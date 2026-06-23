EU siết chặt quản lý hóa chất BPA để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng

Từ tháng 7/2026, EU cấm BPA trong bao bì thực phẩm để hạn chế tác động tiêu cực của hóa chất này lên sức khỏe, đặc biệt là nội tiết và sinh sản.

Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức áp dụng lệnh cấm sử dụng hóa chất Bisphenol A (BPA) trong bao bì và các vật liệu tiếp xúc với thực phẩm kể từ tháng 7/2026. Việc EU cấm sử dụng hóa chất BPA trong bao bì thực phẩm đánh dấu một trong những biện pháp nghiêm ngặt nhất thế giới nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trước các nguy cơ từ hóa chất gây rối loạn nội tiết.

Theo quy định mới, việc kinh doanh các loại bao bì thực phẩm có chứa BPA hoặc các hợp chất bisphenol tương tự sẽ không còn được phép. Lệnh cấm không chỉ áp dụng với bao bì dùng một lần mà còn bao gồm nhiều sản phẩm sử dụng hằng ngày như chai nước tái sử dụng, hộp đựng thực phẩm và dụng cụ nhà bếp.

BPA là hóa chất công nghiệp được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nhựa polycarbonate và nhựa epoxy, thường xuất hiện trong lớp phủ bên trong lon thực phẩm, đồ uống và nhiều loại vật liệu đóng gói khác.

Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) đánh giá BPA có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe ở mọi lứa tuổi. Các nghiên cứu cho thấy hóa chất này có khả năng làm rối loạn hoạt động của hệ miễn dịch, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn và một số bệnh tự miễn. BPA cũng được cho là có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì và một số dạng ung thư.

Người dân nên hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần. Ảnh minh họa/Nguồn thuonghieucongluan

Đáng lo ngại hơn, BPA là chất có khả năng gây rối loạn nội tiết, bắt chước hoạt động của hormone estrogen trong cơ thể. Vì vậy, việc phơi nhiễm BPA kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở cả nam và nữ, đồng thời tác động đến quá trình dậy thì và phát triển của trẻ em và làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường.

Các khảo sát cho thấy hơn 90% người trưởng thành được khảo sát tại châu Âu có dấu vết BPA trong nước tiểu

Lệnh cấm sẽ có một số giai đoạn chuyển tiếp, cho phép một số loại đồ hộp được sử dụng đến năm 2028. Các chuyên gia khuyến nghị người tiêu dùng nên ưu tiên sử dụng vật dụng bằng thủy tinh, gỗ hoặc thép không gỉ để giảm nguy cơ tiếp xúc với hóa chất này.

Các chuyên gia khuyến nghị người tiêu dùng hạn chế sử dụng thực phẩm đóng hộp, ưu tiên các vật dụng bằng thủy tinh, gỗ hoặc thép không gỉ thay cho nhựa, đồng thời tránh hâm nóng thực phẩm trong hộp nhựa để giảm nguy cơ tiếp xúc với các hợp chất bisphenol.