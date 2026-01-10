Xe đầu kéo chở than bốc cháy khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc – Nam

Xe đầu kéo chở than bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua xã Lam Thành (Nghệ An) khiến giao thông khu vực bị ùn ứ cục bộ.

Khoảng 19h ngày 9/1, trên tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An, xảy ra vụ hỏa hoạn liên quan đến một xe đầu kéo chở than.

Theo thông tin từ Đội 4 (Cục Cảnh sát giao thông), vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 36H-110.xx đang lưu thông trên cao tốc thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, tài xế đã nhanh chóng tách rời rơ-moóc khỏi cabin nhằm hạn chế thiệt hại.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, Đội Phòng cháy chữa cháy VSIP đã điều động một xe chữa cháy, phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Một cán bộ Đội 4 tham gia chữa cháy cho biết, bước đầu xác định ngọn lửa xuất phát từ khu vực lốp xe, sau đó nhanh chóng lan sang các bộ phận khác của phương tiện.

Xe đầu kéo chở than bốc cháy dữ dội trên cao tốc Bắc - Nam.

Sau nhiều phút nỗ lực, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, thùng xe cùng số hàng hóa trên xe đã bị hư hỏng do hỏa hoạn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng khiến giao thông trên tuyến cao tốc bị ùn ứ cục bộ.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.