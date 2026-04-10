3 cây cảnh như bùa may mắn của nhà phố, mang lại tài lộc, thịnh vượng

Những loài hoa này đều là "bùa may mắn", mang lại tài lộc và thịnh vượng cho gia đình bạn.

Nhiều nhà phố có rất ít ánh mặt trời, do đó, việc trồng cây cảnh với nhiều người là sự xa xỉ. Và khi có cây cảnh, bạn thường nghĩ phải cung cấp cho chúng ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, kết cục vẫn là chậu hoa trống rỗng.

Bạn cần biết rằng có nhiều cây cảnh không cần ánh mặt trời vẫn có thể phát triển tốt, thậm chí, nhà càng râm mát, cây càng rực rỡ.

Dưới đây là 3 cây cảnh có hoa đẹp nhưng sợ ánh sáng. Càng tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, chúng càng "phản kháng"; nhưng nếu bạn đặt chúng ở nơi râm mát, chúng sẽ phát triển tươi tốt, rực rỡ và vươn lên mạnh mẽ.

1. Cây cảnh: Lan Ý

Lan ý thường được biết đến bởi những cái tên khác như hoa lan ý, bạch môn, vỹ hoa trắng, cây huệ hòa bình,… và tên khoa học của nó là Spathiphyllum Wallisii, thuộc họ Araceae (Ráy).

Cây cảnh này có nhiều tên tiếng Anh rất có ý nghĩa như peace lily (hoa huệ hòa bình), white sails (cánh buồm trắng).

Lá của nó có màu xanh tươi mát, luôn tràn đầy sức sống. Hoa thậm chí còn đẹp hơn, giống như những chiếc thuyền buồm nhỏ màu trắng trôi nổi trên những "làn sóng" xanh - thật tươi tắn và thanh lịch!

Cây cảnh này này được mệnh danh là cây "thuận buồm xuôi gió" nên chúng được nhiều người lựa chọn đặt trong nhà để mang lại may mắn, thuận lợi cho gia đình.

Cây cảnh này có thời gian nở hoa dài. Nếu được chăm sóc tốt, nó có thể nở hoa từ mùa xuân đến mùa đông, kéo dài nửa năm hoặc thậm chí cả năm. Loài hoa này phù hợp với phòng khách, phòng học, văn phòng, bất cứ nơi nào bạn muốn.

Nhưng đây là phần quan trọng nhất — tuyệt đối không được để vật này tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Lá của nó mỏng như giấy và nước bốc hơi rất nhanh. Nếu bạn đặt cây cảnh dưới nắng gắt, chỉ sau nửa ngày, lá sẽ héo rũ, sau đó chuyển sang màu vàng và xuất hiện các đốm khô, trông như bị cháy.

Nhiều người mới bắt đầu không hiểu điều này và nghĩ rằng cây cảnh cần được phơi nắng, nhưng cuối cùng họ lại biến "chuyến đi thuận lợi" của mình thành "con đường gập ghềnh".

Mẹo chăm sóc

Chỉ cần đặt cây cảnh ở một vị trí trong phòng khách có ánh sáng khuếch tán, chẳng hạn như cách cửa sổ một hoặc hai mét. Nó sẽ phát triển tốt nếu nhận được một hoặc hai giờ ánh sáng dịu nhẹ mỗi ngày, hoặc thậm chí chỉ cần ánh sáng nhân tạo mạnh.

Việc tưới nước cho cây cảnh cũng rất dễ dàng. Khi đất khô khoảng một nửa, hãy dùng ngón tay chọc vào; nếu thấy khô ở đáy, hãy tưới nước thật kỹ.

Đừng để cây cảnh bị thiếu nước; nếu cây bị thiếu nước dù chỉ một chút, lá của nó sẽ rũ xuống ngay lập tức, thể hiện sự yếu ớt. Nhưng cũng đừng tưới quá nhiều nước; úng nước và thối rễ là những vấn đề nghiêm trọng.

Việc bón phân thậm chí còn đơn giản hơn; chỉ cần rắc một ít phân bón tan chậm lên bề mặt đất mỗi tháng là cây cảnh sẽ phát triển tốt.

3. Cây cảnh: Lan quân tử

Lan quân tử (Clivia) là một loài hoa nổi tiếng, tượng trưng cho sự giàu có và danh vọng trong mắt thế hệ đi trước.

Lá của cây cảnh lan quân tử dày và bóng, như thể được phủ sáp, sắp xếp đối xứng thành từng cặp, gọn gàng và ngăn nắp. Nhìn từ bên cạnh, chúng trông như một đường thẳng; nhìn từ phía trước, chúng giống như một chiếc quạt đang xòe.

Khi nở hoa, một cuống hoa cao mọc lên từ trung tâm, trên đỉnh là một chùm hoa lớn màu cam đỏ hoặc vàng kim – một cảnh tượng thực sự thanh lịch và tráng lệ.

Người xưa cho rằng, cây cảnh này là biểu tượng của sự giàu có, huy hoàng, hạnh phúc, trường thọ và may mắn.

