5 năm làm GĐ công an tỉnh, thiếu tướng Vũ Hồng Văn khiến tội phạm khiếp vía

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vừa được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ từ ngày 1/7 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an. Tháng 6/2018, đang là Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (cấp bậc đại tá), ông được lãnh đạo Bộ Công an điều vào Đắk Lắk nhậm chức Giám đốc Công an tỉnh thay Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi đến tuổi nghỉ hưu. Mới nhận nhiệm vụ tại Đắk Lắk, Đại tá Vũ Hồng Văn “đụng” ngay vụ án Y Tuyến Ksơr, nguyên Thượng tá, Phó phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk bị truy tố, xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 24,3 tỷ đồng của 69 người “chạy” trường, “chạy” vào ngành công an. Trong thời gian công tác tại Đắk Lắk, Đại tá Vũ Hồng Văn cũng nhiều lần dẫn quân thực hiện truy quét lâm tặc, xử lý các tụ điểm ăn chơi thác loạn, sử dụng và mua bán ma túy có dấu hiệu được bảo kê… góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội. Trong thời gian giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (từ tháng 11/2019 đến hết tháng 6/2022) thiếu tướng Vũ Hồng Văn đã để lại nhiều dấu ấn khi liên tục trấn áp, triệt phá nhiều băng đảng, tụ điểm khét tiếng trên địa bàn. 6 tháng đầu năm 2022: Kéo giảm phạm pháp hình sự hơn 10%. 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo của thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạo được nhiều dấu ấn như phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2021; điều tra, khám phá 650/741 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ hơn 87%), bắt xử lý 1.937 đối tượng. Trong đó, triệt phá 11 băng, ổ, nhóm tội phạm từ đơn giản đến nguy hiểm, bắt xử lý 59 đối tượng, vận động đầu thú 112 đối tượng truy nã; bắt cho địa phương khác 60 đối tượng truy nã…Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ đạt được nhiều kết quả tích cực. Các vụ án điển hình 6 tháng đầu năm 2022 của Công an tỉnh Đồng Nai gồm triệt phá ổ nhóm đưa gần 200 người sang Campuchia; phá vụ sử dụng súng bắn chết người ở Biên Hòa; bắt nhóm đối tượng truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng súng quân dụng đặc biệt nguy hiểm gây án giết người tại tỉnh Yên Bái, sau đó lẫn trốn vào địa bàn Đồng Nai… Năm 2021: Đại án xăng giả. Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục đấu tranh triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức. Trong đó, dấu ấn của năm 2021 là việc Công an tỉnh này thực hiện thành công chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu, sản xuất, mua bán 200 triệu lít xăng giả (920G), bắt gần 100 đối tượng để xử lý về 6 tội danh liên quan, thu giữ hàng triệu lít xăng, dầu giả và nhiều tài sản có giá trị khác. Đồng thời, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để khởi tố 13 bị can trong Chuyên án thuộc thẩm quyền điều tra của Bộ Quốc phòng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã đưa ra trên 200 triệu lít xăng lậu, xăng giả ra ngoài thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Chuyên án đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng và kê biên tài sản do các bị can phạm tội mà có, với giá trị trên 1.000 tỷ đồng

Triệt phá chuyên án ma túy lớn. Trên lĩnh vực tội phạm ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã lập chiến công với việc thực hiện thành công chuyên án 1220Q tháng 9/2021 triệt phá đường tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia, liên tỉnh bắt hơn 20 đối tượng, thu giữ hơn 70kg ma túy đá. Theo đánh giá, đây là vụ án ma túy lớn nhất do Công an tỉnh triệt phá thời gian qua. Bắt giữ tên côn đồ biệt danh “Cọp”. Tháng 11/2021, Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Công an TP Long Khánh phối hợp lực lượng cảnh sát cơ động khống chế, bắt giữ đối tượng Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh (biệt danh “Cọp”, 35 tuổi, ngụ xã Xuân Bắc, H.Xuân Lộc) là nghi can trong vụ cướp tài sản, dùng súng khống chế và cố thủ trong nhà một người dân tại xã Bảo Quang (TP.Long Khánh). Nhờ sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng công an nên đối tượng trên chưa gây thiệt hại về người. Bên cạnh hoạt động đấu tranh trấn áp tội phạm, lực lượng công an cũng tham gia vào tuyến đầu chống dịch Covid-19 với phong trào thi đua Công an nhân dân - Lá chắn thép phòng, chống dịch Covid-19, thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Năm 2021, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an Đồng Nai tham gia chống dịch, trao tặng hàng chục ngàn phần quà với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng và 110 tấn gạo trong chương trình gian hàng 0 đồng cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh… Năm 2020: Triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm. Năm 2020, Công an tỉnh Đồng Nai đã “mạnh tay” xử lý các loại tội phạm “nóng” vi phạm trên lĩnh vực an ninh trật tự. Cụ thể, đã phát hiện, làm tan rã 140 băng nhóm với 895 đối tượng, trong đó có 5 băng, nhóm nguy hiểm. Đáng chú ý lực lượng công an đã đấu tranh, ngăn chặn nạn “bảo kê”, đòi nợ thuê, hoạt động “tín dụng đen” của các băng nhóm trên địa bàn tỉnh. Triệt phá băng nhóm bảo kê, đòi nợ thuê và hoạt động cho vay lãi nặng của Loan “cá”. Lý Thị Loan (39 tuổi, thường gọi "Loan cá”) và Nguyễn Quốc Tuấn (43 tuổi, còn gọi là "Tuấn cá”, chồng "Loan cá”), cùng ngụ phường Hóa An (TP.Biên Hòa) cầm đầu ổ nhóm. 2 đối tượng này cầm đầu băng, nhóm chuyên hoạt động bảo kê tại khu chợ tạm trước cổng Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam (thuộc xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu) và khu chợ công nhân ở trước cổng Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam và quanh khu vực chợ Hóa An (thuộc P.Hóa An). Vụ án đã được cơ quan công an khởi tố vụ án điều tra, đã có ít nhất 7 đối tượng liên quan bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Dấu ấn với cuộc chiến ma túy. Trong năm 2020, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát ma túy (Bộ Công an) phá đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh vào tháng 7/2020, thu giữ 19 bánh heroin và 8kg ma túy tại địa bàn TP.Biên Hòa. Cụ thể, cuối tháng 7/2020, cảnh sát ập vào phòng trọ tại phường Hóa An (TP Biên Hòa) bắt giữ Vũ Hoàng Nam (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) thu giữ số ma túy trên. Ngô Văn Tính (42 tuổi, ngụ H.Định Quán) cũng bị bắt giữ. Năm 2020, đã có 908 vụ với hơn 2,2 ngàn đối tượng liên quan đến ma túy bị phát hiện bắt, xử lý (tăng 378 vụ so với năm 2019). Qua điều tra đã khởi tố 705 vụ, hơn 1000 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. “Đánh sập” nhiều đường dây làm giấy tờ giả. Trong năm 2020, Công an tỉnh Đồng Nai cũng lật tẩy nhiều đường dây chuyên sản xuất làm giả các loại giấy tờ như vụ triệt phá cơ sở sản xuất giấy tờ giả tại xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất) bắt giữ hai đối tượng cầm đầu Đỗ Phi Hồ (24 tuổi) và Đỗ Hồng Phúc (19 tuổi, em trai Hồ); phá đường dây chuyên sản xuất giấy tờ, biển số xe giả tại phường Phước Tân (TP.Biên Hòa)… "Đánh mạnh" vào tệ nạn đánh bạc. Đã có hàng trăm vụ đánh bạc bị triệt phá tại các địa phương, bắt xử lý hàng trăm đối tượng liên quan trong năm 2020. Điển hình nhất là vụ phá sòng bạc quy mô lớn của lực lượng cảnh sát hình sự tại địa bàn giáp ranh giữa 3 tỉnh: huyện Định Quán (Đồng Nai), tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng bắt hơn 130 đối tượng, thu giữ hơn 350 triệu đồng vào đầu tháng 5/2020. Kết quả trong năm 2020, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 390 vụ, bắt xử lý hơn 2,2 ngàn đối tượng về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc (tăng hơn 200 vụ, hơn 1,2 ngàn đối tượng (hơn 145%) so với năm 2019); thu giữ hàng tỷ đồng. Năm 2019. Cuối năm 2019, ngay khi về làm Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai, đại tá Vũ Hồng Văn đã chỉ đạo triệt phá hàng loạt vụ án, băng nhóm tội phạm. Cụ thể, đêm 7/12 và rạng sáng 8/12/2019, nhiều nhóm trinh sát hình sự, Cảnh sát cơ động của Công an tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt đột kích Bar Cosmo, bar VIC Beer Club và Karaoke Tuấn Thảo. Ngày 16/12/2019, tại quảng trường tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn đã phát lệnh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trong hơn 1 tháng ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng Công an tỉnh đã đấu tranh triệt phá 15 băng nhóm tội phạm, bắt, xử lý 86 đối tượng hoạt động có tổ chức. Trong số đó có 4 nhóm, 36 đối tượng hoạt động tín dụng đen. Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã triệt xóa 88 tụ điểm, 513 đối tượng tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc; xóa 18 tụ điểm hoạt động mại dâm (tăng 62% so với cả năm 2019).Trước đó, ông Vũ Hồng Văn nhận chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuối tháng 6/2018 khi mới 42 tuổi. Hơn 500 ngày với cương vị Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, dù khoảng thời gian khá ngắn nhưng ông đã để lại nhiều dấu ấn trong công tác, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Ông đã nhiều đêm thức trắng, ập vào các đường dây buôn bán, vận chuyển gỗ lậu; phá tan "động lắc" ở các quán bar, karaoke; các băng nhóm, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy…, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn. Mới đây, ngày 4/7, tại Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ của Cục An ninh chính trị nội bộ, Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn là cán bộ được đào tạo cơ bản và trưởng thành từ cơ sở, đã trải qua nhiều đơn vị, vị trí công tác khác nhau, thể hiện được năng lực, trình độ chuyên môn và bản lĩnh người lãnh đạo chỉ huy, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành... Trong suốt quá trình công tác, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn luôn thể hiện tinh thần gương mẫu, trách nhiệm cao với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được tập thể tín nhiệm. Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, trên cương vị công tác mới, với trọng trách rất lớn, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn không ngừng nỗ lực, tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất cùng Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Video: Bộ Công an điều động ông Vũ Hồng Văn giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Nguồn: Truyền hình Đồng Nai.

