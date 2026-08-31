Hà Nội trong kỳ nghỉ 2/9: Phố yên bình, công viên tấp nập người dân

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên yên ắng, trong khi các công viên, khu vui chơi và điểm trải nghiệm giao thông công cộng lại thu hút đông đảo người dân, du khách đến vui chơi, nghỉ lễ.
Hà Nội mở cửa miễn phí loạt di tích và bùng nổ chuỗi sự kiện dịp lễ 2/9
Người dân và du khách đến Hà Nội dịp 2/9 sẽ được miễn phí vé tham quan di tích, thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật và ngắm pháo hoa mừng lễ.
Thủ đô Hà Nội bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 với không khí sôi động khi đồng loạt miễn phí vé tham quan tại nhiều di tích, bảo tàng, đồng thời triển khai chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật phong phú phục vụ nhu cầu giải trí của đông đảo người dân cùng du khách.
[GALLERY] Cận cảnh dàn pháo hoa tầm cao chuẩn bị bắn ở Sầm Sơn dịp 2/9
Tối 1/9, người dân và du khách tại Sầm Sơn (Thanh Hoá) sẽ được thưởng thức màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại Quảng trường biển chào mừng Quốc khánh 2/9.
Hai ngày nghỉ lễ, 21 người tử vong vì tai nạn giao thông
Trong 2 ngày đầu nghỉ lễ 2/9, cả nước xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông làm 21 người tử vong và 30 người bị thương.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 2/9. Theo đó, từ 15h ngày 29/8 đến 15h ngày 30/8 toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người tử vong và 30 người bị thương.
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