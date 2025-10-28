Hà Nội

Xã hội

Công an bắt đối tượng vận chuyển súng quân dụng đi tiêu thụ

Nguyễn Xuân Tùng đang vận chuyển 3 khẩu súng ngắn bằng kim loại, hơn 50 viên đạn đi tiêu thụ thì bị Công an bắt giữ.

Bảo Ngân

Ngày 28/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Tuyên Quang) phát hiện Nguyễn Xuân Tùng (sinh năm 2005, trú tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

avt.jpg
Nguyễn Xuân Tùng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Ngày 6/10/2025, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Xuân Tùng đang vận chuyển 03 khẩu súng ngắn bằng kim loại, hơn 50 viên đạn và nhiều trang thiết bị liên quan đến việc chế tạo súng để đi tiêu thụ.

cats.jpg
Tang vật vụ án.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

