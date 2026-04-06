Cổ nhân dặn, ba cây quý trồng trong sân mang lại tài lộc, bình an

Bạn có thể vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến hoặc đọc được ở đâu đó những thông tin về vụ "chuyển nhượng" cây cảnh giá hàng chục tỷ đồng, hay một mảnh gỗ đáng giá cả căn nhà.

Nghe đến đó, bạn có thể thấy tam quan của mình điên đảo. Nhưng thực tế chính là như vậy. Khi bạn có một cái cây hàng chục thậm chí hàng trăm tuổi, giá trị của nó không chỉ là một cái cây mà chính là thời gian in hằn lên từng vỏ cây, vân gỗ của chúng.

Hầu hết mọi thứ chúng ta đều có thể làm ra được nhưng thời gian thì không. Vì thế, đừng ngạc nhiên nếu bắt gặp một cái cây có giá vài chục tỷ đồng.

Trong thế giới thực vật, một số cây cối đơn giản là được thiên nhiên ưu ái. Chúng phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc, giống như một con rùa đang bò.

Nhưng chính sự phát triển chậm chạp này lại khiến chúng ngày càng có giá trị hơn theo thời gian. Cuối cùng, chúng không còn chỉ là những cái cây bình thường, mà là những "cây tiền" sống, những "báu vật gia truyền" quý giá.

Dưới đây là 3 cây mà người xưa rất coi trọng. Chúng không chỉ có giá trị kinh tế theo thời gian mà còn là báu vật sống, truyền đời qua nhiều thế hệ, bảo vệ ngôi nhà và giữ gìn sự thịnh vượng, bình yên cho gia đình.

Người xưa cũng có câu: "Cha ông trồng cây, con cháu hưởng bóng mát". Đó không chỉ là bóng mát mà còn là tiền bạc, là phước lành truyền lại.

Người xưa dặn: Trồng trắc ta trong sân, ngân hàng xanh vô tận

Gỗ trắc hay trắc ta (Dalbergia cochinchinensis) là một cây thân gỗ lâu năm vô cùng quý hiếm thuộc họ Đậu (Fabaceae), có nguồn gốc từ các khu rừng nhiệt đới gió mùa tại Đông Nam Á. Loài cây này ó thể cao từ 25 đến 30 mét, đường kính thân đạt khoảng 60–100 cm.

Đặc điểm nổi bật nhất của nó có thể tóm gọn trong một từ: cứng! Cứng đến mức nào? Nếu bạn thử đóng một chiếc đinh thông thường vào nó, đầu đinh sẽ văng ra.

Đồ nội thất làm từ loại gỗ này có thể tồn tại hàng trăm năm mà không hề bị mối mọt, khiến nó trở thành "vua của thế giới đồ nội thất".

Tuy nhiên, cây cảnh này có thể mất hàng trăm năm để phát triển. Trong tự nhiên có cây gỗ trắc hơn 1000 tuổi đời.

Đây là loài cây sinh trưởng rất chậm. Mặc dù những năm đầu cây có thể lớn nhanh hơn một chút, nhưng để đạt được kích thước thân gỗ lớn (đường kính 40–70cm) và chất lượng gỗ ổn định, cây cần hàng chục đến hàng trăm năm phát triển.

Chính vì thế, giá trị của gỗ trắc là rất cao. Gỗ trắc càng để lâu năm càng quý, lõi gỗ càng chắc và vân gỗ càng đẹp. Những cây cổ thụ trăm tuổi thường được săn lùng với giá trị rất cao, đôi khi lên tới hàng tỷ đồng mỗi cây.

Theo người xưa, loài cây này mang ý nghĩa cát tường. Gỗ của nó rất cứng, sinh trưởng chậm, tượng trưng cho sự kiên cường bất khuất và sức sống mãnh liệt. Do đó, người xưa cho rằng, trồng cây trắc trong sân có thể tạo ra ám thị tâm lý tích cực, khích lệ các thành viên trong gia đình đối diện khó khăn mà dũng cảm tiến lên.

Hiện loài cây này cũng được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách Đỏ, cấm khai thác ngoài tự nhiên. Tuy nhiên, nếu bạn muốn trồng một cây gỗ trắc thì loài cây này rất phù hợp với khí hậu Việt Nam, bạn có thể trồng từ những mầm cây nhỏ.

Chúng không chỉ là một cái cây mà còn là "ngân hàng xanh" bạn để cho cháu chắt hàng trăm năm sau của mình. Chỉ cần nhìn những chiếc lá bóng mượt thôi cũng đủ khiến bạn cảm thấy dễ chịu. Qua nhiều thế hệ, đó sẽ là một gia tài khổng lồ không thể tưởng tượng nổi.

Người xưa dặn: Trồng đàn hương đỏ trong sân, giàu có và thịnh vượng

Đàn hương đỏ (Pterocarpus santalinus) hay còn gọi là gỗ tử đàn cũng là một loài cây gỗ quý hiếm thuộc họ Đậu (Fabaceae), nổi tiếng với phần lõi gỗ màu đỏ thẫm đặc trưng và độ bền cực cao.

Cây gỗ nhỏ đến trung bình, thường cao từ 8–15 mét với thân thẳng và tán tròn dày. Lõi gỗ cực kỳ cứng, nặng (chìm trong nước) và có màu đỏ thẫm đến tím đen.

Loại gỗ này được săn đón nồng nhiệt để làm đồ nội thất xa xỉ vì vân gỗ đẹp và độ bền hàng thiên kỷ. Giá trị kinh tế cực cao, một tấn gỗ đàn hương đỏ có thể có giá từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng trên thị trường quốc tế.

