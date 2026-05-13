Xã hội

Xác minh vụ bé trai lớp 6 ở Nghệ An kêu cứu vì bị bạo hành

Cơ quan chức năng xã Vân Du (Nghệ An) đang vào cuộc xác minh vụ việc một bé trai học lớp 6 nghi bị đánh đập.

Theo nội dung đoạn video được chia sẻ rộng rãi, một người phụ nữ xưng là “o”(cô) trò chuyện với bé trai trong tình trạng vùng mắt bị bầm tím, sưng phù, vùng chân có dấu hiệu tổn thương. Vừa khóc, cháu bé vừa kể mình nhiều lần bị đánh đập. Cháu cho biết các vết thương ở mắt và chân là hậu quả của việc bị hành hung.

Cháu Th. bị bầm tím vùng mắt và chân nghi bị bạo hành. (Ảnh cắt từ clip).

Trong đoạn video, cháu bé cũng nói không muốn trở về nhà và cho rằng trước đó cháu nhiều lần bị đánh đập, vào dịp Tết, từng bị đánh dẫn tới tụ máu trong mắt.

Trong clip người phụ nữ cho biết, trên đường đi học, cháu bé đã chủ động tìm đến mình kêu cứu và kể lại việc thường xuyên bị đánh đập. Theo người này, mỗi khi cán bộ địa phương đến làm việc, gia đình lại đưa ra nhiều lý do nhằm che giấu sự việc. Người phụ nữ đề nghị công an địa phương sớm vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm nếu có hành vi bạo hành trẻ em.

Vụ việc được cho xảy ra tại xóm 7, xã Minh Thành, huyện Yên Thành (cũ), nay thuộc xã Vân Du.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, ông Hoàng Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vân Du xác nhận, cháu bé trong clip là N.V.Th., sinh năm 2014, hiện học lớp 6, sống cùng bố và mẹ kế.

Theo ông Tuấn, sau khi sự việc xảy ra, cháu bé đã được cô ruột đưa về chăm sóc. Sáng 13/5, Công an xã Vân Du đang tiến hành lấy lời khai của cháu bé để xác minh, làm rõ vụ việc.

Sau khi đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng, đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân, đồng thời có biện pháp bảo vệ an toàn cho cháu bé.

Người bố ở Phú Thọ bạo hành con trai 7 tuổi, gây thương tật 36%

Cháu bé hơn 7 tuổi bị cha đẻ đánh đập dã man, để lại 36% thương tích, vụ việc làm dậy sóng cộng đồng về bạo hành gia đình nghiêm trọng.

Thêm một vụ bạo hành con đẻ dã man

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hà Chung (SN 1988, trú tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong ở Hà Nội: Người mẹ mang thai bị xử lý sao?

Bàn Thị Tâm thừa nhận hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật. Tâm nói rằng bản thân “không đáng là mẹ của cháu” và bày tỏ sự hối hận.

Liên quan vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong ở Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra khởi tố bị can và bắt tạm giam Bàn Thị Tâm (20 tuổi, mẹ cháu bé) về tội Giết người. Trước đó, Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình, chồng hờ của Tâm) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam cùng về tội danh trên.

Theo Công an TP Hà Nội, quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Hiệp và Tâm thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu B.T.H. (4 tuổi, con riêng của Tâm).

Tạm giữ hình sự gã đàn ông bạo hành con riêng của “vợ hờ”

Công an TP HCM đang điều tra vụ bé trai bị người tình của mẹ đánh tới tấp vào vùng đầu, mặt tại một căn nhà ở phường Dĩ An.

Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc (34 tuổi, hiện ngụ Phường Dĩ An) để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”.

Công an TP HCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc
