Xã hội

Xóa đường dây quốc gia lừa đảo tiền ảo PAYN hàng tỷ USD

Nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia kinh doanh đa cấp mua bán đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN), lừa hàng tỷ USD của nghìn người.

Hải Ninh

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, vừa triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN), huy động hàng tỷ USD Mỹ từ người dân trong và ngoài nước.

12.jpg
Lực lượng công an triển khai phương án khám xét khẩn cấp một tụ điểm phạm tội, thu giữ điện thoại, laptop, máy tính cây,… phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 20 bị can về các tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, kê biên, phong tỏa nhiều tài sản như: tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Điều tra ban đầu, từ năm 2021, đối tượng Nguyễn Văn Hạ (SN 1980, thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là Paynetcoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).

Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi từ 5% đến 9% hàng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao. Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư, tiền này người đầu tư sẽ dùng để đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD Mỹ hoặc VNĐ.

22.jpg
122.jpg
14.jpg
11.jpg
15.jpg
Cơ quan An ninh điều tra thực hiện khám xét nhà riêng, tống đạt quyết định tạm giữ hình sự, khởi tố nhóm đối tượng phạm tội.

Ngoài ra, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối với những người điều hành và tham gia sàn tiền ảo này là sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng tiền mã hóa này có thể đăng ký mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn nhưng không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền mã hóa PAYN.

Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia mua đồng PAYN, thông qua mối quan hệ giới thiệu, Hạ trao đổi ý tưởng với Phan Viết Lập (SN 1983, trú tại 161/1 Cộng Hòa, Khu phố 14, phường Bảy Hiền, TPHCM) và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, hội nhóm để phát triển hệ thống đầu tư. Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD Mỹ.

Ban chuyên án đang tiếp tục thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước. Đồng thời, kêu gọi các đối tượng liên quan ra trình diện Cơ quan An ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện hoạt động nghi vấn vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của nhóm đối tượng tại TPHCM đã sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép để hưởng % hoa hồng giới thiệu, sau đó hướng dẫn người tham gia tiếp tục lôi kéo người khác dưới nhánh của mình để được hưởng % hoa hồng. Sử dụng tiền của người sau để trả cho người trước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15/7, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Xã hội

Triệt xóa đường dây sử dụng công nghệ cao lừa đảo đầu tư tiền ảo 2.600 tỷ

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công chuyên án sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền ảo.

Ngày 1/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp và ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng tại các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng… về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

32.jpg
Các đối tượng trong vụ án.
Số hóa

Loạt ứng dụng giả mạo ví tiền ảo có thể khiến bạn mất sạch

Cyble Research and Intelligence Labs (CRIL) vừa công bố danh sách các ứng dụng Android giả mạo ví tiền điện tử đang phát tán trên Google Play.

dao-1.png
Một chiến dịch lừa đảo tinh vi đang âm thầm phát tán 20 ứng dụng Android giả mạo ví tiền điện tử lên Google Play.
dao-2.png
Các ứng dụng này có giao diện giống hệt bản chính thức, yêu cầu người dùng nhập cụm từ khôi phục ví 12 từ (mnemonic phrase).
Xã hội

Khởi tố 5 bị can lừa hơn 10.000 tỉ đồng đầu tư tiền ảo

Nhóm các bị can đã lôi kéo hàng chục nghìn người trên cả nước tham gia đầu tư tiền ảo để lừa hơn 10.000 tỉ đồng.

Nhóm các bị can đã lôi kéo hàng chục nghìn người trên cả nước tham gia đầu tư tiền ảo để lừa hơn 10.000 tỉ đồng.

Ngày 7-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam với 5 bị can để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 10.000 tỉ đồng.

