Thế giới

Cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee bị tuyên án 20 tháng tù

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đã bị tuyên án 20 tháng tù giam vì tội nhận hối lộ.

An An (Theo Yonhap)

Yonhap đưa tin, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã tuyên án cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee 1 năm 8 tháng tù hôm 28/1 vì tội nhận hối lộ. Tòa án cũng yêu cầu bà Kim phải nộp phạt 12,8 triệu won.

aphanquoc.jpg
Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee. Ảnh: AP.

Tòa án kết luận bà Kim phạm tội nhận một chiếc túi Chanel và một chiếc vòng cổ Graff cao cấp từ một quan chức của Giáo hội Thống nhất, người đã tìm kiếm sự ưu ái trong công việc vào tháng 7/2022. Tuy nhiên, Tòa không coi chiếc túi Chanel khác mà bà Kim nhận được vào tháng 4/2022 từ vị quan chức này là hối lộ vì không có yêu cầu cụ thể nào được đưa ra.

"Bị cáo đã lạm dụng chức vụ của mình để trục lợi", Tòa án cho biết.

Trước đó, nhóm điều tra đặc biệt do công tố viên Min Joong Ki dẫn đầu đã đề nghị mức án 15 năm tù đối với bà Kim, vợ của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol - người đã bị Tòa án Quận Trung tâm Seoul tuyên án 5 năm tù hôm 16/1 vì một số cáo buộc xuất phát từ việc ông Yoon ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn hồi tháng 12/2024.

Bà Kim đã được Tòa tuyên vô tội đối với cáo buộc liên quan đến âm mưu thao túng giá cổ phiếu và vi phạm Luật Quỹ Chính trị.

Sau phán quyết của Tòa án, nhóm công tố viên đặc biệt cho biết họ sẽ kháng cáo vì khó chấp nhận phán quyết này.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hàn Quốc chính thức bãi nhiệm Tổng thống Yoon Suk Yeol hồi tháng 4/2025

Nguồn video: VTV
