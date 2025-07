Ngày 27/7, thông tin từ Công an xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn “bắt cóc, tống tiền online”, bảo vệ an toàn cho một thiếu niên và ngăn chặn thiệt hại tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng cho người dân.

Trước đó, vào khoảng 12 ngày 26/7, anh Đ.V.T (SN 1973, trú tại tỉnh Đăk Nông) trình báo tới Công an xã Thạch Hà về việc con trai anh – cháu Đ.M.N (SN 2007) – bị một nhóm người lạ gọi điện thông báo đang bị bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển khoản 250 triệu đồng để chuộc người.

Được biết, anh T. và cháu N. cùng gia đình vừa từ Đăk Nông về quê tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh chơi.

Công an xã Thạch Hà kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo “bắt cóc, tống tiền online”.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thạch Hà đã kịp thời trấn an gia đình, ngăn chặn việc chuyển tiền. Đồng thời, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các xã, phường trên địa bàn tiến hành xác minh.

Sau hơn 1 giờ điều tra, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định và tìm thấy cháu N. tại một khách sạn trên địa bàn phường Thành Sen. Tại đây, cháu ở một mình, không có dấu hiệu bị khống chế thể chất.

Làm việc với cơ quan chức năng, cháu N, cho biết, đã bị một nhóm đối tượng gọi điện, tự xưng là Công an và cáo buộc cháu liên quan đến đường dây rửa tiền. Các đối tượng yêu cầu cháu giữ bí mật, không thông báo với ai, thuê phòng khách sạn để “hợp tác điều tra” và cung cấp thông tin người thân.

Khi được giải thích về thủ đoạn lừa đảo, cháu N. và gia đình đã ổn định tâm lý, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lực lượng Công an.

