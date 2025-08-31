Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt quả tang người đàn ông mua 9kg pháo nổ về chơi Tết

Vừa mua 9kg pháo nổ về chơi Tết, Lê Viết Nguyên đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 31/8, thông tin từ Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Lê Viết Nguyên (SN: 1980) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép hàng cấm

Trước đó, vào lúc 16h45 ngày 21/08, Công an xã Hương Khê phối hợp cùng các lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn xã Hương Khê (Hà Tĩnh), bắt quả tang đối tượng Lê Viết Nguyên (SN: 1980, trú tại thôn 2, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.

68b392d81e725.jpg
Lê Viết Nguyên cùng tang vật bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Nguyên khai nhận số pháo trên Nguyên mua từ TP HCM về sử dụng.

Với những chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Viết Nguyên về tội “Tàng trữ chất cấm”.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xoá đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Pháo nổ #bắt giữ #Công an Hà Tĩnh #trái phép #Lê Viết Nguyên

Bài liên quan

Xã hội

Bắt thanh niên sản xuất và buôn bán pháo nổ ở Nghệ An

Phan Minh Quang lên mạng xã hội mua các nguyên liệu để sản xuất pháo, sau khi ra thành phẩm thì trao đổi, mua bán với các đối tượng lạ để nhằm kiếm lời.

Ngày 29/7, thông tin từ cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Phan Minh Quang (SN 2008, trú xã Kim Bảng, Nghệ An) về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và rà soát các hội nhóm trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một tài khoản Facebook mang tên “Hùng Văn” có biểu hiện nghi vấn chế tạo, tàng trữ pháo tự chế.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 239 hộp pháo hoa nổ

Đang vận chuyển 239 hộp pháo hoa nổ đi tiêu thụ, đối tượng Nguyễn Đăng Thắng (Nghệ An) bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt phá thành công một vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép với số lượng lớn trên tuyến Quốc lộ 9.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 24/6, tại Km42+932 Quốc lộ 9, đoạn qua thôn Khe Ngài, xã Đakrông (huyện Đakrông), Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng) phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện xe ô tô mang BKS: 37H-022.71 đang lưu thông theo hướng Lao Bảo – Đông Hà có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 1,5 tấn pháo hoa nổ ở Nghệ An

Đang vận chuyển khoảng 1,5 tấn pháo hoa nổ đi tiêu thụ, 2 đối tượng Hoàng Cảnh Ước và Cao Thanh Hòa đã bị lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ.

Ngày 20/5, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, đơn vị vừa bắt quả tang 2 đối tượng đang thực hiện hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép với số lượng lớn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới