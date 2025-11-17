Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hai người hùng thầm lặng cứu sống người phụ nữ nhảy cầu Sài Gòn

Người thì vật lộn với dòng nước xoáy đưa người phụ nữ vào bờ, người thì hô hấp nhân tạo. Khi cứu được nạn nhân, cả hai lặng lẽ rời đi…

Đăng Lê
Video 2 người hùng cứu nạn nhân nhảy cầu Sài Gòn

Hai người đàn ông xứng đáng được gọi là “người hùng thầm lặng” khi vừa cứu sống được người phụ nữ nhảy cầu Sài Gòn trong sự mừng vui của hàng trăm người chứng kiến. Thế nhưng khi người phụ nữ tỉnh lại, cả hai đã rời đi khiến người thân của nạn nhân chưa kịp hỏi tên để tri ân.

img-7346.jpg
Người đàn ông lái canô nhanh chóng chạy ra dòng nước xiết cứu người phụ nữ.

Vụ việc xảy ra vào giữa trưa 17/11 tại khu vực sông Sài Gòn (thuộc phường An Khánh, TP HCM).

Thời điểm trên, nhiều người đi đường hốt hoảng khi phát hiện một phụ nữ trung niên đi lên giữa cầu rồi gieo mình xuống dòng nước xoáy. Nhiều người truy hô cầu cứu, nhưng do cầu cao, nước xiết nên tất cả đành bất lực. Lúc này, một người đàn ông đậu chiếc canô từ phía ven sông đã nhìn thấy sự việc nên nhanh chóng lái canô tiếp cận cứu được nạn nhân. Ngay lập tức, canô đưa người phụ nữ vào bờ tại bến buýt đường sông Bình An (phường An Khánh).

img-7347.jpg
Một người đàn ông khác hô hấp nhân tạo cứu nạn nhân

Cùng lúc này xuất hiện một người đàn ông khác (chưa rõ danh tính) đã hô hấp nhân tạo cho nạn nhân. Hơn 15 phút liên tục hô hấp, người phụ nữ dần dần tỉnh lại và thông tin được số điện thoại người thân.

img-7349.jpg
Người phụ nữ được cứu sống.

Công an phường An Khánh cũng kịp có mặt đưa người phụ nữ vào bệnh viện cấp cứu và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

nguoi-hung.jpg
Chân dung người hùng thầm lặng cứu người
nguoi-hung-2.jpg

Riêng 2 người đàn ông cứu nạn nhân cũng lặng lẽ rời hiện trường mà không ai biết được danh tính.

#người hùng cứu du khách #Cứu người phụ nữ nhảy cầu

Bài liên quan

Xã hội

Va chạm giao thông trên đường Hùng Vương, một người đi bộ tử vong

Xe máy do thanh niên ở phường Hàm Thắng điều khiển xảy ra va chạm với người đi bộ, khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Sáng 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Hùng Vương, phường Phú Thủy, khiến một người tử vong.

z7146355874898-adfeeebc6e5550bb0d8c59a975a0da951.jpg
Chiếc xe máy va chạy với người đi bộ tại hiện trường.
Xem chi tiết

Xã hội

Dòng người ùn ùn đổ về đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học chờ xem diễu binh

Hàng dài người dân từ khắp nơi đã đổ về khu vực đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học chờ xem diễu binh, diễu hành A80. 

0-3169.jpg

Chiều 1/9, bất chấp trời đổ mưa, dòng người vẫn ùn ùn đổ về khu vực đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học chờ xem diễu binh, diễu hành vào sáng này 2/9.

Xem chi tiết

Xã hội

2 người hùng cứu 5 du khách gặp nạn khi tắm biển ở Ninh Bình

Tưởng, Giáp cùng các nhân viên của nhà hàng sát bãi biển khu vực nhà thờ đổ (xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình) nhiều lần lao xuống biển cứu người bị đuối nước.

Bãi tắm khu vực nhà thờ đổ ở xã Hải Tiến là bãi tự phát, ẩn dưới những đợt sóng cuộn liên tiếp là hiểm nguy khó lường.

Tiềm ẩn nguy hiểm là vậy, nhưng với vẻ đẹp hoang sơ, khu vực này vẫn thu hút nhiều du khách đến vui chơi, tắm biển dù đã cắm biển cảnh báo “cấm tắm”.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Khởi tố Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Khởi tố Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Lê Trung Khoa bị khởi tố tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.