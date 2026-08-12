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Số hóa - Xe

Quạt lọc không khí: Gọn một thiết bị, nhiều công năng

Không chỉ lọc bụi, quạt lọc không khí còn tạo luồng gió đối lưu, giúp không gian nhỏ thoáng hơn mà không cần bố trí quá nhiều thiết bị.

Thiên Trang (th)

Trong những căn hộ có diện tích hạn chế, việc cùng lúc sử dụng máy lọc không khí và quạt đôi khi khiến không gian trở nên chật chội. Đây cũng là lý do quạt lọc không khí đang được chú ý, khi kết hợp khả năng làm sạch không khí với chức năng tạo và phân phối luồng gió trong cùng một thiết bị. Thay vì chỉ hút không khí qua màng lọc rồi đưa trở lại phòng, nhóm sản phẩm này hướng đến việc xử lý không khí đồng thời tăng khả năng lưu thông, phù hợp với phòng ngủ, phòng làm việc hoặc căn hộ nhỏ.

Về nguyên lý, máy lọc không khí truyền thống chủ yếu sử dụng quạt để hút không khí qua các lớp màng lọc, từ đó giữ lại bụi, bụi mịn và một số tác nhân trong không khí. Trong khi đó, quạt đối lưu lọc không khí bổ sung khả năng tạo luồng gió có phạm vi phân phối rộng hơn. Điều này có ý nghĩa trong những căn phòng mà không khí dễ bị phân bổ không đồng đều do vị trí nội thất hoặc cấu trúc không gian. Người dùng cũng có thể giảm số lượng thiết bị phải đặt trong phòng, thay vì bố trí riêng một chiếc quạt và một máy lọc không khí.

Một ví dụ đáng chú ý cho xu hướng này là Acerpure COOL C3 3-in-1, sản phẩm tích hợp lọc không khí, quạt đối lưu và đèn ngủ. Theo thông tin từ nhà sản xuất, thiết bị hướng đến các không gian khoảng 17-35 m². Hệ thống quạt tạo luồng gió xoắn ốc 3D, có khả năng đưa gió đi xa tối đa khoảng 25 m ở cấp độ cao nhất, đồng thời hỗ trợ xoay trái phải 80 độ và điều chỉnh hướng lên xuống 40 độ. Đáng chú ý, chức năng quạt và lọc có thể vận hành độc lập, cho phép người dùng linh hoạt lựa chọn theo từng thời điểm.

Acerpure COOL C3 3-in-1 kết hợp máy lọc không khí, quạt đối lưu và đèn ngủ trong một thiết bị.

Dù được bổ sung thêm chức năng tạo gió, hệ thống lọc vẫn là yếu tố quyết định hiệu quả của một thiết bị dạng này. Acerpure COOL C3 được trang bị các lớp lọc thô, HEPA và anti-virus, hướng đến khả năng xử lý bụi mịn, phấn hoa cùng một số tác nhân trong không khí. Máy cung cấp 5 cấp độ lọc và 5 mức gió để người dùng điều chỉnh, trong khi động cơ DC-inverter được sử dụng nhằm duy trì hoạt động ổn định. Mức độ ồn thấp nhất được hãng công bố khoảng 25 dB, phù hợp với những không gian cần sự yên tĩnh như phòng ngủ hoặc góc làm việc.

Sự phát triển của máy lọc không khí có quạt cho thấy xu hướng tích hợp nhiều chức năng đang ngày càng rõ nét trong thiết bị gia dụng. Thay vì chỉ tập trung vào một nhiệm vụ, sản phẩm được thiết kế để đáp ứng nhiều nhu cầu trong cùng không gian. Với những người sống trong căn hộ nhỏ hoặc muốn tối giản số lượng thiết bị, mô hình này có thể là lựa chọn đáng cân nhắc. Tuy nhiên, người dùng vẫn nên ưu tiên đánh giá chất lượng hệ thống lọc, phạm vi hoạt động và khả năng tạo luồng gió trước khi lựa chọn, bởi đây mới là những yếu tố quyết định thiết bị có thực sự phù hợp với không gian sử dụng hay không.

#quạt lọc không khí #thiết bị đa năng #không gian nhỏ #lọc bụi #gió đối lưu #Acerpure COOL C3

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Về thiết kế, H16 Pro TriForce có thân máy dày 9,85 cm và trọng lượng 6,5 kg. Con số này không thực sự nhẹ, nhưng hệ thống trợ lực GlideWheel giúp việc đẩy và kéo máy dễ dàng hơn đáng kể. Bánh sau có khả năng tự dẫn hướng, hạn chế việc người dùng phải liên tục dùng lực để điều chỉnh hướng di chuyển. Đặc biệt, máy có thể ngả phẳng 180 độ, cho phép đầu lau tiếp cận sâu bên dưới giường, tủ hoặc những món đồ nội thất có khoảng trống thấp. Người dùng thậm chí có thể điều khiển máy tiến hoặc lùi thông qua ứng dụng Dreamehome khi thiết bị đang ở tư thế này. Đầu lau cũng được trang bị đèn LED để soi bụi ở những khu vực thiếu sáng và hệ thống làm sạch ba cạnh giúp tiếp cận sát chân tường, chân bàn hay cạnh tủ.

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