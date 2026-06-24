TPHCM: Cuộc đua "song mã" tại gói thầu trường học, nhà thầu nào được gọi tên?

Gói thầu xây lắp hơn 7,3 tỷ đồng tại phường Phước Thắng đang ghi nhận mức tiết kiệm ấn tượng với sự bám đuổi quyết liệt về giá giữa hai nhà thầu xây dựng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất các trường trung học cơ sở trên địa bàn phường Phước Thắng TP HCM đang bước vào giai đoạn đánh giá hồ sơ dự thầu quyết liệt. Sự góp mặt của hai doanh nghiệp xây dựng với tỷ lệ giảm giá sâu không chỉ cho thấy sức hút của các dự án đầu tư công tại địa phương mà còn khẳng định tính minh bạch, hiệu quả trong công tác tổ chức đấu thầu qua mạng hiện nay.

Bức tranh toàn cảnh dự án cải tạo trường học phường Phước Thắng

Theo tài liệu phê duyệt tại Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 29/5/2026, dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất các trường trung học cơ sở trên địa bàn phường Phước Thắng có tổng mức đầu tư 8.726.244.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn đầu tư công thuộc ngân sách phường Phước Thắng (Ngân sách TP HCM bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các xã, phường, đặc khu giai đoạn 2026-2030). Đây là dự án mang ý nghĩa dân sinh đặc biệt quan trọng, nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp, tăng tuổi thọ công trình và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho môi trường giáo dục.

Khối lượng công việc thi công của dự án này khá đồ sộ, trải dài trên ba ngôi trường trọng điểm của địa phương, đòi hỏi nhà thầu phải có năng lực tổ chức thi công đồng bộ và chuyên môn kỹ thuật cao. Cụ thể:

Tại Trường THCS Phước Thắng, đơn vị thi công phải tiến hành bóc dỡ và xử lý chống thấm toàn bộ mái, trần hội trường khối hiệu bộ; thay thế hệ thống ống thoát nước khu vệ sinh; thay mới hàng loạt cửa sổ bằng nhôm hệ 1000, kính cường lực 8ly. Đồng thời, dự án yêu cầu nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin với việc lắp đặt mạng internet nội bộ và hệ thống camera 360 độ kết nối wifi cho toàn bộ lớp học, hành lang.

Đặc biệt, hạng mục phòng cháy chữa cháy (PCCC) được coi là "xương sống" kỹ thuật của gói thầu. Nhà thầu phải xây dựng mới trạm bơm PCCC, lắp đặt 02 máy bơm công suất 36 m3/h (gồm 1 bơm điện và 1 bơm diesel dự phòng), đấu nối hoàn chỉnh hệ thống cấp nước chữa cháy từ bể dự trữ 54 m3. Đi kèm với đó là hệ thống báo cháy tự động truyền tín hiệu trực tiếp về tổng đài 114, đòi hỏi kỹ thuật đấu nối cáp chống cháy chuyên dụng.

Tại Trường THCS Lương Thế Vinh và Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, nhiệm vụ trọng tâm bao gồm xử lý triệt để tình trạng bong tróc, sơn mới toàn bộ khối nhà chính; thay thế gạch lát nền chống trượt; lắp đặt lam che nắng giảm bức xạ nhiệt. Tương tự, hệ thống PCCC tại các cơ sở này cũng phải được cải tạo toàn diện, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cao nhất.

Để hiện thực hóa khối lượng công việc này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phước Thắng đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-BQLDA ngày 10/06/2026 phê duyệt E-HSMT cho gói thầu cốt lõi (Số TBMT: IB2600259740). Gói thầu có giá dự toán 7.377.508.000 đồng, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, thời gian thực hiện hợp đồng là 5 tháng.

Bám đuổi quyết liệt, tiết kiệm đầu tư công TP HCM đạt mức cao

Đúng 08:45 ngày 19/06/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã ghi nhận hoàn thành việc mở thầu với sự tham gia của 02 nhà thầu xây dựng độc lập. Bức tranh dự thầu ngay lập tức gây chú ý mạnh mẽ bởi mức giá cạnh tranh khốc liệt, mang lại tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất tích cực.

Ứng viên thứ nhất là Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng Nam Long đưa ra mức giá dự thầu 6.717.295.996 đồng. Nếu trúng thầu ở mức giá này, ngân sách nhà nước sẽ tiết kiệm được 660.212.004 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm lên tới 8,95%.

Nguồn: MSC

Bám đuổi sát sao là Công ty TNHH Xây dựng Kim Phú Thịnh với mức giá dự thầu 6.916.877.764 đồng. Với mức giá này, tỷ lệ tiết kiệm đạt 460.630.236 đồng, tương đương 6,24%.

