Bắt quả tang người đàn ông mua 9kg pháo nổ về chơi Tết

Vừa mua 9kg pháo nổ về chơi Tết, Lê Viết Nguyên đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 31/8, thông tin từ Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Lê Viết Nguyên (SN: 1980) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép hàng cấm

Trước đó, vào lúc 16h45 ngày 21/08, Công an xã Hương Khê phối hợp cùng các lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn xã Hương Khê (Hà Tĩnh), bắt quả tang đối tượng Lê Viết Nguyên (SN: 1980, trú tại thôn 2, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.

Lê Viết Nguyên cùng tang vật bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Nguyên khai nhận số pháo trên Nguyên mua từ TP HCM về sử dụng.

Với những chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Viết Nguyên về tội “Tàng trữ chất cấm”.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

