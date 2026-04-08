Cổ nhân dặn, tặng 4 cây cảnh lâu năm trong nhà, phước lành biến mất

Theo người xưa, nếu bạn chăm sóc tốt 4 cây cảnh này, chúng sẽ mang lại may mắn, nhưng nếu trao tặng, thì phước lành sẽ thực sự biến mất.

Người xưa rất chú trọng đến cây cảnh trồng trong gia đình. Mỗi cây cảnh đều mang ngụ ý tốt đẹp, là lời chúc phúc, cầu mong may mắn, tài lộc, bình an và sự thịnh vượng.

Người xưa tin tưởng rằng, trồng những cây cảnh này trong nhà không chỉ làm đẹp gia đình mà còn giúp gia đình chiêu may, gọi lộc, ăn nên làm ra, sức khỏe dồi dào.

Theo người xưa, với những cây cảnh này, nếu bạn chăm sóc chúng tốt, chúng sẽ mang lại may mắn; nhưng nếu bạn bất cẩn cho chúng đi, thì phước lành của chúng sẽ thực sự "biến mất".

1. Người xưa dặn: Tặng cây cảnh sống đời, cho đi huyết mạch gia đình

Sống đời, ý nghĩa như tên gọi của nó. Mọi người trồng trong nhà với mong muốn gia đình khỏe mạnh, người già trường thọ.

Loài hoa này không chỉ có cái tên mang ý nghĩa tốt lành mà còn mọc rất đẹp. Lá cây mập mạp, dày và bóng mượt, hoa nở thành từng chùm, chen chúc nhau như những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu.

Hoa có nhiều màu đỏ, vàng, hồng, trắng.... Đặt trên kệ tivi trong phòng khách, nó rực rỡ đến nỗi chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy dễ chịu.

Người xưa cho rằng, cây cảnh này bảo vệ cả gia đình khỏi tai ương và kéo dài tuổi thọ. Cây cảnh mang lại năng lượng sống và năng lượng trường thọ của nó đang lan tỏa khắp nhà bạn.

Theo người xưa, nếu bốc đồng cho cây cảnh này đi giống như trao đi những lời chúc phúc may mắn và trường thọ của gia đình. Vì vậy, người xưa dặn đừng bao giờ cho đi cây sống đời của bạn!

2. Người xưa dặn: Tặng "cây vàng ngọc" như tiễn Thần Tài ra khỏi nhà

Tên gọi của cây cảnh này đã bao hàm của cải, sự giàu sang, xa hoa, thịnh vương: cành vàng lá ngọc.

Thân cây già có màu nâu tím, khỏe mạnh và cứng cáp, lá dày, xanh non, bóng mượt và đẹp. Cây cảnh xanh quanh năm. Khi đặt trong nhà, nó trông đơn giản và thanh lịch, mang đậm tính nghệ thuật.

Cây cảnh không chỉ có giá trị trang trí mà còn mang ý nghĩa tốt đẹp. Càng được chăm sóc lâu, nó càng trở nên quyến rũ hơn.

Theo người xưa, cành lá của cây cảnh lá ngọc cành vàng tượng trưng cho tài sản, tiền bạc; khi cây ra hoa điều này thể hiện sự giàu sang no ấm.

Cây cảnh này cũng tượng trưng cho sự hòa thuận trong hôn nhân và sự ra đời của một người ưu tú trong gia đình.

Ngoài tác dụng về mặt phong thủy, cây lá ngọc cành vàng còn có ý nghĩa về mặt sức khoẻ đối với con người, vì vậy bạn có thể đặt một chậu lá ngọc cành vàng sát cửa sổ hoặc cửa ra vào để vừa đảm bảo ý nghĩa phong thủy của cây, vừa đảm bảo ý nghĩa sức khoẻ đối với chủ nhân.

Hãy nghĩ mà xem, cây cảnh này tượng trưng cho một tiểu thư giàu có và quý phái. Giữ nó trong nhà giống như nắm bắt được hào quang cao quý đó.

Theo người xưa, nếu bạn đem cho đi một "báu vật của gia đình" mà càng để lâu càng có giá trị và được trân trọng, thì đó không phải là hào phóng mà là lãng phí.

3. Người xưa dặn: Tặng cỏ đồng tiền - của cải đội nón ra đi

Khi nói đến việc thu hút tài lộc, không thể không nhắc đến cây cảnh cỏ đồng tiền. Loại cây này gần như là một con gián trong thế giới thực vật; chỉ cần cho nó một chút nước là nó sẽ phát triển mạnh.

