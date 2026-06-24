Xã Krông Nô: Chỉ định thầu gói giao thông Buôn K62 tiết kiệm xấp xỉ 0,23%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác đầu tư công cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn tại xã Krông Nô (tỉnh Lâm Đồng) đang được triển khai đồng bộ thông qua các kế hoạch lựa chọn nhà thầu công khai. Trong đó, dự án Nâng cấp, mở rộng đường giao thông Buôn K62 là một trong những hạng mục trọng điểm nhằm đồng bộ hóa giao thông nội bộ cấp cơ sở.

Dự án này được phê duyệt theo Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 08/6/2026 do Phó Chủ tịch UBND xã Krông Nô ký thông qua với tổng mức đầu tư đạt mức 2.200.000.000 đồng, trong đó nguồn vốn đầu tư công được phân bổ chi tiết cho phần xây lắp xây dựng công trình được xác định cụ thể là 1.914.335.000 đồng.

Trên cơ sở đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được cụ thể hóa bằng Quyết định số 124/QĐ-KT ngày 09/6/2026 do Trưởng phòng Kinh tế xã Krông Nô ký phê duyệt. Gói thầu thi công xây dựng công trình được xác định áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, phương thức hợp đồng trọn gói cùng thời gian triển khai thi công liên tục trong vòng 120 ngày. Quá trình tiếp nhận hồ sơ đề xuất và hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu diễn ra khẩn trương, tuân thủ đúng trình tự thủ tục hành chính quy định tại văn bản hướng dẫn hiện hành.

Đến ngày 11/06/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Krông Nô tiếp tục ký Quyết định số 125/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nêu trên. Đơn vị được chỉ định thực hiện gói thầu là Công ty TNHH một thành viên Hoàng Tiến Đắk Nông với giá trúng thầu công bố chính thức là 1.910.000.000 đồng. Đối chiếu giữa giá dự toán gói thầu và giá trúng thầu sau thương thảo, giá trị tiết kiệm tuyệt đối cho ngân sách nhà nước đạt mức 4.335.000 đồng. Biên độ giảm giá này tương đương với tỷ lệ tiết kiệm kinh tế đạt xấp xỉ 0,23%.

Quyết định số 125/QĐ-KT. (Nguồn MSC)

Tìm hiểu sâu về năng lực của đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu giao thông này cho thấy Công ty TNHH một thành viên Hoàng Tiến Đắk Nông đăng ký mã số doanh nghiệp là 6400457200. Doanh nghiệp này đặt trụ sở chính tại số 269 Trần Hưng Đạo, Xã Cư Jút, Tỉnh Lâm Đồng, hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực cung cấp hàng hóa và thi công xây lắp dân dụng, giao thông, thủy lợi.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 21 gói thầu và ghi nhận trúng thầu độc lập tới 20 gói thầu, đạt tỷ lệ thành công cao. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế của đơn vị đạt mức xấp xỉ 20.390.921.562 đồng.

Nhìn nhận về quy trình triển khai gói thầu giao thông Buôn K62 dưới góc độ pháp lý, các chuyên gia đấu thầu khẳng định việc áp dụng phương thức giao thầu trực tiếp hoàn toàn tuân thủ các quy định hiện hành. Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), hạn mức áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư công quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) là dưới 2 tỷ đồng. Do đó, việc Phòng Kinh tế xã Krông Nô áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu có giá trị hơn 1,91 tỷ đồng là đúng thẩm quyền và hoàn toàn phù hợp với hành lang pháp lý quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giúp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, sớm đưa công trình vào phục vụ đời sống dân sinh.

Dưới góc nhìn hiệu quả kinh tế, theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, dù quy trình thực hiện đúng luật định, chủ đầu tư và bên mời thầu vẫn cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác thương thảo, hoàn thiện hợp đồng trong quy trình chỉ định thầu rút gọn. Việc tối ưu hóa biên độ giảm giá thông qua các bước làm rõ giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công và định mức vật tư sẽ góp phần gia tăng tính kinh tế trong sử dụng vốn đầu tư công, ngay cả đối với các gói thầu quy mô nhỏ cấp xã.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

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