Ngày 1/9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 5

Ngày 1/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 5 năm 2026, tên quốc tế là Saudel.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4h ngày 1/9, tâm bão số 5 ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240 km về phía Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8, tương đương 62–74 km/giờ, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 15–20 km/giờ.

Dự báo đến 4 giờ ngày 2/9, bão tiếp tục đi theo hướng Đông Bắc, tốc độ tăng lên 20–25 km/giờ. Tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ bão duy trì cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trong thời gian này được xác định ở phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110,5 đến 117,5 độ Kinh Đông. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, chịu rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4h ngày 3/9, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 15–20 km/giờ, đi vào vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Tâm bão dự kiến ở khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Khoảng 4h ngày 4/9, bão đổi hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ giảm còn 3–5 km/giờ và đi vào vùng biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Bão được dự báo suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Trong khoảng 72–120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng, di chuyển chủ yếu về phía Tây với tốc độ 3–5 km/giờ và tiếp tục suy yếu.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; sóng biển cao 2–4 m. Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3–5 m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Các phương tiện cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, chủ động điều chỉnh hành trình và tìm nơi tránh trú an toàn.

Trên đất liền, ngày 1/9, Bắc Bộ, ngoại trừ các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La, có nắng nóng, một số nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45–50%. Sang ngày Quốc khánh 2/9, nắng nóng tại Bắc Bộ dịu dần.

Ngày 2/9, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35–37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nắng nóng tại Trung Bộ có khả năng duy trì đến khoảng ngày 3–4/9.

Bên cạnh nắng nóng, ngày 1/9, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–30 mm, cục bộ trên 50 mm; mưa giảm dần về đêm.

Chiều và tối cùng ngày, Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào, rải rác có dông với lượng mưa 10–30 mm, cục bộ trên 60 mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 31-34 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, phía Bắc có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung ở miền Đông Nam Bộ). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.