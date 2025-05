Chi trả hơn 1,7 tỷ đồng vụ dân xây chắn lòng đường

Ngày 16/5, lãnh đạo UBND TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) thông tin đến Tri thức và Cuộc sống cho biết, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện công trình xây dựng đường giao thông Vĩnh Long, Văn Đức – KCN Cộng Hòa đã hoàn tất việc chi trả tiền đền bù cho hộ ông Nguyễn Văn Úy, trú tại khu dân cư Vĩnh Long, phường Văn Đức, TP Chí Linh.

Hình ảnh người dân xây dựng tường rào chắn lòng đường vào đầu tháng 3/2025.

Hộ ông Nguyễn Văn Úy đã thu hút sự chú ý từ dư luận khi đã dùng gạch xây tường chắn phần lớn lòng đường giao thông nối từ phường Văn Đức sang KCN Cộng Hòa tại vị trí đầu ngã tư Vĩnh Long vào đầu tháng 3/2025.

Theo biên bản trả tiền đền bù lập ngày 29/4/2025, tổng số tiền đền bù chi trả cho hộ ông Úy là hơn 1,74 tỷ đồng, bao gồm bồi thường đất đai, tài sản, cây cối hoa màu bị ảnh hưởng bởi dự án. Ông Úy ký cam kết đã nhận đủ số tiền trên.

Quyết định phê duyệt phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Nguyễn Văn Úy do UBND TP Chí Linh ban hành ngày 21/4/2025 nêu rõ, tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất với hộ ông Úy là 1.747.512.000 đồng bao gồm bồi thường diện tích 200m2 đất ở đô thi là 1.660.000.000 đồng; bồi thường thiệt hại cây cối hoa màu trên đất là 13,1 triệu đồng; bồi thường hỗ trợ tài sản vật kiến trúc là 74,3 triệu đồng.

Trước đó, ngày 6/3, gia đình ông Nguyễn Văn Úy và bà Nguyễn Thị Nghị (KDC Vĩnh Long, phường Văn Đức, TP Chí Linh) đã cho người dùng gạch xây chắn ngang phần lớn lòng đường giao thông nối từ phường Văn Đức sang KCN Cộng Hòa tại vị trí đầu ngã tư Vĩnh Long. Lý do, diện tích 200m2 đất sổ đỏ của gia đình ông Úy dù đã giải phóng mặt bằng làm đường nhưng 6 năm, do nhiều lý do, đến thời điểm trên, chính quyền chưa chi trả tiền đền bù. Vụ việc này được Báo Tri thức và Cuộc sống đăng tải thu hút sự quan tâm từ dư luận.

Tại phiên họp thường kỳ thành phố tháng 3, Chủ tịch UBND TP Chí Linh Nguyễn Tuấn Hưng đã giao phòng Tài chính kế hoạch, phòng Nông nghiệp và Môi trường, phòng Kinh tế hạ tầng đô thị thành phố đẩy nhanh tiến độ để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và đưa vào kế hoạch đầu tư công theo quy định, sớm giải quyết quyền lợi của người dân trên cơ sở đảm bảo đúng trình tự theo quy định của pháp luật, không để kéo dài. Sau khi chính quyền thành phố Chí Linh có hướng giải quyết kiến nghị, gia đình ông Úy đã đồng thuận dỡ bỏ hàng tường rào xây chắn lòng đường.