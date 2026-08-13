Cô bé lớp 5 gây chú ý với “mặt nạ” từ GripTok

Một phát minh đặc biệt của học sinh tiểu học tại Hàn Quốc đang thu hút sự chú ý khi biến một phụ kiện quen thuộc trên điện thoại thành thiết bị hỗ trợ hô hấp khi xảy ra hỏa hoạn. Kim Ji-on, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Chilcheon, đã phát triển ý tưởng sau khi xem thông tin về một vụ cháy khách sạn và đặt câu hỏi làm thế nào để con người giảm nguy cơ hít phải khói độc trong những phút đầu tìm đường thoát thân. Phát minh này sau đó giúp cô bé giành Giải Tổng thống, giải thưởng cao nhất tại Triển lãm Phát minh Học sinh Hàn Quốc lần thứ 39, trong tổng số 6.959 bài dự thi.

Ý tưởng của Ji-on bắt nguồn từ việc tìm hiểu về nguy hiểm của khói và khí độc trong các vụ cháy. Trong một chương trình trải nghiệm tại trạm cứu hỏa, cô bé có thêm cơ hội quan sát những rủi ro mà người mắc kẹt trong đám cháy phải đối mặt. Thay vì thiết kế một thiết bị cứu hộ hoàn toàn mới, Ji-on lựa chọn tận dụng GripTok, phụ kiện vốn được gắn phía sau điện thoại để hỗ trợ cầm máy. Cách tiếp cận này giúp thiết bị luôn đi cùng người dùng và có thể được sử dụng ngay khi tình huống khẩn cấp xảy ra.

Kim Ji-on nhận Giải Tổng thống tại Triển lãm Phát minh Học sinh Hàn Quốc lần thứ 39 với thiết kế GripTok hỗ trợ hô hấp khi sơ tán.

Về hình thức, thiết bị vẫn giữ cấu trúc của một chiếc GripTok thông thường. Tuy nhiên, khi mở phần thiết kế đặc biệt, người dùng có thể đưa bộ phận này lên vùng mũi và miệng để hỗ trợ quá trình hô hấp trong lúc di chuyển khỏi khu vực có khói. Bên trong là than hoạt tính kết hợp lớp lọc bằng vải không dệt, hướng tới khả năng giữ lại các hạt nhỏ và một số thành phần trong khói. Theo ý tưởng của Ji-on, sản phẩm không nhằm thay thế mặt nạ phòng độc hay thiết bị bảo hộ chuyên dụng, mà đóng vai trò giải pháp tạm thời trong giai đoạn đầu của một vụ hỏa hoạn.

Điểm đáng chú ý nhất của phát minh nằm ở mục tiêu kéo dài thêm thời gian sơ tán. Ji-on kỳ vọng thiết bị có thể hỗ trợ người dùng có thêm khoảng 1-2 phút để tìm lối thoát trong điều kiện có khói. Đây là khoảng thời gian đặc biệt quan trọng trong tình huống khẩn cấp, nhưng hiệu quả thực tế của thiết bị vẫn cần được đánh giá bằng các thử nghiệm chuyên môn trước khi có thể xem như một phương tiện bảo hộ đáng tin cậy.

Phần GripTok được thiết kế để mở ra và đưa lên vùng mũi, miệng trong quá trình sơ tán khỏi khu vực có khói.

Phát minh của Ji-on gây ấn tượng không chỉ bởi ý tưởng mà còn bởi thành tích tại cuộc thi. Ban tổ chức Triển lãm Phát minh Học sinh Hàn Quốc lần thứ 39 đã tiếp nhận 6.959 bài dự thi, sau đó trải qua 9 vòng đánh giá để chọn 183 sản phẩm trao giải. Đây cũng là lần đầu tiên Ji-on tham dự một cuộc thi phát minh. Với giải thưởng cao nhất, cô bé nhận 3 triệu won, tương đương khoảng 55 triệu đồng. Đáng chú ý, Ji-on và gia đình cho biết sẽ quyên góp toàn bộ số tiền này cho nhà thờ để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, thay vì sử dụng cho mục đích cá nhân.