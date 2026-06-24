Gói thầu xây dựng trường Lê Anh Xuân: 4 nhà thầu tranh tài, lộ diện dấu ấn tiết kiệm

Cuộc đua tại gói thầu xây dựng trường Lê Anh Xuân do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thuận làm chủ đầu tư đang thu hút 4 nhà thầu tham gia, mở ra kịch bản cạnh tranh sát sao về giá và năng lực

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án Sửa chữa, cải tạo trường tiểu học Lê Anh Xuân được Chủ tịch UBND phường Phú Thuận, TPHCM phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng tại Quyết định số 853/QĐ-UBND.

Đây là công trình dân dụng cấp II thuộc nhóm C, sử dụng Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho phường với tổng mức đầu tư 17.500.000.000 đồng. Nhằm nâng cấp cơ sở vật chất, kéo dài tuổi thọ công trình và tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, khang trang cho học sinh, giáo viên.

Khối lượng công việc thi công đòi hỏi năng lực toàn diện khi bao gồm nhiều hạng mục phức tạp như: tháo dỡ và thay mới 15% diện tích mái ngói; sửa chữa chống thấm mái bằng bê tông cốt thép; thay mới hệ thống trần, đèn, quạt; đục và ốp mới gạch tường; xử lý chống nứt dầm dưới khu vệ sinh; thay mới toàn bộ hệ thống ống nước, thiết bị vệ sinh; cải tạo hạ tầng kỹ thuật sân trường bằng gạch con sâu; và nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy, chống sét toàn diện.

Để hiện thực hóa các hạng mục này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thuận (trong vai trò Chủ đầu tư) đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-QLDA phê duyệt E-HSMT cho gói thầu "Thi công xây dựng". Gói thầu có giá dự toán 12.423.714.357 đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Gói thầu áp dụng loại hợp đồng đơn giá cố định với thời gian thực hiện cam kết là 120 ngày. Yêu cầu bảo đảm dự thầu được ấn định ở mức 150.000.000 đồng với thời gian hiệu lực 120 ngày.

Cục diện cạnh tranh: Khoảng cách giá tạo thế chân vạc

Biên bản mở thầu ghi nhận vào lúc 15:13 ngày 13/06/2026 cho thấy sức hút không nhỏ của dự án khi có đến 4 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự với tư cách độc lập. Không có bất kỳ đơn vị nào đề xuất thư giảm giá, toàn bộ cục diện cạnh tranh được định hình trực tiếp qua giá dự thầu ban đầu.

Cụ thể, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Gia Thắng đang tạm vươn lên dẫn đầu về lợi thế tài chính khi đưa ra mức giá 11.553.765.094 đồng. Con số này giúp ngân sách nhà nước tiết kiệm khoảng 869,9 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng ở mức 7%.

Nguồn: MSC

Bám sát ở vị trí thứ hai là Công ty CP Xây dựng Số 5 với giá dự thầu 11.889.979.227 đồng. Mức giá này cũng mang lại tỷ lệ tiết kiệm rất tốt, đạt khoảng 4,3% so với giá gói thầu được phê duyệt.

Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Công ty CP Xây dựng Samcons với giá chào 12.099.303.608 đồng (tiết kiệm khoảng 2,6%) và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 7 với giá chào 12.177.719.005 đồng (tiết kiệm khoảng 2%).

Khoảng cách giá giữa nhà thầu thấp nhất và cao nhất lên tới hơn 623 triệu đồng. Sự chênh lệch này cho thấy các doanh nghiệp đã có những chiến lược tiếp cận độc lập, tính toán chi phí vật tư, nhân công và biện pháp tổ chức thi công khác nhau nhằm tìm kiếm lợi thế cạnh tranh. Cả 4 nhà thầu đều tuân thủ đúng yêu cầu hiệu lực hồ sơ dự thầu là 90 ngày và nộp đủ bảo đảm dự thầu 150 triệu đồng.

"Soi" hồ sơ năng lực 4 ứng viên

Dữ liệu trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy cả 4 ứng viên đều là những tên tuổi quen thuộc trong giới xây dựng, đặc biệt là tại thị trường TPHCM. Lợi thế về giá chỉ là điều kiện cần, năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm thực chiến mới là điều kiện đủ để bước qua "cửa ải" xét thầu.

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Gia Thắng (MSDN: vn0313449611), có trụ sở tại Phường Đức Nhuận, TP HCM. Thành lập từ năm 2015 do Nguyễn Duy Thanh là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 06/2026 doanh nghiệp này ghi nhận tần suất hoạt động rất cao với việc tham gia khoảng 201 gói thầu, trong đó trúng 34 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 1.048.682.734.039 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 161.139.363.893 đồng, với vai trò liên danh: 887.543.370.146 đồng.

Công ty CP Xây dựng Số 5 (MSDN: vn0300378152) có địa chỉ tại số 137 Lê Quang Định, Phường Bình Thạnh, TP HCM, được thành lập năm 2014 do Nguyễn Đình Dũng là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu đã tham gia khoảng 108 gói thầu, trong đó trúng 67 gói, trượt 35 gói, 3 chưa có kết quả, 3 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 24.235.750.937.257 đồng (với vai trò độc lập: 4.147.677.277.085 đồng, với vai trò liên danh: 20.088.073.660.172 đồng).

Công ty Cổ phần Xây dựng Samcons (MSDN: vn0313784313), có địa chỉ tại số 24 Nguyễn Cửu Vân, Phường Gia Định, TP HCM, được thành lập năm 2016 do Dư Quốc Ấn làm người đại diện pháp luật. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 06/2026 nhà thầu đã tham gia khoảng 46 gói thầu, trong đó trúng 33 gói, trượt 9 gói, 2 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 382.895.381.407 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 68.602.911.159 đồng, với vai trò liên danh: 314.292.470.248 đồng.

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 7 (MSDN: vn0301455353), có địa chỉ tại số 1414 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Mỹ, TP HCM, được thành lập năm 2015 do Võ Hoàng Huân là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu doanh nghiệp đã tham gia khoảng 48 gói thầu, trong đó trúng 27 gói, trượt 17 gói, 4 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 837.545.480.977 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 585.514.638.580 đồng, với vai trò liên danh: 252.030.842.397 đồng.

Góc nhìn chuyên gia

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TPHCM) nhìn nhận: Việc một gói thầu có quy mô hơn 12 tỷ đồng ở cấp phường thu hút được 4 doanh nghiệp độc lập nộp hồ sơ, với các mức giá trải đều và cạnh tranh, là một tín hiệu rất tích cực. Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ bắt buộc nhà thầu phải vượt qua vòng đánh giá tính hợp lệ, đánh giá năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật (đạt/không đạt hoặc chấm điểm) trước khi tiến hành so sánh và xếp hạng về tài chính.

Sự xuất hiện của 4 hồ sơ dự thầu tạo ra một môi trường cọ xát thực chất, loại bỏ được bóng dáng của những cuộc "đấu thầu nội bộ" hay "quân xanh, quân đỏ". Tỷ lệ tiết kiệm từ 2% đến 7% mà các nhà thầu đề xuất hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng tinh giản chi phí đầu tư công. Điều này song hành chặt chẽ với tinh thần tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiên quyết phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, yêu cầu chủ đầu tư quản lý sát sao từ khâu lập dự toán đến xét thầu. Đồng thời, nó phản ánh đúng yêu cầu tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính, khuyến khích các nhà thầu tối ưu hóa nguồn lực để đưa ra mức giá tốt nhất, gia tăng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.