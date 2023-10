Thiếu tướng Vũ Hồng Văn vừa được bầu vào Ủy ban Kiểm tra T.Ư

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn sinh ngày 3/2/1976, quê quán tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông là Cử nhân Điều tra tội phạm xâm phạm Quốc gia. Tiến sĩ Luật. Từ tháng 3/1995 đến 12/2009, ông là Cán bộ Cục Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Từ tháng 1/2010 đến 8/2010, là cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Từ tháng 9/2010 đến 8/2012 là Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Từ tháng 9/2012 đến 9/2013 là Ủy viên Đảng ủy, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Từ tháng 10/2013 đến 3/2014, ông là Ủy viên Đảng ủy, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Từ tháng 4/2014 đến 8/2014, là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Từ tháng 9/2014 đến 12/2014 là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chính ủy kiêm Cục trưởng Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Từ tháng 1/2015 đến 6/2018, là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Từ tháng 7/2018 đến 11/2019, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Từ tháng 11/2019 đến nay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Tháng 6/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố ông trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Ngày 29/6/2021, ông được Chủ tịch nước phong quân hàm Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam khi 45 tuổi và là thiếu tướng trẻ nhất của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam tại thời điểm được phong quân hàm. Ngày 4/7/2022, ông giữ chức cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ. Chiều ngày 6/10/2023, theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ năm của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, trong đó có Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn sinh ngày 3/2/1976, quê quán tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông là Cử nhân Điều tra tội phạm xâm phạm Quốc gia. Tiến sĩ Luật. Từ tháng 3/1995 đến 12/2009, ông là Cán bộ Cục Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Từ tháng 1/2010 đến 8/2010, là cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Từ tháng 9/2010 đến 8/2012 là Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Từ tháng 9/2012 đến 9/2013 là Ủy viên Đảng ủy, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Từ tháng 10/2013 đến 3/2014, ông là Ủy viên Đảng ủy, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Từ tháng 4/2014 đến 8/2014, là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Từ tháng 9/2014 đến 12/2014 là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chính ủy kiêm Cục trưởng Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Từ tháng 1/2015 đến 6/2018, là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Từ tháng 7/2018 đến 11/2019, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Từ tháng 11/2019 đến nay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Tháng 6/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố ông trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Ngày 29/6/2021, ông được Chủ tịch nước phong quân hàm Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam khi 45 tuổi và là thiếu tướng trẻ nhất của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam tại thời điểm được phong quân hàm. Ngày 4/7/2022, ông giữ chức cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ. Chiều ngày 6/10/2023, theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ năm của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII , trong đó có Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.