Hai người hùng thầm lặng cứu sống người phụ nữ nhảy cầu Sài Gòn

Người thì vật lộn với dòng nước xoáy đưa người phụ nữ vào bờ, người thì hô hấp nhân tạo. Khi cứu được nạn nhân, cả hai lặng lẽ rời đi…

Video 2 người hùng cứu nạn nhân nhảy cầu Sài Gòn

Hai người đàn ông xứng đáng được gọi là “người hùng thầm lặng” khi vừa cứu sống được người phụ nữ nhảy cầu Sài Gòn trong sự mừng vui của hàng trăm người chứng kiến. Thế nhưng khi người phụ nữ tỉnh lại, cả hai đã rời đi khiến người thân của nạn nhân chưa kịp hỏi tên để tri ân.

Người đàn ông lái canô nhanh chóng chạy ra dòng nước xiết cứu người phụ nữ.

Vụ việc xảy ra vào giữa trưa 17/11 tại khu vực sông Sài Gòn (thuộc phường An Khánh, TP HCM).

Thời điểm trên, nhiều người đi đường hốt hoảng khi phát hiện một phụ nữ trung niên đi lên giữa cầu rồi gieo mình xuống dòng nước xoáy. Nhiều người truy hô cầu cứu, nhưng do cầu cao, nước xiết nên tất cả đành bất lực. Lúc này, một người đàn ông đậu chiếc canô từ phía ven sông đã nhìn thấy sự việc nên nhanh chóng lái canô tiếp cận cứu được nạn nhân. Ngay lập tức, canô đưa người phụ nữ vào bờ tại bến buýt đường sông Bình An (phường An Khánh).

Một người đàn ông khác hô hấp nhân tạo cứu nạn nhân

Cùng lúc này xuất hiện một người đàn ông khác (chưa rõ danh tính) đã hô hấp nhân tạo cho nạn nhân. Hơn 15 phút liên tục hô hấp, người phụ nữ dần dần tỉnh lại và thông tin được số điện thoại người thân.

Người phụ nữ được cứu sống.

Công an phường An Khánh cũng kịp có mặt đưa người phụ nữ vào bệnh viện cấp cứu và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Chân dung người hùng thầm lặng cứu người

Riêng 2 người đàn ông cứu nạn nhân cũng lặng lẽ rời hiện trường mà không ai biết được danh tính.