Cổ nhân dặn, 3 cây nghìn vàng khó mua, giữ nhà, vun đắp phúc khí

Trồng những loại cây này là khoản đầu tư “2 trong 1”, cây càng già, giá trị càng lớn cả về vật chất lẫn ý nghĩa tinh thần.

Người xưa thích lựa chọn những cây cảnh có tuổi thọ cao và giá trị sử dụng lớn ở sân vườn. Có thể bạn không tin nhưng chỉ từ những cây con không đáng giá tiền, vài chục năm sau có thể trở gia tài đáng giá.

Một số cây giống như "vàng xanh" thậm chí còn quý hơn cả vàng, có tuổi thọ hàng trăm năm, thậm chí nghìn năm. Chúng đã trở thành di sản không chỉ của 1 dòng họ, 1 địa phương mà còn của đất nước, của thế giới.

Theo người xưa, trồng những loại cây này là khoản đầu tư “2 trong 1”. Về tinh thần, bạn có một góc vườn an yên, mang năng lượng trường thọ và may mắn. Về kinh tế, cây vừa là tài sản tăng giá theo thời gian, nâng tầm đẳng cấp cho không gian sống. Cây càng già, giá trị càng lớn cả về vật chất lẫn ý nghĩa.

Theo người xưa, loài cây này tượng trưng cho sự cao quý và giàu có

Người xưa dặn: Trồng trầm hương trong sân, gia đình có kho báu

Trầm hương thực chất là cây dó bầu (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte). Lá cây to và dày, xanh mướt, tràn đầy sức sống. Mỗi mùa hè, tán lá của nó che bóng mát, mang lại sự mát mẻ cho sân.

Cây dó bầu không đắt, giá trị của nó nằm ở "trầm hương" nằm trong ruột của nó. Khi cây dó bầu bị thương, bị côn trùng cắn hoặc bị nhiễm khuẩn, nó sẽ tiết ra một loại nhựa đặc biệt để tự bảo vệ. Sau hàng chục, thậm chí hàng thế kỷ trưởng thành, cuối cùng nó sẽ tạo thành một mảnh nhỏ.

Quá trình này được gọi là "sự hình thành trầm hương". Quá trình này vô cùng đau đớn và mang tính ngẫu nhiên cao. Đó là lý do tại sao trầm hương được gọi là "vàng thực vật" vì một mảnh trầm hương có giá trị cả gia tài.

Trầm hương chất lượng cao có thể có giá gấp nhiều lần một gram vàng. Loại trầm hương này còn có công dụng chữa bệnh, bao gồm làm dịu thần kinh, hỗ trợ giấc ngủ và điều trị các bệnh về tim mạch, khiến giá trị của nó cao ngất ngưởng.

Theo người xưa, loài cây này tượng trưng cho sự cao quý và giàu có, mang lại may mắn và tài lộc vô tận cho gia đình.

Mỗi cây trầm hương giống như một báu vật, giá trị tăng lên khi được chăm sóc cẩn thận, mang lại sức sống bền bỉ cho sự phát triển và thịnh vượng của gia đình.

Trồng một cây trầm hương trong sân nhà bạn cũng giống như mua vé số vậy. Bạn không bao giờ biết khi nào nó sẽ bị tổn thương hay ra nhựa. Nhưng một khi nó ra nhựa, dù chỉ một mẩu nhỏ thôi, giá trị của cây cũng sẽ tăng vọt.

Ngay cả khi nó không ra nhựa, việc chăm sóc nó như một cây bình thường cũng không sao. Nhưng nếu một sáng thức dậy bạn thấy nó "ốm" nhưng lại ra nhựa thì sao? Chẳng phải điều đó giống như trúng số độc đắc sao?

Theo người xưa, hương thơm từ lá được cho là có khả năng thanh lọc tà khí

Người xưa dặn: Trồng cây phỉ trong sân, gia đình đầy tiền bạc

Cây phỉ (Torreya grandis) là một loài cây lá kim lớn, xanh quanh năm, thuộc họ Taxaceae (họ Thông đỏ). Cây có thể cao tới 25–39 mét, tán dày, khi già trở thành hình nón rộng hoặc hình vòm không đều.

Đây là loài cây quý hiếm mang vẻ đẹp trầm mặc và sang trọng. Khi trồng trong sân vườn, cây gây ấn tượng bởi tán lá xanh thẫm quanh năm, dày và xếp thành từng tầng rất đều.

Lá hình kim mềm, dài 2–5cm, tỏa hương thơm nhẹ dễ chịu khi vò, giúp xua đuổi côn trùng tự nhiên. Thân cây thẳng, vỏ nâu đỏ bong mảng tạo nét cổ kính, càng già càng toát ra khí chất uy nghi.

Quả có hình bầu dục hoặc trái xoan dài, kích thước khoảng 2,5 – 4,5 cm. Đến mùa quả chín, lớp vỏ ngoài chuyển từ màu xanh nhạt sang màu tím nâu hoặc nâu nhạt, đôi khi có phủ một lớp phấn trắng bên ngoài, mang lại cảm giác thu hoạch cho bạn.

Người xưa dặn: Trồng cây phỉ trong sân, gia đình đầy tiền bạc.

Trong phong thủy, Torreya grandis được xem là “cây trường thọ” vì tuổi đời có thể lên đến hàng trăm năm, tượng trưng cho sức khỏe bền bỉ và gia đạo vững vàng. Dáng cây thẳng đứng, tán xòe tròn đều hàm ý sự chính trực, thăng tiến và tụ khí lành.