Do nạn khai thác quá mức và buôn lậu, loại cây này cũng được xếp vào nhóm sắp nguy cấp trong Sách Đỏ.

Cây cảnh này thậm chí còn lớn chậm hơn cả trắc ta, phải mất cả trăm năm nó mới được coi là một "cây non". Ngay cả khi trưởng thành, nó cũng không đảm bảo "sản sinh nhựa", có nghĩa là nó có thể không cho ra phần lõi gỗ tốt nhất.

Người xưa cho rằng, loài cây này là một "quý ông giữa rừng cây", không phải là một loài cây xanh bình thường. Ý nghĩa của nó ẩn sâu bên trong gỗ và phát triển theo thời gian.

Theo người xưa, loài cây này tượng trưng cho may mắn, sức khỏe và sự bình an, đồng thời thể hiện ước nguyện của con người về một gia đình hạnh phúc, thịnh vượng và sung túc.

Cây đàn hương đỏ tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng, làm đẹp môi trường đồng thời biểu thị một cuộc sống viên mãn và sung túc.

Trong phong thủy, gỗ đàn hương đóng vai trò quan trọng trong việc xua đuổi tà ma và bảo vệ sự bình yên. Vẻ ngoài thanh lịch và đẹp đẽ của nó tượng trưng cho sự giàu có dồi dào và sẽ thu hút thêm tài lộc, giúp người đeo trở nên giàu có.

Hãy tưởng tượng thế này: bạn trồng một cây đàn hương trong khu vườn cũ của gia đình. Bạn không cần chăm sóc nhiều; nó cứ lớn lên chậm rãi và đều đặn.

Đến đời cháu trai bạn, chúng có thể chặt một cành, chạm khắc thành chuỗi hạt và bán – số tiền đó có thể mua được một chiếc ô tô. Bạn còn có thể tìm thấy một mô hình kinh doanh như vậy ở đâu nữa?

Người xưa dặn: Trồng cây sưa trong sân, chiêu tài, vượng khí

Sưa đỏ (Dalbergia tonkinensis) hay còn được gọi là cây sưa, huỳnh đàn, trắc thối là một loài cây thân gỗ quý hiếm thuộc họ Đậu (Fabaceae). Cây gỗ nhỡ, cao từ 6–15m. Vỏ thân màu vàng nâu hoặc xám, nứt dọc.

Gỗ Sưa được mệnh danh là "vàng lộ thiên" nhờ những đặc điểm cực kỳ quý giá. Vân gỗ sưa không chỉ là những đường thẳng thông thường; nó xoắn ốc, uốn lượn, giống như những khuôn mặt ma quái, như một bức tranh phong cảnh. Thiên nhiên, người họa sĩ, thực sự đã dùng cọ của mình để vẽ nên vẻ đẹp của gỗ sưa.

Nó không chỉ đẹp mà còn tỏa ra một mùi hương tinh tế, sang trọng. Đó không phải là mùi nồng nặc của nước hoa, mà là loại hương thơm mang lại cảm giác bình tĩnh và dễ chịu. Người ta thậm chí còn nói rằng nó tốt cho sức khỏe, có tác dụng làm dịu.

Loại gỗ này cực kỳ đắt đỏ vì chúng là vật liệu làm đồ nội thất chất lượng cao, vừa là một "tác phẩm nghệ thuật" tự nhiên, lại vừa là "máy khuếch tán hương thơm".

Tại Việt Nam, Dalbergia tonkinensis được xếp vào Nhóm IA trong Danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm—nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại từ nguồn gốc tự nhiên.

Người xưa cho rằng, cây sưa có tác dụng chiêu tài, vượng khí – biểu tượng thịnh vượng và may mắn. Gỗ và cây sưa đỏ được coi là vật phẩm mang lại tài lộc, thịnh vượng cho gia chủ, nên thường được dùng làm đồ nội thất quý, tượng thần tài, bàn thờ… để “hút” may mắn.

Người xưa cũng tin gỗ sưa đỏ giúp “trừ tà khí”, mang lại bình an, tránh điều xui rủi. Trong nội thất cao cấp, sưa đỏ được gọi là “thánh mộc” có tác dụng chiêu tài lộc, bình an, tránh tà.

Bạn có thể gặp nhiều cây sưa nở hoa trắng xóa ở nhiều góc phố vào mùa xuân. Chúng giống như một bầu trời tuyết trắng, tuyệt đẹp. Nhưng nếu bạn trồng nó, đừng mong nó sẽ cho bạn lợi nhuận trong vòng ba hoặc năm năm. Có thể mất hàng thập kỷ để nó từ từ phát triển những hoa văn tuyệt vời trên bề mặt của nó.

Nhưng một khi nó trưởng thành, nó sẽ không được bán theo cân mà theo "mảnh". Một mảnh vật liệu có hoa văn hình mặt ma sẽ có giá khiến bạn phải tự hỏi nhân sinh.

3 loại cây được người xưa coi trọn này này mỗi loại đều có tính khí riêng, nhưng chúng đều có một điểm chung: chúng phát triển chậm.

Bạn trồng một cái cây, nó sẽ làm bạn với bạn cả đời, tặng bạn bóng mát, hoa thơm và tích lũy cả một gia tài lớn cho con cháu. Hơn nữa, những kỷ niệm gia đình bên gốc cây này cũng sẽ thành vật báu vô giá với mỗi người.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp nội dung phong thủy cho bạn đọc