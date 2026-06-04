Chỉ định thầu rút gọn gói xây lắp gần 2 tỷ đồng ở xã Bắc Ninh Hòa

Ngày 14/05/2026, Chủ tịch UBND xã Bắc Ninh Hòa đã ký phê duyệt Quyết định số 523/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Thi công xây dựng, thuộc dự án Đường BTXM đoạn từ kênh N4 đi nghĩa địa Hòn Rọ (thôn Ninh Ích, xã Bắc Ninh Hòa). Dự án hạ tầng này có tổng mức đầu tư được phê duyệt là 2.174.833.000 đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách xã. Trong đó, giá gói thầu xây lắp được xác định ở mức 1.823.396.000 đồng.

Theo quyết định phê duyệt, đơn vị được lựa chọn trúng thầu là Công ty TNHH TM DVXD TVA. Giá chỉ định thầu phê duyệt chính thức là 1.732.226.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8%). So với giá gói thầu ban đầu, giá trị tiết kiệm tuyệt đối cho ngân sách công đạt 91.170.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm tài chính khoảng 5%. Gói thầu được thực hiện dưới hình thức hợp đồng trọn gói, thời gian triển khai thi công xây dựng công trình là 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Quy trình thương thảo hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu đã được hoàn tất cùng ngày 14/05/2026 nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý triển khai dự án.

Quyết định số 523/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Thi công xây dựng, thuộc dự án Đường BTXM đoạn từ kênh N4 đi nghĩa địa Hòn Rọ (thôn Ninh Ích, xã Bắc Ninh Hòa). (Nguồn MSC)

Tìm hiểu sâu hơn về năng lực và lịch sử hoạt động của đơn vị trúng thầu, dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận Công ty TNHH TM DVXD TVA có mã số thuế 4201863194. Doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký trụ sở chính tại số 29 Tổ 3, Đông Bắc, Phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH TM DVXD TVA đã tham gia tổng cộng 17 gói thầu công khai, trong đó trúng 13 gói, trượt 4 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 7.172.888.059 đồng. Đáng chú ý, lịch sử đấu thầu cho thấy một mật độ tập trung đặc biệt lớn của nhà thầu này tại một chủ đầu tư duy nhất. Trong số 13 gói thầu mà doanh nghiệp được công bố trúng thầu, có tới 9 gói thầu được thực hiện trực tiếp tại địa bàn xã Bắc Ninh Hòa dưới vai trò nhà thầu độc lập.

Việc một nhà thầu liên tục đảm nhiệm song song nhiều vai trò chuyên môn khác nhau, từ tư vấn giám sát đến trực tiếp thi công lắp đặt tại cùng một địa bàn cấp xã trong một khoảng thời gian ngắn là một đặc trưng thu hút sự quan tâm của dư luận về tính cạnh tranh và việc phân bổ nguồn lực công.

Trao đổi về tính pháp lý và các quy định hiện hành đối với trường hợp này, ông Nguyễn Quốc Vũ – Chuyên gia phân tích dữ liệu đấu thầu tại TP HCM nhận định, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định rất rõ ràng về hạn mức cũng như các điều kiện được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn nhằm tối ưu hóa thời gian tổ chức và đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công công ích ở cấp cơ sở. Đối với các gói thầu xây lắp quy mô nhỏ thuộc nguồn ngân sách cấp xã quản lý, việc áp dụng quy trình rút gọn là hoàn toàn phù hợp quy định pháp luật nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và năng lực thực hiện.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt

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