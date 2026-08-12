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Số hóa - Xe

Smartphone giống BlackBerry trở lại, người Việt khó mua

Minimal Phone 2 gây chú ý với bàn phím QWERTY, khung nhôm nhỏ gọn và màn OLED, nhưng cơ hội mua chính hãng tại Việt Nam gần như bằng không.

Thiên Trang (th)

Thị trường smartphone từng chứng kiến sự thống trị của những mẫu điện thoại có bàn phím vật lý, trong đó BlackBerry là cái tên để lại dấu ấn đặc biệt. Sau nhiều năm vắng bóng, phong cách thiết kế này bất ngờ được hồi sinh khi Minimal Company hé lộ Minimal Phone 2, mẫu điện thoại hướng đến trải nghiệm tối giản nhưng sở hữu ngoại hình khiến không ít người liên tưởng ngay đến BlackBerry. So với thế hệ đầu tiên, thiết bị mới có nhiều thay đổi đáng chú ý, từ màn hình, vật liệu hoàn thiện cho đến kết nối.

Điểm khiến Minimal Phone 2 nổi bật nhất là bàn phím QWERTY vật lý bốn hàng đặt ngay bên dưới màn hình. Thiết kế này tạo cảm giác quen thuộc với những người từng sử dụng BlackBerry KeyOne hay Key2. Thân máy có kích thước nhỏ, các cạnh vuông vức và khung nhôm, kết hợp hai tùy chọn màu đen và bạc. Theo Minimal Company, kích thước tổng thể đã được thu gọn so với thế hệ trước, trong khi bàn phím cũng được tinh chỉnh nhằm mang lại cảm giác gõ tốt hơn. Với những người yêu thích thao tác bằng phím vật lý, đây có thể là một trong số ít smartphone hiện nay mang lại trải nghiệm gần với điện thoại BlackBerry truyền thống.

Minimal Phone 2 gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, bàn phím QWERTY vật lý và kiểu dáng gợi nhớ những mẫu BlackBerry nổi tiếng.

Một thay đổi đáng chú ý khác nằm ở màn hình. Nếu Minimal Phone thế hệ đầu tiên sử dụng tấm nền E Ink để hạn chế việc người dùng liên tục lướt mạng xã hội hoặc xem nội dung giải trí, Minimal Phone 2 chuyển sang màn hình OLED. Sự thay đổi này có thể giúp máy cải thiện đáng kể khả năng hiển thị và tốc độ phản hồi. E Ink từng là một phần quan trọng trong triết lý tối giản của Minimal Phone, nhưng công nghệ này cũng khiến trải nghiệm sử dụng bị hạn chế bởi tốc độ làm mới chậm và hiện tượng lưu ảnh. Khi chuyển sang OLED, Minimal Phone 2 trở nên dễ sử dụng hơn trong các tác vụ hằng ngày, dù đồng thời cũng làm giảm phần nào mục tiêu “cai nghiện smartphone” mà thế hệ đầu hướng tới.

Thiết kế camera cũng được điều chỉnh. Camera selfie nay được bố trí ở phía trên màn hình thay vì đặt bên dưới bàn phím như mẫu trước. Ở mặt sau, máy tiếp tục sử dụng hệ thống camera đơn cùng đèn flash LED. Hiện nhà sản xuất chưa tiết lộ đầy đủ thông số cảm biến nên khả năng chụp ảnh thực tế vẫn là dấu hỏi. Bù lại, Minimal Phone 2 được xác nhận hỗ trợ 5G, cho thấy nền tảng phần cứng đã được nâng cấp. Phần mềm cũng được tối ưu để cải thiện tốc độ và độ mượt trong quá trình sử dụng.

Khung máy bằng nhôm là một nâng cấp khác giúp thiết bị có cảm giác cao cấp hơn. Cách bố trí phím bấm cũng được thay đổi với khe SIM chuyển sang cạnh phải, phím âm lượng nằm bên trái và một công tắc chức năng mới xuất hiện ở cạnh trên. Đặc biệt, jack tai nghe 3,5 mm vẫn được giữ lại, dù trước đó từng xuất hiện thông tin cho rằng cổng kết nối này sẽ bị loại bỏ. Theo xác nhận mới từ hãng, cổng tai nghe thực tế chỉ được chuyển vị trí từ cạnh dưới lên cạnh trên của máy.

Minimal Phone 2 vẫn giữ jack tai nghe 3,5 mm, một chi tiết ngày càng hiếm trên smartphone hiện đại.

Hiện Minimal Company chưa công bố toàn bộ thông số kỹ thuật cũng như giá bán chính thức của Minimal Phone 2. Hãng dự kiến tiết lộ thêm thông tin trong thời gian tới. Tuy nhiên, ngay cả khi sản phẩm chính thức lên kệ, khả năng người dùng Việt Nam có thể mua máy một cách dễ dàng vẫn khá thấp. Minimal Company có quy mô nhỏ và hệ thống phân phối còn hạn chế, trong khi sản phẩm hướng đến một nhóm người dùng tương đối đặc thù yêu thích smartphone tối giản và bàn phím vật lý.

Điều đó đồng nghĩa người dùng Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải trông chờ vào thị trường hàng xách tay nếu muốn sở hữu Minimal Phone 2. Tuy nhiên, số lượng thiết bị dự kiến không lớn có thể khiến việc tìm mua trở nên khó khăn, chưa kể vấn đề bảo hành, phụ kiện và hỗ trợ phần mềm. Dù vậy, sự xuất hiện của Minimal Phone 2 vẫn cho thấy một xu hướng thú vị: trong thời đại smartphone ngày càng giống nhau về thiết kế, một thiết bị nhỏ gọn với bàn phím QWERTY và phong cách BlackBerry lại có thể trở thành điểm nhấn khác biệt, đặc biệt với những người đã quá chán màn hình cảm ứng toàn diện.

#Minimal Phone 2 #BlackBerry #smartphone #bàn phím QWERTY #Việt Nam #thiết kế nhỏ gọn

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