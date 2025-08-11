Chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng, cò đất lĩnh 16 năm tù giam

Với cáo buộc tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Chí Tâm bị Toà án Nhân dân TP Huế tuyên phạt 16 năm tù giam.

Ngày 11/8, Toà án Nhân dân TP Huế mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Chí Tâm (SN 1988, trú tại TP. Huế).

Theo cáo trạng, năm 2020, Nguyễn Chí Tâm làm việc cho Công ty cổ phần Địa ốc Nhật Phát (163 Phan Đình Phùng, TP Huế). Trong thời gian làm việc, Tâm đã môi giới thành công nhiều giao dịch mua bán đất, đem lại lợi nhuận cho công ty.

Nhận thấy thị trường bất động sản ở TP. Huế có chiều hướng tăng mạnh, Tâm đã huy động vốn mua nhiều thửa đất diện tích lớn tại huyện Quảng Điền và thị xã Hương Trà, sau đó tách thửa để bán kiếm lời.

Nguyễn Chí Tâm tại phiên toà.

Thời gian đầu việc kinh doanh thuận lợi, tuy nhiên sau đó thị trường giảm giá, ngân hàng siết chặt cho vay thế chấp quyền sử dụng đất khiến Tâm thua lỗ nặng.

Để có tiền trả nợ và kéo dài thời gian vay vốn, Tâm giả vờ vay tiền để mua đất rồi tách thửa bán, cầm cố giấy tờ đất không thuộc sở hữu của mình, lợi dụng sự tin tưởng và thiếu hiểu biết của người bán đất để biến hợp đồng ủy quyền làm giấy tờ thành hợp đồng ủy quyền toàn bộ, qua đó chiếm đoạt quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, Tâm còn sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối khác để chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến 18/02/2023, tại thị xã Hương Trà và huyện Quảng Điền, Tâm đã chiếm đoạt của 8 bị hại tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng. Trong đó, người ít nhất là 400 triệu, nhiều nhất là 4,5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Nguyễn Chí Tâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Tâm 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

