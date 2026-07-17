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Xã hội

Người đàn ông đốt xe hàng xóm vì mâu thuẫn cá nhân tại Phú Thọ

Nguyễn Văn Lực bị bắt giữ sau khi phóng hỏa đốt ô tô và xe máy của hàng xóm do mâu thuẫn, gây thiệt hại khoảng 40 triệu đồng.

Nguyễn Hinh

Ngày 17/7, Công an xã Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) cho biết đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Lực (43 tuổi, trú thôn Làng Cả, xã Đoan Hùng) để điều tra hành vi phóng hỏa đốt xe của hàng xóm.

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Hiện trường vụ việc.

Theo cơ quan công an, khoảng 23h15 ngày 15/7, Công an xã Đoan Hùng tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Th. (40 tuổi, trú cùng thôn) về việc gia đình phát hiện ô tô biển kiểm soát 19A-812.90 và xe máy biển kiểm soát 19K1-012.01 bị cháy.

Dù được người dân kịp thời dập lửa, vụ cháy vẫn khiến cả hai phương tiện hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 40 triệu đồng.

Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng xác định khoảng 23h7 cùng ngày, một nam giới đi vào sân nhà ông Th., đặt giẻ dưới gầm ô tô, châm lửa rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đoan Hùng phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, trích xuất dữ liệu camera và rà soát các đối tượng nghi vấn.

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Nghi phạm Nguyễn Văn Lực tại công an.

Quá trình xác minh, công an xác định Nguyễn Văn Lực là người thực hiện hành vi phóng hỏa. Sau khi gây án, Lực bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến khoảng 15h ngày 16/7, Công an xã Đoan Hùng phối hợp với quần chúng nhân dân phát hiện, vây bắt Nguyễn Văn Lực khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, Lực khai do mâu thuẫn cá nhân với gia đình ông Th. trong quá trình sinh hoạt nên nảy sinh ý định trả thù.

Đối tượng chuẩn bị khoảng 1 lít xăng, mang theo vỏ chăn và bật lửa đến nhà hàng xóm, đổ xăng rồi châm lửa đốt ô tô. Ngọn lửa sau đó lan sang xe máy đỗ bên cạnh, làm hư hỏng cả hai phương tiện.

Hiện Công an xã Đoan Hùng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

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