Nó là cây phong thủy có thể mang lại may mắn trong sự nghiệp, giúp gia chủ có sự nghiệp phát triển suôn sẻ hơn, nhanh chóng gặp được quý nhân, nhận sự hỗ trợ mang lại nhiều tài lộc.

Nhiều người nghĩ rằng vì cây cảnh này là một loại cây cao cấp nên chắc hẳn nó thích tắm nắng. Nhưng đây là suy nghĩ sai lầm.

Cây cảnh lan quân tử sợ nhất chính là ánh nắng mặt trời gay gắt mùa hè! Mặc dù lá của nó dày, nhưng chúng lại cực kỳ dễ bị cháy nắng.

Một khi các đốm vàng hoặc nâu xuất hiện, chúng sẽ để lại những vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa bỏ; bạn chỉ có thể chờ lá mới mọc lên và thay thế chúng. Thật đau lòng khi thấy một cây cảnh đẹp bị hư hại như vậy.

Mẹo chăm sóc:

Cách chăm sóc cây cảnh đúng cách là giữ nó trong bóng râm, trừ những tháng mùa đông ấm áp khi nó có thể được tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp.

Đặt nó ở vị trí có đủ ánh sáng gián tiếp và thông gió tốt, chẳng hạn như gần cửa sổ hướng đông hoặc hướng bắc trong phòng khách, nơi ánh sáng sáng nhưng không chiếu trực tiếp.

Có ba điều "không nên" khi chăm sóc cây cảnh này: không tưới quá nhiều nước, vì sẽ gây thối rễ; không để cây tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều, vì sẽ gây cháy nắng và hư hại; và không sử dụng phân bón quá đậm đặc, hãy bón thường xuyên ở dạng pha loãng.

3. Cây cảnh: Phong lộc hoa

Phong lộc hoa (Guzmania lingulata) hay còn có tên giản dị hơn là dứa cảnh nến, có biệt danh rất đẹp khác là "may mắn đến".

Phong lộc hoa là điềm báo may mắn rất được ưa chuộng. Loại cây cảnh có hoa đỏ tươi này mang ý nghĩa tốt đẹp, giá trị cao và thời gian ra hoa kéo dài.

Với hình dạng lá xanh bao quanh 1 bông hoa đỏ rực rỡ đến chói mắt ở giữa, cây cảnh này biểu tượng của ngọn lửa ấm áp của tình yêu để mang lại hạnh phúc cho gia đình. Đồng thời, nó còn mang một ý nghĩa về sự cầu chúc cho một năm sung túc sum vầy.

Bông hoa đỏ lộng lẫy cũng có ý nghĩa may mắn, chiêu tài nên thật hoàn hảo để đặt một chậu cây cảnh này trong nhà. Sự kết hợp giữa màu đỏ và xanh lá cây được ưa chuộng vì tượng trưng cho niềm vui, sự sống động và hạnh phúc.

Cây cảnh này đặc biệt không thích ánh nắng mặt trời gay gắt và ưa bóng râm một phần. Đặt cây ở nơi có ánh sáng gián tiếp trong nhà, chẳng hạn như trên bàn cà phê, bàn ăn hoặc cạnh tủ tivi, và cây sẽ phát triển tốt.

Tuyệt đối không được mang cây cảh ra ban công để tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời; lá sẽ chuyển sang màu vàng và đầu lá sẽ khô héo, hoa màu đỏ rực rỡ sẽ tàn và mất đi sức sống.

Mẹo chăm sóc:

Khi chăm sóc cây cảnh, hãy nhớ "ba điều không nên": không để cây bị úng nước, không để cây tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và không bón phân đậm đặc.

Khi tưới nước, hãy cẩn thận không chỉ tưới vào đất; mà còn phải giữ một ít nước trong chén lá (rãnh nhỏ hình thành ở gốc lá), vì đây là đặc điểm hấp thụ nước của cây.

Bạn có thể tận hưởng vẻ đẹp của cây cảnh này trong nhiều năm.

Một điều thú vị khác về cây cảnh này là sau khi cây già tàn, nó sẽ từ từ héo úa, nhưng những chồi non mới sẽ mọc lên từ gốc và tiếp tục nở hoa.

Điều này có ý nghĩa "truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác" được người già rất coi trọng. Chỉ cần mua một chậu, bạn có thể tận hưởng vẻ đẹp của cây cảnh này trong nhiều năm.

Tóm lại, trồng hoa không phải là việc phải siêng năng hết mức có thể, cũng không phải là việc phải đón được càng nhiều ánh nắng mặt trời càng tốt. Mỗi loài hoa đều có tính khí riêng.

Một số loài ưa nắng, trong khi những loài khác lại thích bóng râm. Nếu bạn chăm sóc chúng theo đúng bản chất của chúng, chúng sẽ đền đáp bạn bằng những tán lá xanh tươi tốt và những bông hoa nở rộ.

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp thông tin phong thủy cho bạn đọc)