Xã hội

Công an Hưng Yên phát hiện dầu ăn giả, kém chất lượng GoldWin Cooking Oil

Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện nhãn hiệu dầu ăn Goldwin Cooking Oil không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.

Khánh Hoài

Ngày 13/9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện và điều tra hành vi sản xuất, buôn bán dầu thực vật giả, kém chất lượng mang nhãn hiệu GoldWin Cooking Oil do Công ty TNHH GoldWin Việt Nam sản xuất tại Khu công nghiệp Thanh Oai (Hà Nội).

Kết quả điều tra bước đầu, các sản phẩm dầu ăn này không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, nhưng đã được phân phối rộng rãi ra thị trường. Để bảo đảm an toàn sức khoẻ người tiêu dùng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra thông báo tới Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm, Chi cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trên cả nước và khuyến cáo, đối với người dân không mua, không sử dụng các sản phẩm dầu ăn mang nhãn hiệu GoldWin Cooking Oil.

cats-5841.jpg
Nhãn hiệu dầu ăn Goldwin Cooking Oil được phát hiện không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, nhưng đã được phân phối rộng rãi ra thị trường.

Nếu thấy sản phẩm này trên thị trường thì thông báo ngay cho cơ quan chức năng. Lựa chọn dầu ăn từ các thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, tem nhãn hợp pháp.

Đối với các cơ quan, tổ chức, các đơn vị phân phối, cửa hàng, siêu thị cần ngừng ngay việc kinh doanh sản phẩm GoldWin Cooking Oil. Cơ quan quản lý thị trường, y tế phối hợp kiểm tra, truy tìm tận gốc nguồn hàng kém chất lượng để xử lý.

Người dân có thông tin liên quan xin liên hệ ông Phạm Thế Nam - Điều tra viên thụ lý (Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên); Địa chỉ: Số 6 Bạch Đằng, phường Phố Hiến, TP Hưng Yên; SĐT: 0976194666.