Theo đánh giá khách quan, cả hai mức giảm giá đều vượt xa mức tiết kiệm trung bình thông thường trong các gói thầu xây lắp công trình dân dụng quy mô tương tự. Việc các nhà thầu sẵn sàng cắt giảm lợi nhuận để cạnh tranh sòng phẳng đã minh chứng cho tính ưu việt của phương thức đấu thầu qua mạng. Hiện tại, trên bảng điện tử, Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng Nam Long đang tạm thời nắm giữ lợi thế tuyệt đối về mặt tài chính khi bỏ thầu thấp hơn đối thủ gần 200 triệu đồng.

Giải mã năng lực: Kim Phú Thịnh và Nam Long

Bóc tách dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, cả hai nhà thầu tham chiến đều là những "tay chơi" có bề dày kinh nghiệm thi công trong khu vực, sở hữu năng lực thực chiến đáng nể nhưng mang những sắc thái hoàn toàn khác biệt.

Về phía Công ty TNHH Xây dựng Kim Phú Thịnh (Mã số thuế: 3502278325), doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2015, trụ sở đặt tại số 855 E40 Bình Giã, Phường Rạch Dừa, TP HCM, người đại diện pháp luật Lê Trọng Hậu. Dữ liệu cho thấy tính đến tháng 06/2026 Kim Phú Thịnh đã tham gia khoảng 50 gói thầu, tỷ lệ thắng cực cao với 40 gói trúng thầu, chỉ trượt 9 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 77.080.813.252 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập đạt 65.377.857.201 đồng, với vai trò liên danh: 11.702.956.05 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này luôn ổn định ở mức 96,1%.

Điểm đáng lưu tâm nhất trong hồ sơ của Kim Phú Thịnh chính là yếu tố "đối tác quen thuộc". Ngay trước thềm gói thầu đấu thầu rộng rãi này mở thầu, vào ngày 02/06/2026, Kim Phú Thịnh đã được chính Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phước Thắng giao thực hiện một gói thầu "Thi công xây dựng & lắp đặt thiết bị" (trị giá hơn 1,85 tỷ đồng) thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Bên kia chiến tuyến, Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng Nam Long (Mã số thuế: 3500852872) nổi lên như một "nhân tố mới" đầy thách thức. Thành lập từ năm 2008, Nam Long sở hữu bề dày hoạt động lâu năm hơn đối thủ. Doanh nghiệp này đã tham gia 52 gói thầu, trúng 38 gói, trượt 12 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 220.331.141.176 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 154.881.971.499 đồng, với vai trò liên danh: 65.449.169.677 đồng, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Nam Long ở mức 93,05%, cho thấy doanh nghiệp này sở hữu biên độ lợi nhuận linh hoạt và luôn sẵn sàng đưa ra các mức giá cạnh tranh khốc liệt để giành thị phần. Dữ liệu hiện tại chưa ghi nhận Nam Long từng thi công dự án nào cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phước Thắng.

Phương pháp giá thấp nhất và lăng kính pháp lý

Việc cả hai nhà thầu đưa ra mức giảm giá sâu hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng tối ưu hóa ngân sách hiện hành. Tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026, Bộ Tài chính đã đặc biệt khuyến khích các chủ đầu tư và nhà thầu rà soát, cắt giảm chi phí chưa cần thiết, tối ưu hóa nguồn lực thực hiện gói thầu. Đặc biệt, văn bản nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 5% đối với các gói thầu xây lắp. Nhìn vào con số 8,95% của Nam Long và 6,24% của Kim Phú Thịnh, có thể thấy bước đầu gói thầu đã thành công rực rỡ về mặt hiệu quả kinh tế.

Tuy nhiên, trong đấu thầu xây lắp, giá rẻ chỉ là điều kiện cần. Nhận định về tính pháp lý của cục diện này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) phân tích:

"Căn cứ theo điểm đ Khoản 1 Điều 61 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15, đối với phương pháp giá thấp nhất, nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất. Căn cứ thuần túy vào biên bản mở thầu, Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng Nam Long đang có cơ hội rất lớn để trở thành đơn vị thi công. Thế nhưng, hệ thống pháp luật quy định quá trình xét thầu là một bộ lọc khép kín. Một nhà thầu muốn trúng thầu phải vượt qua các vòng đánh giá khắt khe theo trình tự: Tư cách hợp lệ ➔ Năng lực, kinh nghiệm ➔ Kỹ thuật ➔ Tài chính (Giá)."

Theo chuyên gia, tính phức tạp của gói thầu này nằm ở các hạng mục PCCC tại trường học. Tổ chuyên gia xét thầu sẽ phải dùng "kính lúp" để soi xét các tài liệu chứng minh nhân sự chủ chốt (có chứng chỉ hành nghề PCCC hợp lệ hay không), thiết bị thi công chuyên dụng và các giải pháp kỹ thuật, biện pháp an toàn lao động trong môi trường sư phạm mà nhà thầu đề xuất. Giá thấp nhưng nếu biện pháp thi công hời hợt, nhân sự không đủ chuẩn thì hồ sơ lập tức bị loại ở bước kỹ thuật.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất. Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%). Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

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