Lá của nó tròn với một chấm nhỏ ở giữa, giống như một đồng xu bằng đồng cổ – tròn ở bên ngoài và vuông ở bên trong. Vì vậy, nó có tên là "cỏ đồng tiền", ý nghĩa của nó rõ ràng ám chỉ sự giàu có dồi dào và khả năng sinh lời!

Giữ cây này ở nhà thật thư giãn; cứ như thể tất cả những chiếc lá đó đang sinh ra tiền vậy. Nhưng nếu bạn cho đi hoặc giết chết nó, theo quan điểm phong thủy, đó được gọi là "mất mát tài chính".

Người xưa luôn hy vọng tài lộc sẽ đến với họ và nếu bạn cho cây cảnh đang trồng trong nhà đi, bạn đang lấy đi "nguồn sống của cải" của chính mình - chẳng phải điều đó giống như tiết lộ mật mã két sắt của bạn cho người khác sao?

Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho cây trúc may mắn trồng thủy canh. Vài cành trúc xanh được cắm trong một chiếc bình xinh xắn tượng trưng cho "sự thịnh vượng và may mắn".

Đặt nó trong phòng học hoặc phòng khách nhằm mang lại sự tiến bộ liên tục. Mặc dù việc tặng loại cây này làm quà khá phổ biến, nhưng nếu gia đình bạn hiện đang gặp nhiều may mắn, tốt nhất nên giữ nó cho riêng mình để xua đuổi vận rủi.

4. Người xưa dặn: Tặng trầu bà lá xẻ, mất đi người bảo vệ sức khỏe gia đình

"Quái vật" khổng lồ này có vẻ đẹp vùng nhiệt đới với những chiếc lá to, đục lỗ. Mỗi chiếc lá giống như miếng phô mai xanh mướt xinh đẹp, khổng lồ. Phiến lá chia thùy hình lông chim, lá màu xanh lục với cuống dài.

Các cây cảnh này đều là lựa chọn tuyệt với cho ngôi nhà hoặc khu vườn của bạn. Chúng là điểm nhấn gây choáng ngợp, cho dù bạn đặt chúng ở vị trí nào.

Theo người xưa, cây cảnh trầu bà lá xẻ tượng trưng cho sức khỏe và sự trường thọ. Vì vậy nếu trong nhà có người già thì bạn nên trồng cây cảnh này trong nhà, càng trồng lâu càng có lợi cho sức khỏe của người già.

Cây cảnh này thực sự là một "máy lọc không khí" đích thực, với khả năng hấp thụ formaldehyde và benzen tuyệt vời. Đặt nó trong phòng khách không chỉ làm tăng vẻ đẹp mà còn thực sự bảo vệ sức khỏe đường hô hấp cho cả gia đình bạn.

Theo người xưa, lá của cây cảnh càng lớn và các đường xẻ lá càng đẹp, trường năng lượng trong nhà bạn càng mạnh. Cây này phát triển chậm và rất có giá trị khi trưởng thành.

Bạn có thực sự định bỏ công sức trồng nó chỉ để rồi cho đi không? Bạn không chỉ cho đi một cây xanh mà còn cả "lá chắn sức khỏe" của gia đình mình.

Tóm lại, người xưa dặn rằng, đối với những cây cảnh trồng lâu năm trong nhà, đừng dễ dàng trao tặng nếu không Thần Tài sẽ rời bỏ bạn.

Hãy thử nghĩ xem, mỗi ngày khi bạn về nhà và nhìn thấy một chậu cây cành vàng lá ngọc tươi tốt, bạn cảm thấy ngày hôm đó sẽ may mắn

Nếu bạn nhìn cây cảnh trầu bà lá xẻ thanh lịch, bạn cảm thấy mình nên ngay thẳng và trung thực;

Nếu nhìn thấy một cây hoa sống đời nở rộ, bạn cảm thấy cha mẹ mình khỏe mạnh và, vui vẻ. Chẳng phải tâm trạng tích cực này sẽ ảnh hưởng đến hành vi của bạn sao?

Khi bạn có tâm trạng tốt, mọi việc diễn ra suôn sẻ và tiền bạc tự nhiên đến với bạn, điều này được gọi là "hoàn cảnh thay đổi theo tư duy".

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp thông tin phong thủy cho bạn đọc