Theo người xưa, hương thơm từ lá được cho là có khả năng thanh lọc tà khí, mang lại cảm giác an yên, tĩnh tâm cho gia chủ. Đặc biệt, hạt phỉ xưa được dùng làm thuốc và thực phẩm, nên cây còn mang ý nghĩa “kho lương thực”, ngụ ý no đủ, sung túc.

Người xưa cho rằng, trồng một cây phỉ trước nhà như đặt một “trấn sơn” hiền hòa, vừa đẹp cảnh quan vừa vun đắp phúc khí lâu dài cho gia đình.

Loại cây này có biệt danh là "cây ông cháu". Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là ông trồng nó để cháu có thể ăn quả của nó. Điều đó cho thấy tốc độ sinh trưởng của nó rất chậm.

Phải mất đến 80 năm cây mới bắt đầu cho quả với số lượng lớn! 80 năm, một khoảng thời gian mà rất ít người có thể chờ được trong đời, trừ khi bây giờ bạn trồng để cho đứa cháu sắp chào đời của bạn được ăn quả.

Nhưng tại sao người ta vẫn trồng nó? Bởi vì quả phỉ rất quý giá, không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao, hương vị thơm ngon mà còn có thể làm thuốc. Gỗ phỉ cũng rất quý giá vì bền, kháng mối mọt, được dùng trong xây dựng, đồ nội thất cao cấp.

Nếu bạn có một ít đất, hãy trồng vài cây phỉ. Đừng nghĩ đến việc ăn chúng; hãy coi đó như một "quỹ ăn vặt" cho các cháu hoặc chắt của bạn trong tương lai.

Đến thế hệ chắt của bạn, mỗi mùa thu, những cây này sẽ đầy ắp những quả vàng óng, đó chính là tiền bạc. Chẳng phải điều đó đáng tin cậy hơn việc cho con cái bạn đi tiết kiệm bằng heo đất sao?

Người xưa xem cây cảnh này là vật báu gia truyền qua nhiều thế hệ

Người xưa dặn: Trồng lưu tô trong sân, con cháu hưởng phúc

Cây cảnh này có tên khoa học là Chionanthus retusus, tên tiếng Anh là Chinese fringe tree, thuộc họ ô liu (Oleaceae), chi Chionanthus ('chion' có nghĩa là tuyết, 'anthus' là hoa).

Loài cây này có nguồn gốc từ khu vực Đông Á, nổi bật với hoa màu trắng, lá xanh, sau đó chuyển màu sang lá vàng, rụng lá vào mùa đông.

Lưu tô là cây cảnh thân gỗ, thân cây mọc cao và tán lá rộng tới 3~6m, trong tự nhiên cây có chiều cao tới 9-12m. Vỏ cây màu nâu xám, bong tróc, nứt nẻ và trở nên gồ ghề, nhăn nheo độ tuổi của cây.

Với những bông hoa trắng tinh khiết kết thành từng chùm tạo thành từng đám mây trắng mỏng manh với mùi thơm nhẹ và dịu dàng. Khi những bông hoa tàn, những cánh hoa rơi như tuyết trên mặt đất nên còn gọi là tuyết tháng tư.

Người xưa trồng cây cảnh này trong nhà, ngoài sân với mong muốn luôn may mắn

Khi cây cảnh này nở hoa trông như tuyết, như mây, bồng bềnh trong gió nhẹ, mùi thơm tràn ngập trong gió, tạo nên bầu không khí thần tiên say lòng người, khiến người ta thật lâu không muốn rời đi.

Trong phong thủy, cây cảnh lưu tô mang ý nghĩa về những điều may mắn, tài lộc và tốt lành đến cho gia đình. Cây cảnh có tuổi thọ rất cao, càng sống lâu hoa càng sum suê, tươi đẹp nên được xem cây "giữ nhà, sinh lộc".

Người xưa xem cây cảnh này là vật báu gia truyền qua nhiều thế hệ, là cây "ông bà trồng, con cháu hưởng phúc".

Người xưa trồng cây cảnh này trong nhà, ngoài sân với mong muốn luôn may mắn, bình an, thư thái, vạn sự hanh thông và mọi điều tốt lành sẽ đến với gia chủ.

Cây cảnh có tuổi thọ rất cao

Gỗ lưu tô không có giá trị như 3 trắc, sưa hay đàn hương đỏ nhưng nó được đánh giá cao ở tính kế thừa. Cây cảnh này cũng có tuổi thọ hàng trăm năm ngoài thiên nhiên. Vẻ đẹp của chúng cũng được đánh giá cao.

Trồng một cây lưu tô, sau hàng chục năm, khi bạn già đi, con cháu sẽ vui chơi và tận hưởng bóng mát dưới gốc cây. Và bạn, sẽ ngắm biển hoa như mây trắng trên đầu, thưởng trà, hưởng thụ niềm vui con cháu quây quần.

Những giá trị tinh thần bên gốc cây cổ thụ này chắc chắn tiền bạc không mua được. Trên thực tế, những cây lưu tô cổ thụ cũng có giá trị kinh tế rất cao, thậm chí bỏ nhiều tiền cũng không ai bán.

Trồng Torreya grandis là khoản đầu tư "2 trong 1". Về tinh thần, bạn có một góc vườn an yên, mang năng lượng trường thọ và may mắn. Về kinh tế, cây vừa là tài sản tăng giá theo thời gian, vừa cho thu hoạch hạt, vừa nâng tầm đẳng cấp cho không gian sống. Cây càng già, giá trị càng lớn cả về vật chất lẫn ý nghĩa.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc