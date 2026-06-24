Thuốc huyết áp Chlorthalidone bị thu hồi tại Mỹ vì vấn đề hòa tan

Thu hồi 11.460 lọ thuốc lọ thuốc huyết áp phổ biến

Theo Vietq, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vừa phát đi thông báo về đợt thu hồi tự nguyện đối với thuốc Chlorthalidone Tablets USP 25 mg do hãng Inventia Healthcare Limited sản xuất và được phân phối tại Mỹ thông qua Rising Pharma Holdings, Inc. Quyết định được đưa ra sau khi các lô thuốc không đáp ứng tiêu chuẩn về độ hòa tan trong quá trình kiểm nghiệm ổn định dài hạn. Theo thông báo, tổng cộng 11.460 lọ thuốc bị ảnh hưởng, bao gồm các chai đóng gói 100 viên và 1.000 viên. Các sản phẩm thuộc diện thu hồi đều có hạn sử dụng đến tháng 4/2027.

Chlorthalidone là thuốc lợi tiểu nhóm thiazide thường được kê đơn để điều trị tăng huyết áp và tình trạng giữ nước trong cơ thể. Thuốc hoạt động bằng cách giúp thận loại bỏ lượng muối và nước dư thừa, từ đó làm giảm áp lực lên thành mạch máu và hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Điểm đáng chú ý trong đợt thu hồi lần này không phải là nhiễm tạp chất hay nguy cơ gây ung thư như nhiều vụ việc trước đây, mà là việc viên thuốc không đạt yêu cầu về khả năng hòa tan.

Theo các chuyên gia dược phẩm, độ hòa tan là yếu tố quyết định tốc độ và mức độ giải phóng hoạt chất vào cơ thể sau khi uống. Nếu thuốc hòa tan không đúng tiêu chuẩn, bệnh nhân có thể không hấp thu đủ lượng hoạt chất cần thiết, khiến hiệu quả điều trị suy giảm hoặc không đạt được mục tiêu kiểm soát bệnh.

Kết quả thử nghiệm ổn định kéo dài 18 tháng cho thấy một số lô Chlorthalidone xuất hiện hiện tượng hòa tan không đồng nhất. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng thuốc có thể không phát huy đầy đủ tác dụng ở một bộ phận người sử dụng.

Mặc dù FDA chưa công bố mức độ rủi ro cụ thể đối với sức khỏe người dùng, cơ quan này vẫn chấp thuận việc thu hồi như một biện pháp phòng ngừa nhằm bảo đảm chất lượng và hiệu quả điều trị.

Sự việc lần này một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của hệ thống giám sát chất lượng thuốc sau lưu hành. Đối với các bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, việc bảo đảm thuốc đạt tiêu chuẩn về độ ổn định, khả năng hòa tan và hiệu quả điều trị không chỉ liên quan đến chất lượng sản phẩm mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của hàng triệu người bệnh.

Các chuyên gia y tế lưu ý người bệnh đang sử dụng thuốc Chlorthalidone hoặc Amlodipine/Olmesartan tuyệt đối không được tự ý dừng thuốc đột ngột, vì điều này có thể khiến huyết áp tăng vọt bất ngờ. Thay vào đó, hãy liên lạc ngay với bác sĩ điều trị hoặc dược sĩ tại nhà thuốc để đổi sang lô sản phẩm an toàn hoặc tìm kiếm một kế hoạch điều trị thay thế phù hợp.

Tăng huyết áp: Căn bệnh phổ biến và gánh nặng dùng thuốc

Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ, có khoảng 50% người trưởng thành tại nước này mắc chứng tăng huyết áp. Hệ thống mạch máu trong cơ thể hoạt động tương tự như các đường ống nước; áp lực bên trong lòng mạch càng lớn thì tổn thương tích tụ theo thời gian càng nghiêm trọng. Tình trạng này khiến mạch máu bị xơ cứng và hẹp lại, gây cản trở dòng máu giàu oxy đi nuôi các cơ quan quan trọng như tim và não. Hệ quả là người bị tăng huyết áp phải đối mặt với nguy cơ cao mắc các biến chứng nguy hiểm như bệnh tim và đột quỵ.

Theo Tổ chức Y tế Mayo Clinic, mặc dù việc thay đổi lối sống như bỏ thuốc lá, duy trì cân nặng hợp lý, tăng cường chế độ ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt, rau củ và trái cây có thể giúp cải thiện chỉ số huyết áp, nhưng nhiều bệnh nhân vẫn bắt buộc phải dùng thuốc để kiểm soát bệnh ổn định. Tại Mỹ, có hơn 62% người mắc tăng huyết áp phải duy trì uống thuốc điều trị.

Trong đó, chlorthalidone là một thuốc lợi tiểu. Cơ chế của thuốc là kích thích cơ thể đào thải lượng nước và natri (muối) dư thừa qua đường tiểu, từ đó làm giảm thể tích tuần hoàn trong lòng động mạch và hạ huyết áp.