Cô gái An Giang phát triển sản phẩm tẩy rửa sinh học từ lá ổi

Nhận thấy giá trị của lá ổi sau mỗi lần tỉa cành, Âu Chúc Mai nghiên cứu sản phẩm tẩy rửa sinh học.

Ít ai nghĩ rằng hành trình khởi nghiệp của Âu Chúc Mai lại bắt đầu từ quyết định nghỉ việc để bảo vệ thai kỳ.

Theo Phụ Nữ Việt Nam, chị từng làm trong lĩnh vực thủy sản với công việc kiểm tra vi khuẩn gây bệnh trên tôm, phân tích môi trường ao nuôi và hỗ trợ điều trị bệnh cho vật nuôi. Khi mang thai, chị lo ngại hóa chất trong phòng thí nghiệm có thể ảnh hưởng đến em bé nên quyết định nghỉ việc.

Ở nhà chăm con, chị bắt đầu chú ý nhiều hơn đến những vật dụng sử dụng mỗi ngày. Nước rửa chén công nghiệp khiến da tay bong tróc, từ đó nảy sinh ý tưởng tạo ra sản phẩm tẩy rửa có nguồn gốc tự nhiên.

"Tôi nhận ra bản thân yêu thích lối sống xanh và mong muốn đưa điều đó vào từng góc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Từ mong muốn bảo vệ sức khỏe gia đình, tôi bắt đầu tìm tòi, nghiên cứu và tự chế tạo nước rửa chén từ các nguyên liệu thiên nhiên", chị chia sẻ.

Cơ duyên từ những cành ổi bị tỉa bỏ

Ý tưởng về lá ổi đến rất tình cờ. Một lần thấy cha cắt tỉa nhiều cành ổi trong vườn, chị bắt đầu suy nghĩ về việc tận dụng lượng lá vốn bị bỏ đi.

Đúng thời điểm đó, trà lá ổi trở thành xu hướng và nhiều nơi thu mua lá với giá khá cao. Ban đầu, chị định phát triển trà lá ổi. Tuy nhiên, mô hình này đòi hỏi vốn lớn để đầu tư máy móc, kho bãi và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Sau khi thử hướng phát triển đồ uống nhưng không đạt kết quả như mong muốn, chị quay lại thế mạnh chuyên môn và quyết định nghiên cứu sản phẩm tẩy rửa sinh học từ lá ổi lên men.

Chia sẻ trên VOV Giao thông, chị cho biết: "Trong dân gian từ xưa đến nay, lá ổi đã được xem là một nguồn dược liệu quen thuộc. Qua tìm hiểu các tài liệu và báo cáo khoa học, tôi thấy lá ổi có nhiều dược tính đáng chú ý, đặc biệt là các hoạt chất có khả năng kháng khuẩn như flavonoid".

Khó khăn lớn nhất nằm ở công đoạn lên men.

Theo chị Mai, thời gian đầu chị chưa nắm rõ được liều lượng và phương pháp phù hợp nên liên tục thất bại. Mất gần một năm, quy trình lên men mới ổn định.

Sau đó là bài toán tạo thành nước rửa hoàn chỉnh mà vẫn giữ tiêu chí "thuần sinh học", không sử dụng hóa chất tổng hợp. Công thức phải tiếp tục điều chỉnh nhiều lần trước khi sản phẩm có thể đưa ra thị trường.

Một trở ngại khác là thói quen tiêu dùng. Khách hàng ban đầu cho rằng sản phẩm ít bọt sẽ nhanh hao và làm sạch kém. Chị phải tăng nhẹ độ tạo bọt, đồng thời hướng dẫn khách hàng cách sử dụng phù hợp. Khi trải nghiệm thực tế, nhiều người phản hồi sản phẩm dịu da tay, dễ tráng sạch và hiệu quả làm sạch tương đương các loại nước rửa thông thường.

Cô gái An Giang phát triển sản phẩm tẩy rửa sinh học từ lá ổi. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam.

Mô hình kinh doanh nhân văn

Theo Dân Việt, dự án của Âu Chúc Mai giành giải Nhất cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" do Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức ngày 31/12/2025.

Điểm nổi bật của dự án là xây dựng chuỗi giá trị từ phụ phẩm nông nghiệp. Thay vì bỏ đi lượng lá sau khi tỉa cành, các hộ trồng ổi tại An Giang có thể bán lá cho dự án để tăng thêm thu nhập.

Theo chị Mai, lá ổi sinh trưởng nhanh nên việc tận dụng nguồn nguyên liệu này vừa nâng giá trị cây trồng, vừa góp phần thúc đẩy canh tác theo hướng hữu cơ bền vững.

Sản phẩm của chị Mai cũng được định hướng có khả năng phân hủy sinh học cao, hạn chế ô nhiễm nguồn nước sau sử dụng. Để giảm rác thải nhựa, chị dự kiến xây dựng các điểm refill tại quán cà phê và cửa hàng hữu cơ, nơi khách hàng mang vỏ chai cũ đến chiết rót sản phẩm mới.

Dự án của Âu Chúc Mai giành giải Nhất cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" do Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức ngày 31/12/2025. Ảnh: Dân Việt.

Thương hiệu của chị Mai đã được đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ từ cuối năm 2023. Đội ngũ phát triển hiện gồm các thành viên có trình độ đại học và thạc sĩ, phụ trách nghiên cứu, kiểm soát chất lượng và marketing.

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