Xác minh vụ bé trai lớp 6 ở Nghệ An kêu cứu vì bị bạo hành

Cơ quan chức năng xã Vân Du (Nghệ An) đang vào cuộc xác minh vụ việc một bé trai học lớp 6 nghi bị đánh đập.

Theo nội dung đoạn video được chia sẻ rộng rãi, một người phụ nữ xưng là “o”(cô) trò chuyện với bé trai trong tình trạng vùng mắt bị bầm tím, sưng phù, vùng chân có dấu hiệu tổn thương. Vừa khóc, cháu bé vừa kể mình nhiều lần bị đánh đập. Cháu cho biết các vết thương ở mắt và chân là hậu quả của việc bị hành hung.

Cháu Th. bị bầm tím vùng mắt và chân nghi bị bạo hành. (Ảnh cắt từ clip).

Trong đoạn video, cháu bé cũng nói không muốn trở về nhà và cho rằng trước đó cháu nhiều lần bị đánh đập, vào dịp Tết, từng bị đánh dẫn tới tụ máu trong mắt.

Trong clip người phụ nữ cho biết, trên đường đi học, cháu bé đã chủ động tìm đến mình kêu cứu và kể lại việc thường xuyên bị đánh đập. Theo người này, mỗi khi cán bộ địa phương đến làm việc, gia đình lại đưa ra nhiều lý do nhằm che giấu sự việc. Người phụ nữ đề nghị công an địa phương sớm vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm nếu có hành vi bạo hành trẻ em.

Vụ việc được cho xảy ra tại xóm 7, xã Minh Thành, huyện Yên Thành (cũ), nay thuộc xã Vân Du.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, ông Hoàng Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vân Du xác nhận, cháu bé trong clip là N.V.Th., sinh năm 2014, hiện học lớp 6, sống cùng bố và mẹ kế.

Theo ông Tuấn, sau khi sự việc xảy ra, cháu bé đã được cô ruột đưa về chăm sóc. Sáng 13/5, Công an xã Vân Du đang tiến hành lấy lời khai của cháu bé để xác minh, làm rõ vụ việc.

Sau khi đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng, đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân, đồng thời có biện pháp bảo vệ an toàn cho cháu bé.

​