài, có việc đuổi đánh nạn nhân và xuất hiện cả gậy, điếu cày. Đây là những tình tiết mà cơ quan điều tra cần đặc biệt làm rõ.

Luật sư Cường cho biết, không phải cứ đánh nhau nơi công cộng là đương nhiên cấu thành tội gây rối trật tự công cộng. Hành vi gây rối trật tự công cộng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu trường hợp hành vi chưa đến mức gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội, người thực hiện hành vi này chưa từng bị xử phạt hành chính, chưa từng bị kết án chỉ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên nếu hành vi gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội hoặc người thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã bị kết án chưa được tòa án tích mà còn vi phạm ì cơ quan chức năng sẽ xử lý hình sự.

Điều đáng chú ý của tội danh này là hậu quả mang tính chất định tính chứ không định lượng, hậu quả ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội là một trong các căn cứ để xử lý hình sự.Việc ảnh hưởng xấu hay không ảnh hưởng xấu là đánh giá của cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình xác minh để giải quyết sự việc.

Không loại trừ khả năng xử lý về tội cố ý gây thương tích

Luật sư Cường cũng cho rằng, vụ việc trên cũng không loại trừ khả năng xử lý về tội cố ý gây thương tích. Với tính chất nguy hiểm của hành vi, nhận thức của người thực hiện hành vi và hậu quả gây ra là những yếu tố quan trọng để xác định vấn đề trách nhiệm pháp lý.

Trong đó, một vấn đề quan trọng là tình trạng thương tích của tài xế, đây là hậu quả để xem xét xử lý về tội cố ý gây thương tích hoặc tội gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra thương tích của nạn nhân, việc nạn nhân phải nhập viện điều trị, không thể đi làm trong một khoảng thời gian cũng là căn cứ để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự do hành vi vi phạm pháp luật gây ra.

Nếu kết quả giám định xác định tài xế bị tổn thương cơ thể và có đủ căn cứ chứng minh những người liên quan đã cố ý dùng vũ lực gây thương tích, có thể xem xét xử lý về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 134 Bộ luật Hình sự kể cả trường hợp thương tích chỉ vài % vì hành vi trong tình huống này có thể được xác định là có tính chất côn đồ hoặc hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm để gây thương tích cho người khác...

Đáng chú ý, Điều 134 không chỉ căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể. Trong một số trường hợp, ngay cả khi thương tích dưới 11%, người thực hiện hành vi vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thuộc các tình tiết luật định, chẳng hạn như sử dụng hung khí nguy hiểm, có tổ chức hoặc có tính chất côn đồ.Vì vậy, trong vụ việc trên, cơ quan điều tra cần trưng cầu giám định thương tích của tài xế, đồng thời thu thập camera hành trình, camera tại khu vực quán, camera của các phương tiện khác, lấy lời khai của nạn nhân, lời khai của nghi phạm và lời khai nhân chứng, thu thập các các vật chứng liên quan để xác định chính xác cơ chế hình thành thương tích. Nếu có căn cứ cho thấy một hoặc một số người đã sử dụng gậy, điếu cày hoặc vật dụng khác để đánh tài xế phải đánh giá tính chất của vật được sử dụng, vị trí tấn công, số lần đánh, cường độ, hậu quả và ý thức chủ quan của người thực hiện để xác định trách nhiệm hình sự.

TS.LS Đặng Văn Cường.

Nhóm phụ nữ không cầm hung khí vẫn có thể phải chịu trách nhiệm

Luật sư Cường cho rằng, trách nhiệm hình sự không chỉ đặt ra đối với người trực tiếp đánh nạn nhân. Theo clip ghi lại vụ việc cho thấy, tất cả những người phụ nữ trên xe đều có hành vi chửi bới, đe dọa, xúc phạm tài xế lái xe taxi. Thậm chí khi tài xế xuống đường, còn có thêm người khác lao vào tấn công gây ra cảnh hỗn loạn, mất an ninh trật tự.

Pháp luật quy định không chỉ có những người trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mà những người có hành vi giúp sức, xúi giục cũng có thể bị xử lý. Trường hợp cơ quan điều tra khởi tố hình sự không chỉ khởi tố với người trực tiếp hành hung tài xế taxi mà còn xử lý với những người khác với vai trò đồng phạm nếu có căn cứ cho thấy ngoài người trực tiếp tấn công nạn nhân còn có những người khác có những lời lẽ có tính chất kích động, cùng chửi bới xúc phạm gây áp lực hoặc tấn công nạn nhân.

Bởi vậy, trong vụ việc này nếu kết quả xác minh của cơ quan chức năng có căn cứ chứng minh đã có sự thống nhất ý chí giữa những người tham gia, người này kích động, người khác đuổi theo, người khác sử dụng hung khí đánh nạn nhân và sự việc đến mức phải xử lý hình sự tùy tính chất và mức độ tham gia, những người không trực tiếp gây thương tích vẫn có thể bị xem xét với vai trò đồng phạm. Tuy nhiên, trách nhiệm của từng người phải được cá thể hóa. Không thể vì một người có mặt tại hiện trường mà mặc nhiên quy kết họ là đồng phạm. Cơ quan điều tra phải chứng minh được hành vi cụ thể và mối liên hệ giữa hành vi của từng người với hậu quả xảy ra.

Nhìn nhận thêm về tình tiết dẫn đến sự việc khi nam tài xế từ chối yêu cầu chở thêm khách khi xe đã đủ số người được phép chở, luật sư Cường cho rằng, việc tài xế từ chối chở thêm khách là hoàn toàn có cơ sở về mặt an toàn giao thông và trách nhiệm nghề nghiệp của người lái xe. Người lái xe có quyền từ chối thực hiện một yêu cầu mà nếu thực hiện có thể dẫn tới vi phạm quy định về số người được chở hoặc ảnh hưởng đến an toàn giao thông và việc không đồng ý chở quá số người không phải là lý do để hành khách sử dụng vũ lực đối với tài xế.

Ông Cường cũng cho rằng, cơ quan chức năng cần làm rõ tình trạng sử dụng rượu bia, chất kích thích hoặc ma túy của các đối tượng nếu có căn cứ và thấy cần thiết. Nếu phát hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác cơ quan chức năng sẽ xử lý độc lập theo quy định tương ứng.

“Nếu vụ việc được xác định có dấu hiệu tội phạm, việc xử lý hình sự không chỉ nhằm trừng trị người vi phạm mà còn có ý nghĩa răn đe, phòng ngừa chung, bảo vệ môi trường an ninh, trật tự và bảo đảm mọi người đều được tôn trọng, bảo vệ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm theo pháp luật”, luật sư Cường nói.

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