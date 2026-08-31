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Xã hội

Hà Nội trong kỳ nghỉ 2/9: Phố yên bình, công viên tấp nập người dân

Dịp Quốc khánh 2/9, nhiều phố trung tâm Hà Nội vắng vẻ, trong khi công viên, khu vui chơi và các điểm trải nghiệm giao thông công cộng đông đúc.

Trần Hoàng/TPO

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên yên ắng, trong khi các công viên, khu vui chơi và điểm trải nghiệm giao thông công cộng lại thu hút đông đảo người dân, du khách đến vui chơi, nghỉ lễ.

Khuôn viên Trường Tiểu học Tràng An (phường Hoàn Kiếm) được trang trí với hàng trăm lá quốc kỳ nhỏ, tạo điểm nhấn sắc đỏ trong dịp Quốc khánh.

Khuôn viên Trường Tiểu học Tràng An (phường Hoàn Kiếm) được trang trí với hàng trăm lá quốc kỳ nhỏ, tạo điểm nhấn sắc đỏ trong dịp Quốc khánh.

Người dân chạy bộ, tập thể dục dưới hàng cây trên phố Nhà Chung (phường Hoàn Kiếm).

Người dân chạy bộ, tập thể dục dưới hàng cây trên phố Nhà Chung (phường Hoàn Kiếm).

Một tuyến phố trên địa bàn phường Hoàn Kiếm được giăng nhiều cờ đỏ sao vàng bắc ngang đường, tạo điểm nhấn trong dịp Quốc khánh 2/9.

Một tuyến phố trên địa bàn phường Hoàn Kiếm được giăng nhiều cờ đỏ sao vàng bắc ngang đường, tạo điểm nhấn trong dịp Quốc khánh 2/9.

Trong khi nhiều tuyến phố khá thông thoáng, các khu vui chơi, giải trí trên địa bàn Hà Nội ghi nhận lượng lớn người dân và du khách đến tham quan. Công viên Thủ Lệ là một trong những điểm tập trung đông người.

Trong khi nhiều tuyến phố khá thông thoáng, các khu vui chơi, giải trí trên địa bàn Hà Nội ghi nhận lượng lớn người dân và du khách đến tham quan. Công viên Thủ Lệ là một trong những điểm tập trung đông người.

Ngay từ sáng, lượng khách đến Công viên Thủ Lệ tăng cao, nhiều thời điểm người dân xếp hàng vào khu vực tham quan.

Ngay từ sáng, lượng khách đến Công viên Thủ Lệ tăng cao, nhiều thời điểm người dân xếp hàng vào khu vực tham quan.

Các em nhỏ trải nghiệm cho hươu ăn qua hệ thống hàng rào bảo vệ tại vườn thú.

Các em nhỏ trải nghiệm cho hươu ăn qua hệ thống hàng rào bảo vệ tại vườn thú.

Tại Công viên Thống Nhất, không gian rộng và nhiều cây xanh thu hút nhiều gia đình đến dã ngoại, thư giãn trong dịp nghỉ lễ.

Tại Công viên Thống Nhất, không gian rộng và nhiều cây xanh thu hút nhiều gia đình đến dã ngoại, thư giãn trong dịp nghỉ lễ.

Một em nhỏ trong bộ váy trắng cầm cờ đỏ sao vàng được mẹ ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm dịp Quốc khánh 2/9.

Một em nhỏ trong bộ váy trắng cầm cờ đỏ sao vàng được mẹ ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm dịp Quốc khánh 2/9.

Người dân dạo bộ giữa các thảm hoa trong khuôn viên công viên.

Người dân dạo bộ giữa các thảm hoa trong khuôn viên công viên.

Các gia đình mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng chụp ảnh lưu niệm tại Công viên Thống Nhất.

Các gia đình mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng chụp ảnh lưu niệm tại Công viên Thống Nhất.

Một số khu vực trong công viên thu hút đông trẻ em với hoạt động thổi bong bóng xà phòng.

Một số khu vực trong công viên thu hút đông trẻ em với hoạt động thổi bong bóng xà phòng.

Trò chơi tô tượng tiếp tục thu hút nhiều em nhỏ tham gia trong dịp nghỉ lễ.

Trò chơi tô tượng tiếp tục thu hút nhiều em nhỏ tham gia trong dịp nghỉ lễ.

tienphong.vn
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#Hà Nội #quốc khánh #công viên #phố phường #trang trí

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Hà Nội mở cửa miễn phí loạt di tích và bùng nổ chuỗi sự kiện dịp lễ 2/9

Người dân và du khách đến Hà Nội dịp 2/9 sẽ được miễn phí vé tham quan di tích, thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật và ngắm pháo hoa mừng lễ.

Thủ đô Hà Nội bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 với không khí sôi động khi đồng loạt miễn phí vé tham quan tại nhiều di tích, bảo tàng, đồng thời triển khai chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật phong phú phục vụ nhu cầu giải trí của đông đảo người dân cùng du khách.

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Ảnh minh hoạ.
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Xã hội

[GALLERY] Cận cảnh dàn pháo hoa tầm cao chuẩn bị bắn ở Sầm Sơn dịp 2/9

Tối 1/9, người dân và du khách tại Sầm Sơn (Thanh Hoá) sẽ được thưởng thức màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại Quảng trường biển chào mừng Quốc khánh 2/9.

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Theo kế hoạch, màn pháo hoa được thực hiện từ 21h15 đến 21h30 ngày 1/9, thời lượng khoảng 15 phút. Đây là một trong những hoạt động tạo điểm nhấn trong chuỗi sự kiện phục vụ người dân và du khách dịp Quốc khánh 2/9.
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Với địa điểm tổ chức tại Quảng trường biển Sầm Sơn, khu vực này được xem là vị trí thuận lợi để người dân và du khách theo dõi màn trình diễn pháo hoa. Du khách lưu trú tại khu vực trung tâm Sầm Sơn có thể chủ động di chuyển về Quảng trường biển trước giờ bắn để lựa chọn vị trí phù hợp.
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Xã hội

Hai ngày nghỉ lễ, 21 người tử vong vì tai nạn giao thông

Trong 2 ngày đầu nghỉ lễ 2/9, cả nước xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông làm 21 người tử vong và 30 người bị thương.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 2/9. Theo đó, từ 15h ngày 29/8 đến 15h ngày 30/8 toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người tử vong và 30 người bị thương.

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Ảnh minh hoạ.
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